MarsProxies - обзор прокси-сервиса

Узнайте, почему MarsProxies и Undetectable — идеальная команда. Узнайте о предложениях, ценах и основных вариантах использования MarsProxies для этой комбинации.

Если вы ищете хороший прокси-сервис, который не будет стоить вам целое состояние, стоит обратить внимание на MarsProxies. Вот всё, что вам нужно знать об этом поставщике прокси, чтобы сделать правильный выбор.

Надежные прокси помогут вам максимально эффективно использовать браузер Undetectable. Используя разные прокси для каждого из ваших профилей, вы сможете избежать обнаружения, CAPTCHAs и блокировок. Анонимность и безопасность ваших профилей — не единственное преимущество использования браузера Undetectable вместе с прокси.

Так как прокси содержат IP-адреса из выбранного вами местоположения, вы можете легко создавать профили в нескольких регионах в зависимости от ваших потребностей. Это идеально подходит для управления аккаунтами на разных рынках или доступа к географически ограниченному контенту при сохранении конфиденциальности.

Каждый тип прокси имеет уникальные функции, которые могут улучшить вашу общую производительность и опыт. Например, с помощью резидентских прокси вы можете автоматически получать новый IP после каждого запроса или оставаться с одним и тем же IP для более длинных сеансов в зависимости от ваших задач.

От улучшенной конфиденциальности и свободы до снижения риска блокировок — прокси стали неоценимыми во многих сетевых операциях. Это включает управление социальными медиа, цифровой маркетинг, операции электронной коммерции, веб-скрейпинг или любые другие случаи использования, требующие управления несколькими профилями браузера на одном вебсайте или платформе.

Давайте посмотрим, что делает прокси-серверы MarsProxies идеальным дополнением к Undetectable. Хотя в этом обзоре мы сосредоточены на их прокси, полученных легальными методами, мы также рассматриваем все их продукты, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Введение в MarsProxies

MarsProxies — это надежный сервис с широким предложением прокси, гибкими планами и отличной поддержкой клиентов. Их интуитивно понятная панель управления, полезный блог и простые в использовании руководства по интеграции делают использование сервиса легким даже для новичков.

Сервис предлагает IP-адреса со всех уголков мира, оснащённые передовыми функциями, которые делают их подходящими для практически любого сценария использования, включая управление несколькими аккаунтами. С их глобальными и высоконадежными прокси, вы можете быть уверены, что ваши профили останутся анонимными и безопасными, а ваши операции — безупречными.

От резидентных и датацентровых прокси до прокси интернет-провайдеров, мобильных и кроссовочных серверов, MarsProxies выделяется как один из самых универсальных поставщиков на рынке. Давайте подробно рассмотрим каждый продукт, начиная с самого популярного — резидентных прокси.

Резидентные прокси

Смотря на предложение резидентных прокси от MarsProxies, можно сказать, что они знают, что делают.

Они предлагают всё необходимое для пользователей: высокие рейтинги доверия, гибкость и продвинутые функции, такие как незакрывающийся трафик в сочетании с отличными ценами и скидками при покупке оптом.

Ключевые особенности резидентных прокси:

Вот наиболее значимые особенности резидентных прокси MarsProxies:

Этично собранная прокси-сеть (1М+ IP в 195 странах)

Точное геотаргетирование (страна, штат и город)

Настраиваемые сессии (вращающиеся и фиксированные от 1 секунды до 7 дней)

Незакрывающийся трафик (начиная с $4.99/GB)

Поддержка HTTP/HTTPS и SOCKS5

План “оплата по факту” (отсутствие лимитов на заказ трафика)

Никаких контрактных обязательств

Все эти функции, такие как точное геотаргетирование или контроль сессий, предоставляются без дополнительных затрат.

Высокая доступность на уровне 99,99% означает, что прокси чрезвычайно надежны, так что вам не придется беспокоиться о потерях соединения. MarsProxies даже имеет страницу статуса прокси на своем сайте, позволяя проверять доступность их резидентных прокси в любое время, чтобы вы могли использовать их с уверенностью.

