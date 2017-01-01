KeyProxy – мобильные прокси бизнес-уровня

Что такое KeyProxy?

KeyProxy – это премиальный сервис мобильных прокси. Компания работает с 2017 года, предлагая как собственные, так и партнерские решения, обеспечивая широкий выбор IP-адресов для бизнеса.

Основные преимущества KeyProxy

Сервис ориентирован на надежность и удобство использования, предлагая прокси от ведущих украинских операторов Vodafone и Kyivstar, а также провайдеров из Европы, Азии и других регионов. Основные преимущества:

50+ стран

Два типа прокси: приватные мобильные и мультипорт

Доступные цены – от $28 за порт в месяц

Безлимитный трафик

Гибкая смена IP (по таймеру или ссылке)

Высокий Uptime – 99,8%

Оплата криптовалютой (минимальный депозит $1)

Гарантированный возврат средств (манибэк)

Одним из ключевых преимуществ является стоимость услуг. Например, польские мобильные прокси (PL) можно арендовать всего за $14 в неделю – это одно из самых выгодных предложений на рынке. Это позволяет веб-мастерам оптимизировать расходы на трафик.

KeyProxy также предлагает аренду мультипорт-прокси от Kyivstar по цене $110 в месяц за 100 потоков – отличное решение для масштабных задач автоматизации.

Еще одно важное преимущество – технология Dual Link, позволяющая менять IP менее чем за секунду. Пока вы работаете, следующая IP уже готова к переключению.

Регистрация и покупка прокси

Создать аккаунт можно за несколько секунд – достаточно указать email и пароль, затем подтвердить регистрацию. Покупка прокси проходит в удобном интерфейсе: выберите страну, город и оператора (если необходимо), пополните баланс и оплатите заказ.

Среди доступных стран – Польша, Таиланд, Чили, Индонезия, Молдова и другие. После оплаты прокси сразу появляются в личном кабинете с возможностью:

Выгружать данные в TXT

Настраивать смену IP по таймеру

Изменять данные авторизации

Включать аутентификацию по IP

В личном кабинете также можно просматривать историю заказов, редактировать профиль, обращаться в поддержку через тикеты или онлайн-чат. В ходе тестирования среднее время ответа службы поддержки составило всего 20 секунд.

Дополнительно можно подключить Telegram-бота, который уведомляет о продлении подписки, успешных платежах и завершении срока аренды.

Анонимность

Прокси обеспечивают высокий уровень приватности: они скрывают реальное местоположение пользователя и успешно проходят все тесты на определение IP.

Бонусы и скидки

KeyProxy предлагает партнерскую программу, по которой пользователи могут получать 20% от платежей приглашенных пользователей. Заработанные средства можно использовать для личных нужд или предоставить скидку рефералам.

Дополнительные скидки:

Промокод UNDETECTABLE10 – 10% скидка на украинские прокси и MultiPort.

– 10% скидка на украинские прокси и MultiPort. Автопродление подписки – дополнительная скидка 10%.

Контактная информация

Telegram: @KeyProxy_Support

@KeyProxy_Support Email: support@keyproxy.net

KeyProxy – надежный поставщик мобильных прокси с высоким уровнем стабильности и анонимности. Новые пользователи могут воспользоваться бесплатным 24-часовым тестом. Зарегистрируйтесь и протестируйте сервис прямо сейчас!