Обзор клоакинг сервиса Cloud Filter

Что такое Cloud Filter и почему он необходим для арбитража трафика. Регистрации в сервисе Получения триала Настройка кампании Интеграция в Safe Page

Cloud Filter - что это?

Cloud Filter – надежный помощник для арбитражников, который фильтрует некачественный трафик и защищает от фрода. С его помощью вы сможете отсеять весь нежелательный трафик, такой как боты, модеры, конкуренты и т.д., что поможет сконцентрироваться на реальных юзерах и повысить конверсии. Cloud Filter работает с множеством источников трафика, включая Google, Facebook, TikTok, Яндекс и более 100 других платформ.

Забудь о банах и сливах бюджета – только высококачественный траф, реальные юзеры и жирные конверсии. Платишь раз в месяц, получаешь абсолютную защиту и аналитику в реальном времени. Короче говоря, если ты хочешь зарабатывать деньги, а не сливать кэш впустую - без Cloud Filter сейчас никуда.

Давайте подробнее рассмотрим, что это такое и какие преимущества он дает.

Регистрация в сервисе

С чего начать? Вам не нужно тратить время на скачивание софта или установку десктопных версий. Доступ ко всему сервису можно получить через браузер - просто посетите сайт cloud-filter.com.

На главной странице Вы можете ознакомиться с преимуществами сервиса, партнерами, тарифными планами и базой знаний.

Чтобы начать использовать Cloud Filter, Вам необходимо зарегистрироваться.

Для этого понадобится адрес электронной почты и пароль.

Вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой для активации аккаунта, перейдя по этой ссылке, профиль активируется для дальнейшей работы. Следующий шаг - процесс оплаты.

Весомым плюсом является то, что сервис предлагает 7-дневный пробный период. Для получения напишите в саппорт https://t.me/cloudfilter, https://t.me/cloud_filter_customer_service .

Настройка кампании

После успешной регистрации в сервисе Вы можете приступить к созданию кампании и ее настройке. Лучше заранее подготовить safe page и offer pagе, чтобы сэкономить время на первоначальную настройку.

Создание первой кампании, для этого нажимаем на - Create.

Заполните информацию о своей кампании, включая имя, ссылку на Safe page (для нежелательного трафика) и ссылку на Offer page (для целевых пользователей).

В Loading Type оставьте галочку на Show Content, что и рекомендует делать сервис - так ботам и модераторам будет показываться содержимое сайта Safe Page, без необходимости редиректов.

Но если у вас Offer page это трек ссылка пп - тогда выбирайте метод редирект.

Сервис также предлагает возможность A/B тестирования для лендингов с оффером, чтобы найти тот, который лучше конвертит.

Следующий шаг - настройка фильтров.

Главный фильтр Premium - оригинальная разработка сервиса Cloud Filter, включающая базу ботов и модеров.

При необходимости можно включить дополнительные фильтры IPv6,VPN/Proxy, Максимальное количество кликов по IP-адресу, Гео, Устройства и т.д.

Выберите наиболее подходящие для себя фильтра.

Примечательно, что сервис также предлагает дополнительную фильтрацию по типу браузера, операционной системе и языке браузера.

Все настройки готовы? - Выбираем статус компании.

Active - все фильтры будут работать так, как вы укажете.

Pause - White page будут показываться трафику независимо от выбранного фильтра..

Dedicated - здесь можно выбрать количество кликов, после которых кампания перейдет в статус Active.

Итак, Вы создали первую кампанию.

Сохраните все настройки и перейдите в раздел Campaigns.

Интеграция в Safe Page

Cloud Filter предлагает 4 метода интеграции, которые различаются техническими аспектами и сферой использования:

используя PHP кода можно заклоачить обычный сайт или партнерскую ссылку

если Safe page и Offer page размещаются на одном сервере, рядом с нашим скриптом, тогда с помощью PHP-кода, можно локально настроить клоаку

интеграция JavaScript, приемлема если ваша safe page создана на конструкторе (WIX, Tilda, Shopify и т.д.)

если у вас есть сайт на Wordpress, тогда с помощью плагина можно легко и просто интегрировать клоаку, или же напрямую с помощью сниппет кода

Зайдите в настройки кампании и нажмите "Download".

Здесь Вы можете выбрать наиболее подходящий метод интеграции клоаки.

Например - Вы выбираете стандартный метод интеграции, затем выбираете PHP и еще раз нажимаете "Download". Последний шаг - загрузка скрипта index.php на хостинг.

Подводя итог, можно сказать, что Cloud Filter — довольно мощный инструмент, и простота использования — одна из его основных особенностей. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу даже новички смогут легко разобраться в его функционале.

Примечательно, что база данных обновляется в режиме реального времени, даже с помощью искусственного интеллекта – что, безусловно, впечатляет.

Доверьтесь Cloud Filter для арбитража и сосредоточьтесь на своем успехе, не беспокоясь о модерации.