MarsProxies - 代理服务评测

了解为什么 MarsProxies 和 Undetectable 是完美搭档。了解 MarsProxies 的产品、定价及该组合的最佳用例。

如果您正在寻找一种不会让您钱包紧张的优质代理服务，MarsProxies绝对值得考虑。以下是关于该代理提供商的所有信息，以帮助您做出正确的决定。

可靠的代理可以帮助您充分利用 Undetectable 浏览器。通过为每个个人资料使用不同的代理，您可以避免检测、CAPTCHA 和封禁。将您的个人资料保持匿名和安全并不是将 Undetectable 浏览器与代理配对的唯一好处。

由于代理携带来自您选择位置的IP地址，您可以根据需要轻松设置多个区域的配置文件。这非常适合管理不同市场的账户或在保持隐私的同时访问地理限制内容。

每种代理类型都有独特的功能，能够提升您的整体性能和体验。例如，住宅代理可以让您在每次请求后自动获得一个新的IP，或者根据任务的不同在较长的会话中保持使用单一IP。

从增强的隐私和自由到降低被封禁的风险，代理在许多在线操作中变得不可或缺。这些操作包括社交媒体管理、数字营销、电子商务操作、网络抓取或任何其他需要在单个网站或平台上管理多个浏览器配置文件的用例。

让我们看看是什么让MarsProxies的代理服务器成为Undetectable的完美补充。在这篇评论中，我们重点关注其道德来源的住宅代理，同时也会覆盖他们所有的产品，以便您做出明智的决定。

MarsProxies 简介

MarsProxies 是一家可靠的服务商，提供全面的代理服务、灵活的计划和优秀的客户支持。他们直观的仪表盘、有用的博客和易于遵循的集成指南使得使用这项服务变得轻而易举，即使对于初学者也是如此。

该服务提供来自世界各地的IP地址，配备了先进的功能，使其几乎适用于每种使用场景，包括多账户管理。凭借其全球范围内高度可信赖的代理，您可以放心，您的个人资料将保持匿名和安全，并且您的操作将顺畅无阻。

从住宅和数据中心代理到ISP、移动和球鞋服务器，MarsProxies脱颖而出，成为市场上最为多才多艺的服务提供商之一。让我们深入了解每一种产品，从最受欢迎的住宅代理开始。

住宅代理

查看 MarsProxies 的住宅代理服务，您可以看出他们确实知道自己在做什么。

他们提供用户所需的一切：高信任评分、灵活性，以及不失效流量、优异价格和批量折扣等高级功能。

住宅代理的关键特性

以下是 MarsProxies 住宅代理的最重要功能：

伦理来源的代理网络（在195个国家拥有超过100万个IP）

精确的地理定位（国家、州和城市）

可定制会话（1秒到7天的轮换和粘性）

不会过期的流量（起价$4.99/GB）

支持HTTP/HTTPS和SOCKS5

按使用量付费计划（无流量订单限制）

无合同义务

所有这些功能，如精确的地理定位或会话控制，均无需额外收费。

99.99%的高运行时间意味着代理极其可靠，因此您无需担心连接中断。MarsProxies 甚至在其网站上提供了代理状态页面，让您可以随时检查其住宅代理的运行时间，这样您就可以安心使用它们。

他们的住宅流量永不过期，这使得该服务在成本方面非常高效，特别是在批量订购时。这意味着您可以利用他们的批量折扣，以更低的价格订购更多的GB（最高可享受30%折扣），而无需担心未使用的流量会丢失。

您的流量使用权完全由您掌握 - 无论是明天、下个月，甚至是明年。完全取决于您。

客户支持

MarsProxies 的24/7客户支持响应迅速，并在像TrustPilot这样的评论网站上获得了高度赞扬，在那里他们享有令人印象深刻的4.8星评级。您可以随时通过在线聊天、电子邮件或Discord联系他们的专家支持代理。他们总是快速、友好且乐于提供帮助，使您的整个体验无忧无虑。

其他工具和资源

MarsProxies已经考虑到了所有方面，提供了各种操作指南、集成教程，以及大量文章来帮助您入门。他们还提供免费的工具，包括Chrome和Firefox的代理扩展程序、代理检查器和IP查询工具，以每一步支持您的需求。

