GonzoProxy - 代理服务评测

GonzoProxy – 专业人士的首选代理。

GonzoProxy 是一家被全球超过10,000名用户信任的高级代理服务。我们在英国正式注册（GonzoProxy LTD），并在从联盟营销和养号到抓取和多账号操作的各个领域建立了可靠的合作伙伴声誉。

我们提供两种核心类型的代理：

住宅代理 ，流量不受限 (起价为$2/GB)

，流量不受限 (起价为$2/GB) 无限移动代理，专为即使是最敏感的设置也能保持稳定性而设计。

以下是我们真正与众不同之处——您购买的流量永不过期。 一次购买，随时使用。无压力，无损失。我们的IP来自真实设备，让您在Facebook、Google和TikTok等平台上获得高达90%的封禁保护。

GonzoProxy 中有哪些代理？

两种类型的代理，无限的可能性：

Residential – 非常适合安全启动账户和广告活动。它们看起来像真实用户，可以轻松通过审核。

– 非常适合安全启动账户和广告活动。它们看起来像真实用户，可以轻松通过审核。 Mobile – 动态的，具有自动轮换IP功能。非常适合账号养成、A/B测试、TikTok或任何需要“真实用户”行为的场景。

您可以选择特定国家、地区甚至城市—手动选择或自动选择。与其他供应商不同，这项功能是免费的。

GonzoProxy真正闪光的时候：

地理定位广告活动

绕过审核并在您需要的地方发射。IP 看起来是本地和真实的。

大规模养殖和验证

会话保持活跃，账户通过检查。这就像屏幕后面有一个人在操作。

数据抓取和自动化

我们的稳定池处理数千个连接——无阻塞，无中断。

A/B 测试和自动上传

轻松运行多个设置并轮换配置。我们的代理适应您的策略。

常见问题 — 人们总是问的东西：

1. 哪些地理区域可用？

我们提供一级、二级和三级地理区域。您可以根据需要手动选择或自动分配。

2. 如果代理在启动时失效怎么办？ 我们只使用新的 IP。移动代理会自动轮换。已被使用的地址会立即删除。

3. 它们是否与反检测浏览器兼容？ 当然可以。在 BitBrowser、AdsPower、Indigo 上进行了测试——并提供现成的配置。

4. 我可以在一个代理上运行多个账户吗？ 可以——只要设置得当。我们会帮助你进行优化。

5. 我的账户被封禁了——现在该怎么办？ 通常问题不在于代理，而是您的指纹或日志。我们会帮助您排查问题并修复它。

6. 我该如何开始？ 只需访问该网站，点击“通过 Google 登录”——你就可以进入了。即便在手机上，设置也只需几秒钟。

7. 晚上有客服支持吗？ 有的。我们的 Telegram 客服支持全年无休在线。响应时间 —— 不超过5分钟。

8. 定价是多少？

您只需支付流量费用。没有订阅。从 $2/GB 起，并提供大量折扣。

9. 适合抓取和自动上传吗？ 当然可以。我们为各种工作负载提供快速、稳定的池。

10. 需要定制化的东西？ 很有可能我们已经拥有它。如果没有——我们会为您打造。

结论

我们完全跳过了KYC——无需文件，无需等待。你将在30秒内加入。

并在英国正式注册，您知道您正在与一家真实、可信赖的公司合作——而不是某个来历不明的无名提供商。

GonzoProxy 不仅仅是一个代理。它是你技术娴熟的队友。

一切开箱即用。您专注于扩展——我们处理技术。