LightningProxies - обзор прокси сервиса

LightningProxies – созданы для веб-скрапинга и краулинга

LightningProxies - это прокси-сервис высшего уровня, предоставляющий индивидуальные решения для улучшения извлечения веб-данных с непревзойденной эффективностью и масштабируемостью. С более чем 10 миллионами онлайн-IP-пиров наш сервис гарантирует безопасную и высокоскоростную производительность для всех ваших действий.

Основанная в 2022 году, LightningProxies предлагает передовые решения прокси для удовлетворения глобальных потребностей. Благодаря нашей надежной инфраструктуре и постоянной круглосуточной поддержке мы нацелены на обеспечение бесперебойного и эффективного выполнения ваших задач по сбору информации и просмотру страниц в Интернете.

Наше название, LightningProxies, отражает наше основное обещание: мгновенная производительность благодаря передовой сетевой инфраструктуре 100G+.

Наши услуги прокси

Вращающиеся домашние прокси - начиная от $4.5/ГБ Мобильные прокси - начиная с $5/ГБ Прокси-серверы ЦОД — от $10/день Прокси IPv6 - начиная от $10/день (Отлично подходит для обхода reCAPTCHA v2/v3) Статические прокси-серверы ISP - от $2.5/IP

Почему выбрать LightningProxies?

Наполненный функциями для обеспечения превосходной производительности:

Глобальное охват мандатарных производителей

Вращающиеся/клейкие сессии

Круглосуточная поддержка специалистов

Успешность 99.9%

Интуитивная панель управления пользовательским интерфейсом

Изучите наши продукты Proxy

1. Резиденциальные прокси

Доступ к пулу из более чем 10 миллионов ежедневно активных IP-адресов из 180+ стран. Легко выбирать конкретные страны, штаты, города или поставщиков услуг Интернета для точного сбора данных.

Основные характеристики:

Вращающиеся и закрепленные сеансы (до 24 часов)

Основана на местоположении (Страна/Штат/Город/Провайдер интернет-услуг)

Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5

2. Мобильные прокси

Получите доступ к мощной сети из более чем 500 000 мобильных IP-адресов в 50+ странах. Идеально подходит для решения задач веб-скрапинга с высоким уровнем безопасности, покупок кроссовок и автоматизации в социальных сетях с непревзойденной надежностью.

Основные характеристики:

Вращающиеся и закрепленные сеансы (до 24 часов)

Направленность на местоположение (страна/поставщик интернет-услуг)

Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5

3. Общие прокси-серверы в дата-центре

Наши прокси-серверы в дата-центрах имеют 20 000 IP-адресов от надежных поставщиков данных, идеально подходят для выполнения крупных объемов задач.

Основные характеристики:

Скорости от 2 до 3 ГБ в секунду

Порты обратного подключения

Неограниченные данные

Поддержка протокола HTTPS

4. Прокси-серверы IPv6

Оптимизировано для платформ с поддержкой IPv6, таких как Google, Microsoft и Instagram.

Основные особенности:

2x /29 Подсетей для максимальной гибкости

15+ Стран

Планы Трафика и безлимитные

Поддержка протоколов HTTPS/SOCKS5

5. Статические прокси провайдеры

Получите премиум-прокси-серверы от поставщиков Интернет-услуг с подсетями Virgin для стабильного и высококачественного выполнения на всех веб-сайтах.

Основные особенности:

15+ Стран с провайдерами Интернета уровня 1 и 2

Время отклика вспышки (50–300 мс)

Неограниченная пропускная способность и параллельные соединения

Надежные случаи использования

LightningProxies предназначен для различных приложений, включая:

Исследование рынка: Собрать действенные идеи из конкурентных рынков.

Защита бренда: Обеспечьте безопасность своего бренда и контролируйте подделки.

Агрегация тарифов на путешествия: Обеспечьте актуальность данных по тарифам в реальном времени.

Проверка объявлений: Подтверждение размещения рекламы и обнаружение мошенничества.

Мониторинг SEO: Следите за позициями в поисковых результатах и конкурентами.

Наши решения позволяют компаниям решать сложные задачи с непревзойденной эффективностью и надежностью.