FlexCard - 虚拟卡服务概述

FlexCard - 虚拟卡服务概述前往合作伙伴网站
FlexCard：联盟合作伙伴的好朋友
对于每个问题，尤其是在像联盟营销这样灵活和创新的行业中，都有解决方案。 曾经有一段时间，为网站管理员进行在线付款引起了持续的头痛，但随着虚拟卡的出现，这个问题已经不再是主要问题。
现在有无数提供虚拟卡服务的公司，但大多数并未考虑到附属营销的特定需求。幸运的是，有些服务是专门为我们这个行业而设计的。今天，我们将讨论其中之一（也可能是最好的）— FlexCard!
卡片签发和BIN码
该服务的主要特点是发行虚拟卡片，FlexCard 将其执行得完美。卡片发行是即时的（在请求后 1 到 5 分钟内），每个用户都可以拥有无限数量的卡片。该服务提供的所有卡片均为借记卡且未个性化，从而增强用户匿名性。
这些卡支持美元和欧元，发行费用从2美元起，而维护免费。您可以通过加密货币（50 USDT起）或银行转账（100美元起）充值卡片，在这两种情况下都需支付3%的充值费。FlexCard的一个独特特点是，当用户从卡上提取或退款资金时，该费用会返还给用户。
FlexCard 提供了来自受欢迎的欧美地区的多个BIN码：美国、英国、巴西、爱沙尼亚和西班牙的几十个城市供您选择。您可以通过检查“BIN码”部分的统计数据（信不信由你），详细了解过去30天内各主要来源的热门程度，以选择合适的BIN码。
个人账户和团队
FlexCard是专为联盟营销而创建的，该服务的仪表板完全反映了这一点，包括诸如通过不同来源对BIN流行度的详细分析以及方便的团队管理与基于角色的访问控制等功能。
注册流程分为两步，非常简单：在网站上注册并确认您的电子邮件，然后通过 Telegram 联系支持团队验证您的账户。在任何阶段都不需要短信或文件。
通过支持，您可以创建一个团队并分配角色。有三种角色：队友（只能访问最低权限的购买者）、经理（负责管理其下购买者的团队负责人）和所有者（拥有全面访问权限的团队领导）。设置您的团队后，您就可以充分利用该服务。
FlexCard 的特点和优势
- 每月发行超过15,000张卡片和1,600个新团队；
- 顶级BIN：美国、英国、巴西、爱沙尼亚、西班牙；
- 提取资金到钱包时退还充值费；
- 美元和欧元卡片立即发行，最低$2起，充值额最低$50；
- 方便的Telegram机器人提供3DS代码、余额和交易历史；
- 具备角色分配和统计功能的团队功能；
- FlexCard卡能与Google、Facebook和TikTok良好集成；
- 低充值费用和无卡维护费用；
- 有利可图的推荐计划：每个推荐获得30％。
通过促销代码 UNDETECTABLE，每位新用户将获得 5 张免费卡。要使用促销代码，只需将其发送给 FlexCard support。