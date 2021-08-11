Как настроить proxy-solutions в Undetectable

Proxy-solutions настройка и использование
Как обойти блокировку запрещенного ресурса? Что необходимо предпринять, чтобы не остаться без Вконтакте или другой социальной сети, если кто-то решит её заблокировать? Можно ли скачать миллионы популярных треков на музыкальном ресурсе Spotify, если страница недоступна в отдельно взятом государстве?
Делая запрос на посещение определенного ресурса, пользователь отправляет огромное количество данных о себе, в том числе информацию о месторасположении. Если регион, из которого поступил запрос, не числится в список разрешенных, в доступе и посещении страницы будет отказано.
Чтобы читать запрещенный в регионе сайт, необязательно переезжать жить в другое место, гораздо проще обойти систему, воспользовавшись прокси.
Что такое Proxy-сервер и зачем он нужен?
Proxy — это специальный сервер посредник, к которому можно подсоединиться, виртуально изменить свое месторасположение и обойти запрет на доступ к сервисам и веб-сайтам. Истинные данные посетителя, включая IP-адрес, остаются доступны только Proxy-сервису. Пользователь использует сеть анонимно. Для чего необходим прокси-сервер:
- для обеспечения конфиденциальности, чтобы веб-ресурсы не распознавали, кто конкретно его использует;
- для свободного доступа к контенту, который доступен только в отдельной геолокации;
- для усиления уровня безопасности: атаки будут нацелены на прокси;
- для увеличения скорости доступа к определенным ресурсам;
- для возможности свободно посещать заблокированные сайты, мессенджеры;
- для экономии внешнего трафика.
- для онлайн игр
- для сервисов и программ по сбору данных
- для социальных сетей
- для букмекерских контор, казино и покера.
Данные кэшируются сервисом для ускорения обработки повторяющихся запросов. К примеру, при запросе одного и того же документа его можно получать напрямую с прокси без подключения к целевому сервису. Такой действие экономит пропускную способность и финансы компании.
Proxy-solutions.net — бесперебойная работа с любым сайтом, программой и игрой
Proxy-solutions.net — это сервис по продаже прокси для получения оперативного и бесперебойного доступа к заблокированным ресурсам. Прокси-сервис — это необходимый бизнес-инструмент для построения альтернативного маршрута до нужной точки в сети, если вы работаете с ORM (управление репутацией в сети) или в SEO, посещаете сайты, которые запрещены на территории определенного государство, парсите web-ресурсы конкурентов. И многое другое.
Компания оказывает услуги по предоставлению пакетных, персональных, PRIME и CITY- прокси с безлимитным трафиком и скоростью канала до 100 мб/сек. Почему клиенты предпочитают сотрудничество с Proxy-solutions.net:
- автоматическая выдача адресов после отображения оплаты в персональном аккаунте;
- круглосуточная профессиональная помощь;
- партнерская программа и предоставление 20% комиссионных за каждый переход по вашей ссылке;
- покупка неограниченного количества IP-адресов на различный период времени;
- использование различных типов соединения НТТР/НТТР(s) или SOCKS5;
- минимальная стоимость и высокое качество оказываемых услуг;
- удобная оплата через различные платежные системы;
- легкая и доступная настройка прокси в браузере Undetectable.
Proxy-solutions.net гарантирует высокую степень безопасности подключений арендованных прокси в любой выбранной локации: Украина, США, Россия, Китай, Европейские государства и страны СНГ.
Proxy-solutions.net: оказываемые услуги
Оплачивая поставщику услуги, пользователь вправе рассчитывать на соответствующее отношение, круглосуточную помощь и гарантию возврата денежных средств, если не устраивает качество. Поставщик, в свою очередь, заинтересован в предоставлении лучших в соотношении стоимости и качества услуг. Что предлагает Proxy-solutions.net клиентам:
- Персональные прокси IPv4 подходят для работы с любым веб-сайтом, сервисом и программой;
- Пакетные Proxy- уже отсортированы по количеству но стоят немного дешевле.;
- Prime — резидентные прокси IPv4
- City дает возможность выбрать не только страну но и город.
Сервис не требует регистрации, при этом посетителю открыт огромный функционал личного кабинета, инструменты сервиса и техническая поддержка.
Как настроить прокси в антидетект браузере Undetectable
Для начала работы нет необходимости устанавливать дополнительные программы, все необходимое есть в самой системе. Как установить прокси на Undetectable:
- На сайте proxy-solutions.net выбрать необходимый пакет услуг.
- Подтвердить заказ.
- В списке оплаченных заказов скопировать ip-адрес.
- В браузере Undetectable нажать на «+» слева вверху программы.
- Вписать название профиля.
- Настроить теги.
- Выбрать необходимую операционную систему.
- Выбрать браузер и конфигурации
- Выбрать язык браузера, на каком языке удобнее работать.
- Во вкладке Network указать тип прокси – HTTPS или Socks 5
- Добавить IP-адрес, порт, логин и пароль промежуточного сервера.
- Нажать вкладку «Проверить/Check», и проверяем IP адрес.
- Нажать кнопку «Сохранить/Save» внизу экрана. Готово, можно приступать к работе.
Авторизация занимает пару минут, и вам больше не придется волноваться о запретах, ограничениях и безопасности подключения.
IP-адреса Proxy-solutions.net — это всегда валидные прокси, безупречный сервис, доступные цены и огромный выбор платежных систем для оплаты услуг.