Astro — обзор корпоративной инфраструктуры для сбора данныхПерейти на сайт партнёра
Без аренды прокси работа с данными затруднительна, включая сбор датасетов, SEO, SMM, сравнение цен в электронной коммерции и т. д. Эти профессиональные направления требуют купить лучшие резидентные и мобильные прокси или качественные серверные IP. Рекомендуем присмотреться к инфраструктуре прокси Astro. Здесь пользователь получит доступ к этичному пулу из двух миллионов адресов, охватывающему 100+ стран. Каждый из них проверяется вручную, при соблюдении строгих принципов KYC/AML. Создавая новый аккаунт в Astro, можно попробовать прокси бесплатно. А затем получить скидку 10% на аренду прокси с промокодом.
Активация промокода
Аренда прокси у Astro не предполагает существенных трат. Если принято решение купить серверные прокси, то прайс-лист стартует с 3,65 долларов за 1 Гб. Когда сделан выбор купить лучшие резидентные и мобильные прокси, то порогом служат 7,3 и 13,14 долларов за 1 Гб соответственно. Оплачивать IP можно как предоплаченными пакетами, так и по системе Pay-as-you-Go (то есть по факту расходования трафика).
На фоне демократичных расценок скидка в 10% будет дополнительным плюсом для бюджета и позитивного настроения. Получить ее — дело пары шагов: \
- Переходим на astroproxy.com;
- Выбираем в навигационном меню «Зарегистрироваться»;
- Заполняем короткую форму или пользуемся аккаунтом Google для авторизации;
- Подтверждаем учетные данные, в том числе и номер телефона;
- Попадаем в аккаунт. В правом верхнем углу ищем «Добавить порт», кликаем;
- В появившемся окне, вверху справа, находим «Промокод»;
- Набираем Undetectable.io — это промокод;
- Получаем единоразовую скидку в 10% на аренду прокси.
Преимущества Astro при аренде прокси
Всего за несколько лет команда Astro добилась в своей бизнес-нише видимых успехов. Помимо глобального покрытия и числа верифицированных прокси, достаточного для всех комплексных задач в области публичных веб-данных, можем назвать:
- Проработанную политику KYC/AML Astro, которая соблюдается за счет ручных проверок и мониторинга, а также на базе ИИ-механизмов;
- Совместимость с VPN при аренде прокси;
- Легкое переключение между протоколами HTTP(S) и SOCKS5. Лучшие резидентные и мобильные прокси Astro и их серверные альтернативы позволяют это непосредственно в ходе пользовательской сессии;
- Гибкую ротацию IP с динамическими прокси Astro. Существуют три варианта. На каждый новый запрос, по таймеру и по ссылке, доступной в аккаунте;
- Реферальную программу Astro, способную послужить источником пассивного дохода. Если пользователь приводит рефералов по ссылке, то его баланс будет пополняться долей от их платежей;
- Полную совместимость с популярными решениями для автоматизации и облегчения работы в Сети, будь то сбор данных, цифровой маркетинг и т. д. Аренда прокси у Astro будет продуктивным вариантом, если захотите использовать Undetectable;
- Аптайм на уровне 99,9% времени.
Undetectable и прокси от Astro
Закончим обзор Astro лаконичной инструкцией по настройке Undetectable под их этичные прокси. Публиковать подробный гайд нет смысла, он уже доступен в разделе документации. После заказа на аренду прокси от Astro их инфраструктура отобразит все требуемые детали: хосты, порты, пароли. Далее следует развилка:
- Когда используется ограниченное число прокси, то при создании профиля виртуального пользователя в браузере Undetectable информацию несложно ввести вручную, через форму;
- Если в процесс вовлечены десятки или сотни IP-адресов, то предпочтительнее использовать «Менеджер прокси» и шаблоны для экспорта-импорта списков. В «Менеджере» присутствует функционал по экспортированию шаблонов. Это текстовый файл, где параметры прокси заданы через знак-разделитель.
Приведенный в шаблоне пример даст понятный ориентир для составления списка с использованием функций копирования и вставки строк, блоков. Отредактированный файл сохраняется на диске. Затем, с помощью кнопки «Импорт», данные о прокси вводятся в профиль Undetectable.
Протестируйте комбинацию браузера Undetectable и этичной инфраструктуры Astro. Для этого купите их лучшие резидентные и мобильные прокси!