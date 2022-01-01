LightningProxies - 代理服务评价

LightningProxies – 专为网络抓取和爬取定制

LightningProxies 是顶级代理网络，提供定制解决方案，以提高网页数据提取的效率和可扩展性。我们的服务拥有超过1000万个在线IP对等体，确保为您所有的活动提供安全、高速的表现。

成立于2022年，LightningProxies提供尖端的代理解决方案，以满足全球需求。借助我们强大的基础设施和全天候的专业支持，我们致力于确保您的网络爬取任务高效而顺畅。

我们的名字LightningProxies反映了我们的核心承诺：由先进的100G+网络基础设施提供的闪电般快速性能。

我们的代理服务

旋转住宅代理 - 价格从$4.5/GB起 移动代理 - 价格从$5/GB起 数据中心代理 - 价格从$10/天起 IPv6代理 - 从每天$10起（非常适合绕过reCAPTCHA v2/v3） 静态ISP代理 - 起价$2.5/IP

为什么选择 LightningProxies？

充满功能以提供卓越性能：

全球代理覆盖

旋转/粘性会话

全天候专家支持

99.9％ 成功率

直观的UI仪表板

探索我们的代理产品

1. 住宅代理

访问来自180+个国家的每日活跃IP池，数量超过1000万。轻松地针对特定国家、州、城市或ISP进行精确数据提取。

主要特点：

旋转和粘性会话（长达24小时）

基于位置的定位（国家/州/城市/ISP）

支持HTTPS/SOCKS5协议

2. 移动代理

访问覆盖50多个国家的50万多个移动IP地址的强大网络。非常适合处理高安全性的网络抓取任务、鞋子购买、以及在社交媒体上进行自动化操作，拥有无与伦比的可靠性。

主要特点：

旋转和粘性会话（长达24小时）

基于地理位置的定位（国家/ISP）

支持HTTPS/SOCKS5协议

3. 共享数据中心代理

我们的数据中心代理拥有来自受信任的数据中心提供商的20,000个IP地址，非常适合高容量任务。

主要特点：

每秒2-3GB的速度

反向连接端口

无限数据

支持HTTPS协议

4. IPv6代理

针对支持IPv6的平台进行优化，如谷歌、微软和Instagram。

主要特点：

2x /29 个子网，以实现最大灵活性

15个国家

交通 & 无限套餐

支持HTTPS/SOCKS5协议

5. 静态 ISP 代理

从Virgin子网获取高级ISP代理，以在所有网站上实现一致且高质量的性能。

主要特点：

15+ 个拥有一级和二级ISP的国家

响应时间极快（50–300 毫秒）

无限带宽和同时连接

受信任的使用情况

LightningProxies 旨在为多种应用程序提供服务，包括：

市场研究：从竞争市场中收集可操作的见解。

品牌保护：保护您的品牌并监控假货。

旅行费用汇总：确保票价数据的实时准确性。

广告验证：验证广告位置并检测欺诈行为。

SEO 监控：保持对搜索排名和竞争对手的关注。

我们的解决方案使企业能够以无与伦比的效率和可靠性应对复杂任务。