FlexCard - обзор сервиса виртуальных карт

FlexCard: лучший друг арбитражника

На каждую проблему находится решение, особенно в такой гибкой и изобретательной индустрии, как арбитраж трафика. Когда-то проведение онлайн-платежей было постоянной головной болью вебмастеров, но с появлением виртуальных карт эта беда ушла на восемнадцатый план.

Сервисов, предоставляющих виртуальные карты, сейчас огромное количество — но большая часть из них не учитывает специфику арбитража трафика. К счастью, есть сервисы, созданные именно с нашей индустрией в уме. Об одном из них (и, наверное, лучшем), мы сегодня и поговорим. Итак — обзор FlexCard!

Выпуск карт и БИНы

Главный функционал сервиса — собственно, выпуск виртуальных карт — FlexCard исполняет на все 100. Выпуск моментальный (от 1 до 5 минут после запроса), а один пользователь может иметь неограниченное количество карт. Все карты в сервисе — дебетовые и неименные, что повышает анонимность.

Карты доступны в USD и EUR, стоимость их выпуска начинается от $2, а содержание бесплатно. Пополнить карту можно через крипту (от 50 USDT) или банковским переводом (от 100 USD), в обоих случаях комиссия за пополнение составит 3%. Уникальная фишка FlexCard — то, что комиссия возвращается пользователю при выводе средств с карты или возврате средств.

В FlexCard большой выбор БИНов по популярным европейским и американским ГЕО: десятки городов США, Великобритании, Бразилии, Эстонии и Испании к вашим услугам. Выбрать подходящий вам БИН поможет статистика в разделе (не поверите) БИНы, где подробно расписана их популярность для всех основных источников за последние 30 дней.

Личный кабинет и команда

FlexCard создавался специально для арбитража трафика, и личный кабинет сервиса полностью отражает это, в том числе благодаря функциям вроде подробной аналитики популярности БИНов по разным источникам и удобного управления командой с распределением ролей и, соответственно, доступов.

Регистрация двухэтапная и простая: регистрируетесь на сайте и подтверждаете почту, а потом связываетесь с поддержкой в Telegram и подтверждаете аккаунт. СМС и документы ни на одном этапе не требуются.

Через поддержку вы создаете команду и распределяете роли. Всего их три: teammate (баер с минимальным доступом), manager (тимлид, управляющий подчиненными ему баерами) и owner (руководитель команды, имеющий полный доступ). После создания команды, можете полноценно пользоваться сервисом.

Особенности и преимущества FlexCard

15,000+ выпущенных карт и 1,600+ новых команд каждый месяц;

Лучшие БИНы — США, Великобритания, Бразилия, Эстония, Испания;

Возврат комиссии за пополнение при выводе средств на кошелек;

Моментальный выпуск USD и EUR карт от $2 и пополнение от $50;

Удобный Телеграм-бот с 3DS-кодами, балансом и историей транзакций;

Командный функционал с распределением ролей и статистикой;

Карты FlexCard хорошо привязываются к Google, Facebook и TikTok;

Низкая комиссия на пополнение и нет оплаты за обслуживание карты;

Выгодная реферальная программа: 30% от каждого реферала.

По промокоду UNDETECTABLE каждый новый пользователь получит 5 карт бесплатно. Промокод нужно написать поддержке FlexCard