数据中心代理

MarsProxies 是少数提供专用、静态数据中心代理的代理提供商之一。这意味着这些代理既稳定又可靠，还极其快速，因为您无需与任何人共享带宽。

以每个代理低至 $0.22 的价格购买高性能 IP，这是一笔非常划算的交易。

数据中心代理的关键特性

让我们看看是什么让 MarsProxies 的数据中心代理与众不同：

在55+个地点提供静态专用IP

无限流量和并发会话

高速和正常运行时间

支持HTTP/HTTPS和SOCKS5

高度可定制的套餐（1、30、60、90天选项）

ISP代理

这些代理非常适合需要住宅IP真实性和数据中心速度的任务，比如社交媒体管理或品牌保护。这是因为MarsProxies的ISP代理携带来自真实ISP的IP，同时托管在高速数据中心。

您可以以每个代理仅 $1.35 的价格获得静态、专用的 ISP 代理，使其成为一种强大且具有成本效益的解决方案。

ISP代理的主要特点

以下是MarsProxies的ISP代理的突出之处：

在30多个地点提供静态、专用IP

无流量和并发会话限制

支持HTTP/HTTPS和SOCKS5

卓越的速度和99.99%的正常运行时间

灵活的计划（1天、30天、60天、90天选项）

移动代理

MarsProxies 提供来自真实移动设备和运营商的移动 IP，使其非常可靠，几乎无法检测到。

他们的突出之处在于不限流量，并且价格最低可至 $2.83/天（如果选择90天计划）。

移动代理的关键特性

以下是 MarsProxies 的移动代理的一些最重要特征：

5G/4G/3G/LTE 专用，移动 IP 位于 6 个地点

无限流量和并发会话

自动 IP 轮换

支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5

灵活的计划（1、7、30、60、90 天选项）

鞋子代理

MarsProxies 甚至为使用 Undetectable 浏览器管理多个球鞋账户的球鞋爱好者提供了专门的解决方案。他们的球鞋代理可与任何零售网站上的任何球鞋机器人一起使用，因此您可以利用它们来避免检测和封禁，并顺利完成结账。

您可以根据需要订购任意数量的 IP，价格低至 $0.86/代理。

球鞋代理的关键特性

高匿名性 ：球鞋代理通常提供高匿名性，确保您的在线活动保持隐蔽。

快速速度 ：为了成功抢购热门商品，快速的连接速度至关重要。优质的球鞋代理可以提供低延迟的连接。

多地点支持 ：可以选择多个地理位置，以便更好地模拟来自不同地区的访问请求。

IP 轮换 ：实现IP轮换功能，减少被网站检测并禁止的风险。

不检测：诸如Undetectable等品牌提供了不容易被检测到的代理服务，帮助用户在竞争激烈的抢购环境中取得优势。

以下是您可以从 MarsProxies 的 Sneaker Proxies 中期待的内容：

专用静态IP，覆盖50多个地点

无限制的流量和会话

支持HTTP/HTTPS和SOCKS5

出色的速度和99.99%的正常运行时间

可定制的计划（1天、30天、60天和90天选项）

MarsProxies 和 Undetectable - 常见用例

Undetectable’ 的顶级功能和 MarsProxies 快速且高度可靠的代理使它们成为许多用例的完美组合，包括：

从股票和商品市场抓取数据

管理多个社交媒体账户

进行特定位置的SEO研究

防止广告欺诈并保护品牌和知识产权

测试网站和应用程序

访问地理限制内容

如何使用 Undetectable 浏览器和 MarsProxies 代理

Undetectable 支持代理，以帮助您充分利用浏览器，因此集成过程非常简单。您可以通过代理管理器向浏览器添加单个代理或整个代理列表。

如果您想批量添加代理，请前往 MarsProxies 仪表板并生成 host:port:username:password 格式的代理列表。

然后，使用代理管理器的导入功能将列表添加到浏览器中。

创建配置文件时，您还可以添加单个代理。为此，请点击Undetectable中的主图标，然后点击新的代理按钮。选择代理类型（HTTP或SOCKS5），并从MarsProxies仪表板中粘贴凭据字符串。只需确保它遵循host:port:username:password格式即可。

然后，单击“检查代理”按钮进行快速测试，查看其是否正常工作。

简要描述

MarsProxies 是一家多功能的代理提供商，提供高度可定制的计划。他们提供通过伦理来源获取的住宅、数据中心、ISP、移动和运动鞋代理，具有高速和最新功能，与 Undetectable 浏览器完美搭配。