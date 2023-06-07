Управление сеансами в Undetectable: полный обзор функций и решений для принудительного закрытия

Сеансом или сессией в Undetectable Browser называется запущенная и авторизованная программа на любом устройстве. В этом небольшом гайде разберем особенности управления сеансами.

Общее определение сеансов

Сеанс — это подключение клиентского устройства к главному серверу, которое позволяет взаимодействовать. Сеанс или сессия относится к периоду времени, в течение которого длится взаимодействие, либо к комплексу, предоставляющему такую возможность.

Сервер использует сеансы для отслеживания статуса работы. Сеансы создаются по мере необходимости. Например, когда пользователь открывает в браузере документ, сервер создает сеанс и загружает последнюю версию этого документа.

В одном сеансе можно открыть один документ, а также один и тот же документ могут одновременно открыть в нескольких сеансах разные люди. Еще пользователь может открыть несколько сеансов для одного и того же документа или для разных.

Сессия завершается, когда пользователь заканчивает ее. Однако если пользователь не закончит сеанс, сервер может сам завершить его, в случае когда от пользователя не будет никаких действий в течение времени. Такое принудительное завершение называется истечением времени ожидания.

Чтобы предотвратить это завершение, необходимо взаимодействовать с открытым документом. Например, совершать навигацию, редактирование, сортировку, фильтрацию. Это будет подтверждать серверу, что сеанс активный и его завершать не нужно.

Для чего нужен раздел «Сеансы» в Undetectable

В разделе «Сеансы» можно отслеживать активность человека с ролью пользователя, например кого-то из своих коллег. Также в этом разделе можно принудительно закрывать сеансы.

Принудительное закрытие понадобится в том случае, если программа закрыта неправильно. Из-за этого сеанс остается активным и не позволяет пользователю повторно войти в систему из-за появляющегося ограничения. Тогда нужно, чтобы человек с правами администратора или менеджера принудительно закрыл сеанс.

Есть два способа закрыть сеанс. Первый способ:

Нажать на кнопку действия в строке нужного сеанса. Нажмите на кнопку «Удалить».

Второй способ:

Установить флажки для сеансов, которые необходимо отключить. Нажать на появившуюся кнопку «Удалить».

Как справиться с ошибкой «Достигнут лимит»

С этой ошибкой можно справиться тоже с помощью раздела «Сеансы».

Например, пользователь заходит в Undetectable, авторизуется, и видит сообщение, что достигнут лимит. Эта ошибка вызвана тем фактом, что пользователь достиг предела активных сеансов. Вероятно, программа была закрыта неправильно во время последнего использования, и сеанс оставался активным. Чтобы закрыть эти сеансы, необходимо выполнить следующие действия:

Перейти в облачную панель cloud.undetectable.io, открыть страницу, войти в систему. Перейти на вкладку «Сеансы». Выбрать сеанс, который нужно закрыть, либо выбрать все сеансы. Выбрать функцию удаления в столбце «Действия». Если выбрано более одного сеанса, появится кнопка отключения. При отключении сеанса никакие данные в локальных и закрытых облачных профилях не будут потеряны.

Вывод

Сеансы нужны, чтобы сервер мог отслеживать запросы от браузера и статус его работы. Если пользователь не ведет никаких действий, сеанс завершается. Иногда сессия может быть завершена неправильно, тогда возникает ошибка — исчерпан лимит доступных сеансов. В этом случае устранить проблему можно с помощью раздела «Сеансы» на облачной панели Undetectable.