Astro — 企业数据收集基础设施审查前往合作伙伴网站
在没有地理定向代理的情况下，处理网络数据存在问题。诸如行业数据集收集、SEO、SMM、电子商务价格比较、广告验证、品牌保护、质量保证等专业活动，必须购买住宅和移动代理以及最佳数据中心代理。我们建议探索带地理定向代理的Astro基础设施来实现业务目标。它为您提供了便捷的访问道德获取的覆盖100多个国家的IP地址池。每个地址都经过手动扫描和检查，严格遵守KYC/AML指南。在Astro上创建新账户时，用户可以获得代理的免费试用。我们的优惠码在购买地理定向代理时可享受10%的折扣。
激活促销代码
- 访问astroproxy.com;
- 选择“注册”;
- 填写一个简短的注册表格或使用Google账号进行授权;
- 确认凭据，包括您的手机号码;
- 使用您的帐户登录。在右上角找到“添加端口”。点击;
- 一个新窗口会弹出。 “优惠码”字段位于右上部分;
- 输入Undetectable.io - 你的优惠码;
- 获得一次性10%的地理定位代理折扣。
Astro 的地理定位代理的优点
Astro团队很快在地理定位代理的领域取得了巨大成功。除了他们的全球覆盖范围和庞大的经过验证的多元IP池外，足以支持跨越公共数据领域的复杂企业任务，还可以列举：
- Astro的详细KYC/AML政策，采用手动备份检查和人工智能监控机制；
- VPN兼容性；
- 轻松在HTTP（S）和SOCKS5之间切换。每当您在Astro购买住宅和移动代理（或者可以选择最佳数据中心代理）时，用户会话期间可以通过单击更改协议；
- 动态IP旋转能力。有三种方式，即按请求、按定时器、或通过账户中可访问的链接。
- Astro推荐计划，揭示 pass因潜力。 分发链接，吸引新用户，通过不断增长的推荐付款份额为您的账户充值；
- 集成机会包括流行的网络任务管理软件解决方案，无论是智能数据收集，营销自动化等。 Astro的地理定位代理 是不可检测的完美选择;
- 99.9% 的正常工作时间。
如何使用Astro的隐形浏览器
如何使用Astro的隐形浏览器
为了完成此审查，这里有一个简要手册，介绍如何使用这个道德代理基础设施和Undetectable。详细的说明并非必须，请查看文档部分。在Astro订购了地理定位代理后，所有细节都会显示出来，比如主机、密码、端口。接下来有两种路径：
- 使用有限数量的代理，通过专用表单单独输入数据，在Undetectable中生成虚拟用户资料；
- 利用多个代理，依靠“代理管理器”和用于列表的导出和导入的模板。在那里，您可以自行决定导出一个模板，即一个文本文件，其中列出了与代理相关的属性，使用定界符。 该模板的示例提供了详细的指导，关于如何利用复制和粘贴功能高效地创建列表。在编辑文件后，将它们保存到您的硬盘。接下来，轻松地将关键的代理特定信息导入到Undetectable配置文件中。只需点击“导入”按钮即可实现。 在实践中评估如何将不可检测性与Astro的道德采购基础设施结合使用。购买住宅和移动代理！立即创建不可检测的浏览器配置文件。创建不可检测的浏览器配置文件。文件中。