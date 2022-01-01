LightningProxies - обзор прокси сервиса

LightningProxies - обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
LightningProxies – созданы для веб-скрапинга и краулинга
LightningProxies - это прокси-сервис высшего уровня, предоставляющий индивидуальные решения для улучшения извлечения веб-данных с непревзойденной эффективностью и масштабируемостью. С более чем 10 миллионами онлайн-IP-пиров наш сервис гарантирует безопасную и высокоскоростную производительность для всех ваших действий.
Основанная в 2022 году, LightningProxies предлагает передовые решения прокси для удовлетворения глобальных потребностей. Благодаря нашей надежной инфраструктуре и постоянной круглосуточной поддержке мы нацелены на обеспечение бесперебойного и эффективного выполнения ваших задач по сбору информации и просмотру страниц в Интернете.
Наше название, LightningProxies, отражает наше основное обещание: мгновенная производительность благодаря передовой сетевой инфраструктуре 100G+.
Наши услуги прокси
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Вращающиеся домашние прокси - начиная от $4.5/ГБ
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Мобильные прокси - начиная с $5/ГБ
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Прокси-серверы ЦОД — от $10/день
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Прокси IPv6 - начиная от $10/день (Отлично подходит для обхода reCAPTCHA v2/v3)
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Статические прокси-серверы ISP - от $2.5/IP
Почему выбрать LightningProxies?
Наполненный функциями для обеспечения превосходной производительности:
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Глобальное охват мандатарных производителей
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Вращающиеся/клейкие сессии
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Круглосуточная поддержка специалистов
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Успешность 99.9%
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Интуитивная панель управления пользовательским интерфейсом
Изучите наши продукты Proxy
1. Резиденциальные прокси
Доступ к пулу из более чем 10 миллионов ежедневно активных IP-адресов из 180+ стран. Легко выбирать конкретные страны, штаты, города или поставщиков услуг Интернета для точного сбора данных.
Основные характеристики:
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Вращающиеся и закрепленные сеансы (до 24 часов)
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Основана на местоположении (Страна/Штат/Город/Провайдер интернет-услуг)
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Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5
2. Мобильные прокси
Получите доступ к мощной сети из более чем 500 000 мобильных IP-адресов в 50+ странах. Идеально подходит для решения задач веб-скрапинга с высоким уровнем безопасности, покупок кроссовок и автоматизации в социальных сетях с непревзойденной надежностью.
Основные характеристики:
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Вращающиеся и закрепленные сеансы (до 24 часов)
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Направленность на местоположение (страна/поставщик интернет-услуг)
-
Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5
3. Общие прокси-серверы в дата-центре
Наши прокси-серверы в дата-центрах имеют 20 000 IP-адресов от надежных поставщиков данных, идеально подходят для выполнения крупных объемов задач.
Основные характеристики:
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Скорости от 2 до 3 ГБ в секунду
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Порты обратного подключения
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Неограниченные данные
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Поддержка протокола HTTPS
4. Прокси-серверы IPv6
Оптимизировано для платформ с поддержкой IPv6, таких как Google, Microsoft и Instagram.
Основные особенности:
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2x /29 Подсетей для максимальной гибкости
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15+ Стран
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Планы Трафика и безлимитные
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Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5
5. Статические прокси провайдеры
Получите премиум-прокси-серверы от поставщиков Интернет-услуг с подсетями Virgin для стабильного и высококачественного выполнения на всех веб-сайтах.
Основные особенности:
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15+ Стран с провайдерами Интернета уровня 1 и 2
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Время отклика вспышки (50–300 мс)
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Неограниченная пропускная способность и параллельные соединения
Надежные случаи использования
LightningProxies предназначен для различных приложений, включая:
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Исследование рынка: Собрать действенные идеи из конкурентных рынков.
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Защита бренда: Обеспечьте безопасность своего бренда и контролируйте подделки.
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Агрегация тарифов на путешествия: Обеспечьте актуальность данных по тарифам в реальном времени.
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Проверка объявлений: Подтверждение размещения рекламы и обнаружение мошенничества.
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Мониторинг SEO: Следите за позициями в поисковых результатах и конкурентами.
Наши решения позволяют компаниям решать сложные задачи с непревзойденной эффективностью и надежностью.