LeadRock – обзор партнерской сети

Краткое описание

Мы LeadRock - CPA-сеть и прямой рекламодатель НУТРА и Товарных офферов в Lat Am.

С нами комфортно даже начинающему арбитражнику. Помогаем выбрать оффер, сами настраиваем техническую часть, сопровождаем на всех этапах пути к ROI+!

Наши преимущества

Мы — прямой рекламодатель

На выбор предоставляем белую товарку и нутру. Это только новые и незаезженные офферы либо ре-бренды с целью поощрения спроса. С нашими офферами и связками легче проходить модерацию, вероятность бан-а ниже, кампании откручиваются дольше. В результате лиды дешевле и ROI выше. Кроме того, мы как прямой рекламодатель можем предлагать повышенные ставки на наши офферы. В цепочке нет лишних звеньев: вы выбираете оффер, берете промо материалы, консультируетесь с менеджерами даже по рекламным кампаниям и настраиваете кампанию, как вам удобно. С нами не нужно долгих ожиданий, настроек ссылок или правки багов.

Собственный колл-центр

Каждый лид обрабатывают профессионально обученные сотрудники. Поскольку мы прямой рекламодатель и это наш колл-центр, скорость обработки лида, апрув и эффективность выше, чем в других ПП. Можно выбрать любую модель оплаты — CPL, SS, СOD, и во всех случаях лиды будет обрабатывать только наш колл-центр.

Кастомные офферы

У нас более 1 200 прямых и ресейл офферов, гео — Европа, Азия, ЛатАм. Офферы подходят для начинающих и профи. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям партнеров, можем запускать офферы по запросам. Все офферы находятся в вашем личном кабинете, обновляются еженедельно. Можно заводить офферы самостоятельно. Если нужны приватные офферы или увеличение капы, вы всегда можете обратиться к менеджеру.

Высокие ставки

Наши бампы дают возможность продолжать лить на оффер даже когда кампания идет в минус. А также мы предоставляем лендинги, прелендинги, промоматериалы, а по запросу у менеджера — креативы.

Арбитражные инструменты

Мы интегрированы с Keitaro, при этом можно подключить другой трекер, который удобен вам. Кроме того, в личном кабинете есть подробная статистика. Также доступна парковка домена, API-интеграция. Мы всегда находим решения, если возникают какие-либо технические сложности.

Прозрачные выплаты

Выплачиваем без задержек любым удобным способом: WMZ, Bank Cards, Qiwi, Yandex.деньги, Wire Transfer, ePayments, PayPal, Capitalist, расчетный счет. Выбрать платежный инструмент можно в личном кабинете. Минимальная выплата: $30. Периодичность выплат — 3 раза в неделю.

Менеджеры-эксперты и грамотная поддержка

Команда наших менеджеров всегда на связи и помогает решить любой даже самый сложный вопрос с заливом. В любое время суток вы быстро получите оперативный ответ. Также есть раздел "Техподдержка", где можно оставить запрос и отслеживать его статус.

Лёгкий старт

Leadrock помогает выбрать оффер под источник, запросы вебмастера, затем — вебмастер может обратиться за креативами в Leadrock к своему менеджеру; далее — статистика показывается по лидам, по метрикам; далее — прибыль можно вывести любым удобным способом, в крипте, на карту и т.п.

Связь с нами

Сейчас мы готовим обновленный сайт к запуску, где будут учтены все необходимые инструменты для удобства пользования партнерами. После регистрации каждому веб-мастеру назначается персональный менеджер, который будет поддерживать на всех этапах, предоставлять бонусы и промокоды на скидки в сервисах. При хороших показателях любому веб-мастеру готовы предложить повышенные ставки - бампы. В интерфейсе личного кабинета вы найдете свой ID и контакты аккаунт-менеджера, чтобы запросить бампы. На главной странице вы можете увидеть свою статистику: подключенные предложения, сводку по финансам и диаграмму со сводкой лидов с фильтром по дате.

Из партнерской программы можно сразу перейти в LR Shop, кнопка находится на главной странице личного кабинета.

На вкладке с офферами можно увидеть разные столбцы — что сейчас в топе, новые офферы, белые и нутра продукты. Есть поиск с фильтрами по тематике предложений, странам, статусу.

Каждое предложение имеет карточку с кратким описанием. Когда вы открываете конкретную карту, вы можете найти всю информацию о предложении. Есть ссылки на ленды, запрещенные источники трафика. В некоторых предложениях есть пометки о том, что запрещено использовать в промо.

Отдельно стоит выделить раздел новостей на сайте, где появляется актуальная информация обо всех предложениях (остановки, бампы, новые предложения и другая важная информация). Новости можно просматривать в формате ленты или фильтровать по дате.

На сайте вы также можете перейти в раздел Blog.LeadRock, где команда освещает полезные кейсы, обучающие материалы и обзорные статьи.

Помимо сайта у LeadRock есть телеграм-канал, где регулярно выпускаются новости: топ офферов недели, крутые розыгрыши, бампы, новые офферы, бонусы от партнеров и многое другое! Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Программа лояльности

LeadRock также имеет собственную программу лояльности для дополнительной веб-поддержки. За каждое одобрение веб-мастер получает баллы лояльности - LR-коины. Количество LR-коинов для одобрения можно посмотреть в карточке предложения на сайте. Эти баллы можно накапливать и тратить в магазине LeadRock. В магазине вы можете купить последние новинки мира инноваций, мерч и прочие полезные вещи. Это приятный бонус к основному доходу.

Система лояльности очень проста. Это позволяет веб-мастерам получать дополнительные вознаграждения, не слишком беспокоясь о том, как это работает. Чтобы потратить баллы, вам нужно просто написать своему менеджеру..

Вывод

LeadRock многофункционален и подходит практически всем. Новичкам - из-за регулярных обучений, круглосуточной поддержки и обилия услуг. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему менеджеру. Опытные вебмастера смогут подобрать офферы с высокими ставками и увеличить свой заработок. Команда LR с радостью поможет с продвижением и организацией. Работать с этой партнерской сетью легко и выгодно для веб-мастеров.