Как настроить proxy-solutions в Undetectable

Как обойти блокировку запрещенного ресурса? Что необходимо предпринять, чтобы не остаться без Вконтакте или другой социальной сети, если кто-то решит её заблокировать? Можно ли скачать миллионы популярных треков на музыкальном ресурсе Spotify, если страница недоступна в отдельно взятом государстве?

Делая запрос на посещение определенного ресурса, пользователь отправляет огромное количество данных о себе, в том числе информацию о месторасположении. Если регион, из которого поступил запрос, не числится в список разрешенных, в доступе и посещении страницы будет отказано.

Чтобы читать запрещенный в регионе сайт, необязательно переезжать жить в другое место, гораздо проще обойти систему, воспользовавшись прокси.

Что такое Proxy-сервер и зачем он нужен?

Proxy — это специальный сервер посредник, к которому можно подсоединиться, виртуально изменить свое месторасположение и обойти запрет на доступ к сервисам и веб-сайтам. Истинные данные посетителя, включая IP-адрес, остаются доступны только Proxy-сервису. Пользователь использует сеть анонимно. Для чего необходим прокси-сервер:

для обеспечения конфиденциальности, чтобы веб-ресурсы не распознавали, кто конкретно его использует;

для свободного доступа к контенту, который доступен только в отдельной геолокации;

для усиления уровня безопасности: атаки будут нацелены на прокси;

для увеличения скорости доступа к определенным ресурсам;

для возможности свободно посещать заблокированные сайты, мессенджеры;

для экономии внешнего трафика.

для онлайн игр

для сервисов и программ по сбору данных

для социальных сетей

для букмекерских контор, казино и покера.

Данные кэшируются сервисом для ускорения обработки повторяющихся запросов. К примеру, при запросе одного и того же документа его можно получать напрямую с прокси без подключения к целевому сервису. Такой действие экономит пропускную способность и финансы компании.

Proxy-solutions.net — бесперебойная работа с любым сайтом, программой и игрой

Proxy-solutions.net — это сервис по продаже прокси для получения оперативного и бесперебойного доступа к заблокированным ресурсам. Прокси-сервис — это необходимый бизнес-инструмент для построения альтернативного маршрута до нужной точки в сети, если вы работаете с ORM (управление репутацией в сети) или в SEO, посещаете сайты, которые запрещены на территории определенного государство, парсите web-ресурсы конкурентов. И многое другое.

Компания оказывает услуги по предоставлению пакетных, персональных, PRIME и CITY- прокси с безлимитным трафиком и скоростью канала до 100 мб/сек. Почему клиенты предпочитают сотрудничество с Proxy-solutions.net:

автоматическая выдача адресов после отображения оплаты в персональном аккаунте;

круглосуточная профессиональная помощь;

партнерская программа и предоставление 20% комиссионных за каждый переход по вашей ссылке;

покупка неограниченного количества IP-адресов на различный период времени;

использование различных типов соединения НТТР/НТТР(s) или SOCKS5;

минимальная стоимость и высокое качество оказываемых услуг;

удобная оплата через различные платежные системы;

легкая и доступная настройка прокси в браузере Undetectable.

Proxy-solutions.net гарантирует высокую степень безопасности подключений арендованных прокси в любой выбранной локации: Украина, США, Россия, Китай, Европейские государства и страны СНГ.

Proxy-solutions.net: оказываемые услуги

Оплачивая поставщику услуги, пользователь вправе рассчитывать на соответствующее отношение, круглосуточную помощь и гарантию возврата денежных средств, если не устраивает качество. Поставщик, в свою очередь, заинтересован в предоставлении лучших в соотношении стоимости и качества услуг. Что предлагает Proxy-solutions.net клиентам:

Персональные прокси IPv4 подходят для работы с любым веб-сайтом, сервисом и программой;

Пакетные Proxy- уже отсортированы по количеству но стоят немного дешевле.;

Prime — резидентные прокси IPv4

City дает возможность выбрать не только страну но и город.

Сервис не требует регистрации, при этом посетителю открыт огромный функционал личного кабинета, инструменты сервиса и техническая поддержка.

Как настроить прокси в антидетект браузере Undetectable

Для начала работы нет необходимости устанавливать дополнительные программы, все необходимое есть в самой системе. Как установить прокси на Undetectable:

На сайте proxy-solutions.net выбрать необходимый пакет услуг. Подтвердить заказ. В списке оплаченных заказов скопировать ip-адрес. В браузере Undetectable нажать на «+» слева вверху программы. Вписать название профиля. Настроить теги. Выбрать необходимую операционную систему. Выбрать браузер и конфигурации Выбрать язык браузера, на каком языке удобнее работать. Во вкладке Network указать тип прокси – HTTPS или Socks 5 Добавить IP-адрес, порт, логин и пароль промежуточного сервера. Нажать вкладку «Проверить/Check», и проверяем IP адрес. Нажать кнопку «Сохранить/Save» внизу экрана. Готово, можно приступать к работе.

Авторизация занимает пару минут, и вам больше не придется волноваться о запретах, ограничениях и безопасности подключения.

IP-адреса Proxy-solutions.net — это всегда валидные прокси, безупречный сервис, доступные цены и огромный выбор платежных систем для оплаты услуг.