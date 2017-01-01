KeyProxy – 移动代理业务级别

KeyProxy 移动代理服务的详细评测

KeyProxy是一家自2017年开始运营的高级移动代理服务。该公司提供专有和合作伙伴解决方案，为企业提供广泛的IP地址选项。

KeyProxy 的主要优势

该服务旨在提供可靠性和易用性，提供来自乌克兰领先运营商Vodafone和Kyivstar，以及来自欧洲、亚洲和其他地区的代理。关键优势包括：

50多个国家

两种类型的代理：私人移动和多端口

价格实惠 - 每个端口每月起价28美元

无限流量

灵活的IP切换（按计时器或链接）

高在线时间 – 99.8%

加密货币支付（最低存款$1）

保证退款政策

一个关键优势是成本效益。例如，波兰移动代理（PL）每周只需$14，是市场上最实惠的选择之一。这使网站管理员能够优化与流量相关的费用。

KeyProxy还提供来自Kyivstar的多端口代理，每月110美元，可提供100个线程，这是大规模自动化任务的绝佳解决方案。

另一个显著特点是Dual Link技术，允许在不到一秒的时间内进行IP切换。当您工作时，下一个IP已经准备好，以实现无缝过渡。

注册和代购

创建一个账户只需几秒钟 - 只需提供一个电子邮件和密码，然后确认您的注册。购买代理非常用户友好：选择国家、城市和运营商（如果需要），充值您的账户余额，然后完成支付。

可用国家包括 - 波兰、泰国、智利、印度尼西亚、摩尔多瓦等等。付款后，代理会立即出现在您的个人仪表板上，带有以下选项：

以TXT格式导出数据

设置IP刷新时间

修改授权凭据

启用IP身份验证

仪表盘还允许用户跟踪订单历史、编辑个人资料，并通过工单或实时聊天与客服联系。在测试中，支持响应时间平均仅为20秒。

另外，您可以连接一个Telegram机器人，用于通知订阅续订情况、成功付款以及代理到期提醒。

匿名性

代理提供了高级别的隐私保护：它们不会暴露用户的真实位置，并且能成功通过所有IP检测测试。

奖金和折扣

KeyProxy提供联盟计划，用户可以通过邀请其他用户支付的金额赚取20%的佣金。赚取的资金可用于个人需求，也可以作为折扣传递给推荐人。

其他折扣包括：

促销代码 UNDETECTABLE10 - 乌克兰代理和多端口享受10%的折扣。

- 乌克兰代理和多端口享受10%的折扣。 订阅自动续订 - 额外的10%折扣。

联系信息

Telegram: @KeyProxy_Support

@KeyProxy_Support Email: support@keyproxy.net

KeyProxy是一家值得信赖的移动代理供应商，提供高稳定性和匿名性。新用户可以免费试用24小时。立即注册并测试该服务！