GonzoProxy - обзор прокси сервиса

GonzoProxy – №1 прокси для профессионалов.

GonzoProxy — премиальный прокси-сервис №1, которому доверяют более 10 000 пользователей по всему миру. Мы официально зарегистрированы в Великобритании (GonzoProxy LTD) и уже заслужили репутацию надёжного партнёра в сфере арбитража, фарма, скрапинга и мультиаккаунтинга.

В нашем арсенале — как резидентские прокси с бессрочным трафиком (от $2/GB), так и мобильные безлимитные прокси, которые обеспечивают максимум стабильности даже в самых чувствительных сценариях.

Наш главный козырь, который нельзя найти у конкурентов — купленный трафик НИКОГДА не сгорает. Вы приобретаете его один раз и используете когда захотите, без страха потерять неиспользованные гигабайты. Мы собираем IP-адреса из реальных устройств что обеспечивает 90% защиту от блокировок в Facebook, Google и TikTok.

Какие прокси есть в GonzoProxy?

Мы предлагаем два типа прокси под любые задачи:

Резидентские — подходят для стабильного запуска аккаунтов и рекламных кампаний. Такие прокси выглядят как обычные пользователи, без проблем проходят модерацию.

— подходят для стабильного запуска аккаунтов и рекламных кампаний. Такие прокси выглядят как обычные пользователи, без проблем проходят модерацию. Мобильные — динамические, с автоматической ротацией IP. Идеальны для фарма, A/B тестов, TikTok и любых кейсов, где важна «живость» трафика.

Гео настраивается вручную или автоматически — выбирайте конкретную страну, регион или даже город. Эти функции бесплатны, в отличие от большинства аналогов.

Где реально выручают?

Реклама с таргетом по гео

Обходите модерацию и запускайтесь в нужных регионах без риска — IP выглядят нативно, как будто вы местный пользователь.

Массовый фарм и валидация

Сессии не отлетают, аккаунты проходят проверку, как будто их ведёт человек. Повышенная устойчивость к антибот-системам.

Парсинг, сбор данных и автоматизация

Сайты не режут соединения даже при тысячах параллельных потоков — стабильные пулы выдерживают высокие нагрузки.

A/B тесты и автозалив

Работайте с разными связками, конфигурациями и аккаунтами — прокси легко адаптируются под нужную схему.

Часто спрашивают — отвечаем:

1. Под какие гео есть прокси? Доступны Tier-1, Tier-2 и Tier-3 страны. Гео можно задать вручную или использовать автоподбор под стратегию.

2. Прокси отлетают на запуске. Что делать? У нас — только свежие IP. Мобильные — с автоматической ротацией. Пережжённые адреса сразу убираются из пула.

3. Совместимы с антидетектами? Да. Протестированы и отлично работают с BitBrowser, AdsPower, Indigo. Есть готовые конфиги и инструкции.

4. Много аккаунтов на одних прокси — реально? Да, при грамотной настройке. Мы подскажем, как лучше распределить трафик и выбрать оптимальный тип прокси.

5. Акки в бане — что делать? Бан не всегда из-за прокси. Часто дело в отпечатке браузера или логах. Поможем разобраться и скорректировать сетап.

6. Как подключиться? Зашли на сайт, нажали «Войти через Google» — и вы уже в панели. Подключение прокси — за пару кликов, даже с телефона.

7. Есть саппорт ночью? Да. Поддержка работает 24/7 в Telegram. Ответим за 5 минут, поможем, заменим, проверим.

8. Сколько стоит? Оплата — только за трафик. Без абонентки. Тарифы от $2/GB, крупным объёмам — скидки.

9. Подходит для автозалива и скрапинга? Да. У нас есть быстрые и стабильные пулы под любые задачи.

10. А если мне нужно что-то особенное? Скорее всего, уже есть в наличии. Если нет — соберём вручную под ваш кейс.

Заключение

Мы отказались от KYC-проверок — никаких документов, никаких ожиданий. Регистрация и доступ занимают 30 секунд.

Официальная регистрация GonzoProxy LTD в Великобритании гарантирует, что вы работаете с надёжным партнёром — для арбитража, скрапинга, мультиаккаунтинга и любых других задач.

GonzoProxy — это не просто прокси. Это ваш технологичный тиммейт.

Всё настроено, всё работает. Вы занимаетесь связками — мы прикрываем технику.