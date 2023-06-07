在 Undetectable 中精通会话管理：应对强制关闭的全面功能和解决方案

在Undetectable浏览器中，会话或会话是在任何设备上启动和授权的程序。在这个小指南中，我们将讨论会话管理的特点。

会话的一般定义

会话是客户设备与主服务器的连接，它允许进行交互。会话是指持续交互的时间段或提供此功能的复合体。

服务器使用会话来跟踪工作状态。会话根据需要创建。例如，当用户在浏览器中打开文档时，服务器会创建一个会话并加载该文档的最新版本。

一个会话可以打开一个文档，同时不同的人可以在多个会话中打开同一个文档。用户还可以为同一个文档或不同文档打开多个会话。

会话在用户结束时终止。但是，如果用户没有结束会话，服务器可能会在一段时间内没有用户操作时自动终止会话。这种强制终止称为超时。

为了防止会话超时，需要与打开的文档进行交互。例如，进行导航、编辑、排序、过滤。这将向服务器确认会话是活动的，无需终止。

Undetectable的“会话”部分的用途

在“会话”部分，可以跟踪用户的活动，例如同事之间的活动。还可以强制关闭会话。

如果程序关闭不正确，就需要强制关闭会话。这样会话将保持活动状态，不允许用户重新登录系统，因为会出现限制。然后需要具有管理员或经理权限的人强制关闭会话。

有两种方法可以关闭会话。第一种方法：

在所需会话的行中点击操作按钮。 点击“删除”按钮。

第二种方法：

选择要关闭的会话的复选框。 点击出现的“删除”按钮。

如何解决“达到限制”错误

也可以使用“会话”部分解决此错误。

例如，用户登录Undetectable后，看到达到限制的消息。这个错误是由于用户达到活动会话的限制。可能是在上次使用时程序没有正确关闭，导致会话保持活动状态。要关闭这些会话，需要执行以下操作：

转到cloud.undetectable.io云面板，打开页面，登录系统。 转到“会话”选项卡。 选择要关闭的会话或选择所有会话。 在“操作”列中选择删除功能。如果选择了多个会话，将显示一个断开连接的按钮。断开会话时，本地和关闭的云配置文件中的任何数据都不会丢失。

结论

会话用于服务器跟踪浏览器的请求和工作状态。如果用户没有进行任何操作，会话将终止。有时会话可能会被错误地终止，然后会出现错误-达到可用会话的限制。在这种情况下，可以使用Undetectable云面板的“会话”部分来解决问题。