LeadRock - 联盟网络评论

简要描述

我们是 LeadRock - 一个在拉丁美洲提供NUTRA和产品优惠的CPA网络和直接广告商。

即使是初学者仲裁员也会感到舒适。我们帮助选择报价，自己设置技术部分，并在通往ROI+的每个阶段支持您！

我们的优势

我们是直接广告商。

我们提供白帽和营养品的选择。这些都是新的和未被开发的优惠或重新品牌，旨在刺激需求。通过我们的优惠和捆绑销售，更容易通过审核，被封禁的可能性更低，广告活动持续时间更长。因此，潜在客户更便宜，投资回报率更高。此外，作为直接广告商，我们可以为我们的优惠提供增加的费率。在我们这里，没有多余的链接：您选择优惠，获取促销材料，甚至在广告活动上与经理进行咨询，并按您喜欢的方式设置广告活动。与我们合作，无需长时间等待、链接调整或错误修复。

自有呼叫中心。

每个潜在客户都由经过专业培训的员工处理。由于我们是直接广告商，这是我们的呼叫中心，因此潜在客户处理速度、批准和效率比其他联盟计划更高。您可以选择任何付款模式 - CPL、SS、COD，在所有情况下，潜在客户只会由我们的呼叫中心处理。

定制报价。

我们拥有超过1,200个直接和转售优惠，地理位置涵盖欧洲、亚洲和拉丁美洲。这些优惠适合初学者和专业人士。我们始终倾听合作伙伴的愿望，可以根据请求启动优惠。所有优惠都在您的个人账户中，每周更新。您也可以自行创建优惠。如果您需要私人优惠或提高上限，随时可以联系您的经理。

高利率。

我们的提升使您可以在活动处于亏损状态时继续运行优惠。我们还根据经理的要求提供落地页、预备页、促销材料和创意。

仲裁工具。

我们已与Keitaro集成，但您也可以连接其他方便的跟踪器。此外，个人帐户中提供详细统计数据。域名停放和API集成也可用。如果出现任何技术困难，我们总是能找到解决方案。

透明支付。

我们通过任何方便的方式及时支付：WMZ、银行卡、Qiwi、Yandex.money、电汇、ePayments、PayPal、Capitalist、银行账户。您可以在个人账户中选择支付工具。最低支付金额：30美元。支付频率-每周3次。

专业经理和胜任的支持。

我们的管理团队始终保持联系，并帮助解决运营活动中的任何复杂问题。您将在任何时间迅速收到及时回复。还有一个“技术支持”部分，您可以提交请求并跟踪其状态。

简单开始。

Leadrock 帮助选择流量来源的优惠，网站管理员请求，然后网站管理员可以联系他们的 Leadrock 经理获取创意；然后 - 按线索、按指标显示统计数据；然后 - 利润可以通过任何方便的方式提取，以加密货币、到卡等。

联系我们

我们目前正在准备更新的网站，其中将考虑到合作伙伴的所有必要工具以便提供便利。注册后，每位网络管理员都会被分配一个个人经理，他将在所有阶段为您提供支持，提供奖金和促销代码以享受服务折扣。为了表现出色，我们愿意为任何网络管理员提供提高费率的机会。在个人账户界面中，您将找到您的ID和账户经理的联系方式以请求提高费率。在主页上，您可以查看您的统计数据：已连接的优惠、财务摘要以及带有日期筛选器的潜在客户摘要图表。

从联盟计划中，您可以直接进入LR商店，按钮位于个人账户的主页上。

在“优惠”选项卡上，您可以看到不同的列 - 当前流行的内容，新优惠，白色和营养产品。有一个搜索功能，可以按照优惠主题，国家和状态进行筛选。

每个优惠都有一张带有简要描述的卡片。当您打开特定的卡片时，您可以找到有关该优惠的所有信息。其中包括指向落地页的链接，禁止流量来源。一些优惠有注释，指出促销使用的限制。

值得强调网站上的新闻栏目，您可以在那里找到有关所有优惠（暂停、提升、新优惠等）和其他重要信息的最新信息。您可以以动态格式查看新闻，也可以按日期进行筛选。

在网站上，您还可以访问Blog.LeadRock部分，团队在那里涵盖有用的案例、教育材料和评论文章。

除了网站外，LeadRock 还有一个 Telegram 频道，定期发布新闻：每周热门优惠、酷炫赠品、提升、新优惠、合作伙伴的奖金等等！订阅并保持更新！

忠诚计划

LeadRock 还拥有自己的忠诚计划，为网站支持提供额外支持。每次批准，网站管理员都会获得忠诚积分 - LR-币。批准所获得的 LR-币数量可以在网站的优惠卡上找到。这些积分可以累积并在 LeadRock 商店中使用。在商店里，您可以购买最新的创新产品、商品和其他有用的物品。这是主要收入的一个不错的奖励。

忠诚度系统非常简单。这使得网站管理员可以在不太担心其运作方式的情况下获得额外奖励。要使用积分，您只需写信给您的经理。

结论

LeadRock 是多功能的，几乎适合所有人。对于初学者来说 - 由于定期培训、全天候支持和各种服务。您可以随时向您的经理寻求帮助。经验丰富的网络大师可以选择高费率的报价，并增加他们的收入。LR团队将乐意帮助推广和组织。与这个联盟网络合作对网络大师来说既简单又有利可图。