对 Cloud Filter 的隐身服务进行评价

什么是云过滤器以及为什么它对流量调度至关重要？ 服务注册和获取试用。 活动设置。 与安全页面集成。

什么是云过滤器？

Cloud Filter是一款可靠的助手，为套利者过滤低质量流量并防止欺诈。借助它，您可以消除不需要的流量，如机器人、版主、竞争对手等，使您能够专注于真实用户并提高转化率。Cloud Filter 与众多流量来源合作，包括谷歌、Facebook、TikTok、Yandex 和其他100多个平台。

忘记封禁和预算浪费，只关注高质量流量、真实用户和实质转化。您每月付款一次，获得完整保护和实时分析。简而言之，如果您想赚钱而不是浪费现金，那就离不开 Cloud Filter。

让我们更仔细地看看它是什么以及它提供了哪些优势。

服务注册

从哪里开始？ 您无需花时间下载软件或安装桌面版本。 您可以通过浏览器访问整个服务 — 只需访问网站cloud-filter.com。

在首页，您可以了解服务的好处、合作伙伴、定价计划和知识库。要开始使用Cloud Filter，您需要注册。

要开始使用云过滤器，您需要注册。

您需要一个电子邮件地址和一个密码。

您将收到一封带有激活您帐户链接的电子邮件。 点击此链接，您的个人资料将被激活以供进一步使用。下一步是支付过程。

一项重要优势是该服务提供了为期7天的试用期。要获得试用期，请联系支持 https://t.me/cloudfilter，https://t.me/cloud_filter_customer_service。

活動設置

成功注册服务后，您可以开始创建和设置您的广告活动。建议提前准备好您的安全页面和优惠页面，以节省在初始设置过程中的时间。

要创建您的第一个广告系列，请点击“创建”。

填写您的广告活动信息，包括名称、安全页面链接（用于不需要的流量）和产品页面链接（用于目标用户）。

在“加载类型”部分，保持“显示内容”的复选框选中，正如服务建议的那样 - 这样，机器人和管理员将看到安全页面的内容，无需重定向。

然而，如果您的报价页面是一个跟踪链接，那么请选择重定向方法。

该服务还提供了通过A/B测试登陆页面来找出哪一个转化更好的选项。

接下来是设置过滤器。

主要的筛选器Premium是Cloud Filter服务的原始开发，其中包括机器人和版主的数据库。

如有需要，您可以启用额外的过滤器，比如IPv6、VPN/代理、每个IP地址的最大点击次数、地理位置、设备等。

选择最适合您的过滤器。

值得注意的是，该服务还提供按浏览器类型、操作系统和浏览器语言进行额外筛选的选择。

所有设置都准备好了吗？- 现在选择活动状态。

激活 - 所有过滤器将按指定方式工作。

暂停 - 将显示空白页面给流量，无论选择了哪种过滤器。

专用 - 在这里您可以选择点击次数，在此之后广告系列将切换到活跃状态。

那么，您已经创建了您的第一个活动。

保存所有设置并前往广告系列部分。

与安全页面集成

Cloud Filter 提供四种集成方法，它们在技术方面和使用情况上有所不同：

通过PHP代码，你可以对常规网站或者联盟链接进行伪装。

如果安全页面和优惠页面与我们的脚本托管在同一服务器上，你可以使用PHP代码本地设置伪装。

如果你的安全页面是使用网站构建器（WIX，Tilda，Shopify等）制作的，JavaScript集成是合适的。

如果你有WordPress网站，你可以通过插件或直接使用代码片段轻松集成伪装。

转到活动设置并单击“下载”。

在这里，您可以为隐身选择最合适的集成方法。

例如 - 你选择标准集成方法，然后选择 PHP 并再次点击 “下载”。最后一步是将 index.php 脚本上传到你的托管。

总之，Cloud Filter是一个强大的工具，其易用性是其主要特点之一。有了直观的界面，即使是初学者也可以轻松地浏览其功能。

值得注意的是，数据库实时更新，甚至利用人工智能，这确实令人印象深刻。

相信Cloud Filter来满足您的套利需求，专注于您的成功，而无需担心管控。