Тот факт, что их трафик для домашних сетей никогда не истекает, делает этот сервис высоко экономически эффективным, особенно при заказе оптом. Это значит, что вы можете воспользоваться их оптовыми скидками и заказать больше гигабайт по более низким ценам (скидка до 30%) без опасений потерять неиспользованный трафик.

Ваш трафик остается вашим, пока вы полностью не израсходуете его - будь то завтра, в следующем месяце или даже в следующем году. Это полностью зависит от вас.

Поддержка клиентов

Поддержка клиентов MarsProxies, доступная 24/7, очень отзывчива и высоко оценена на сайтах отзывов, таких как TrustPilot, где у них впечатляющий рейтинг в 4,8 звезды. Вы можете связаться с их экспертами по поддержке через чат, электронную почту или Discord в любое время. Они всегда быстро реагируют, дружелюбны и готовы помочь, что делает ваш опыт работы с ними беззаботным.

Дополнительные инструменты и ресурсы

MarsProxies действительно обо всем подумал, предлагая различные руководства, учебные материалы по интеграции и множество статей, которые помогут вам начать работу. Они также предоставляют бесплатные инструменты, включая расширения для прокси в Chrome и Firefox, проверку прокси и инструмент поиска IP, чтобы поддерживать вас на каждом этапе.

Прокси-серверы для центров обработки данных

MarsProxies — один из редких поставщиков прокси, предлагающий выделенные, статические датацентрические прокси. Это означает, что прокси стабильны, надежны и исключительно быстры, поскольку вы не делите свою полосу пропускания с другими пользователями.

С высокопроизводительными IP по цене от $0.22 за прокси, это одно из лучших предложений на рынке.

Ключевые особенности прокси с дата-центров

Давайте посмотрим, что отличает Дата-центр Прокси от MarsProxies:

Статические выделенные IP в 55+ локациях

Неограниченный трафик и параллельные сессии

Высокие скорости и время бесперебойной работы

Поддержка HTTP/HTTPS и SOCKS5

Высоко настраиваемые планы (варианты на 1, 30, 60, 90 дней)

Прокси-серверы для интернет-провайдеров (ISP)

Эти прокси отлично подходят для задач, требующих аутентичности резидентских IP и скорости дата-центров, таких как управление социальными медиа или защита бренда. Это связано с тем, что ISP прокси от MarsProxies имеют IP, полученные от реальных интернет-провайдеров, и размещены в высокоскоростных дата-центрах.

Вы можете получить статические, выделенные прокси от интернет-провайдеров всего за $1.35/прокси, что делает их мощным и экономически эффективным решением.

Ключевые особенности прокси от интернет-провайдеров

Вот что делает ISP Прокси от MarsProxies выдающимися:

Статические, выделенные IP-адреса в более чем 30 локациях

Отсутствие ограничений на трафик и одновременные сессии

Поддержка HTTP/HTTPS и SOCKS5

Исключительные скорости и 99.99% времени безотказной работы

Гибкие планы (опции на 1, 30, 60, 90 дней)

Мобильные прокси

MarsProxies предлагает мобильные IP, полученные от настоящих мобильных устройств и операторов, что делает их крайне надежными и практически неотличимыми.

Что выделяет их среди остальных, так это неограниченный трафик и цены, начинающиеся от $2.83/день (если выбрать 90-дневный план).

Ключевые особенности мобильных прокси

Вот некоторые из наиболее важных особенностей мобильных прокси от MarsProxies:

5G/4G/3G/LTE выделенные, мобильные IP-адреса в 6 локациях

Неограниченный трафик и одновременные сессии

Автоматическая ротация IP

Поддержка HTTP/HTTPS и SOCKS5

Гибкие планы (опции на 1, 7, 30, 60, 90 дней)

Sneaker прокси

MarsProxies даже предлагают специальное решение для поклонников кроссовок, использующих браузер Undetectable для управления несколькими аккаунтами кроссовок. Их кроссовочные прокси работают с любым ботом для кроссовок на любом розничном сайте, так что вы можете использовать их для избежания обнаружения и блокировок и успешно завершать покупки.

Вы можете заказывать столько IP-адресов, сколько вам нужно, по ценам от $0.86 за прокси.

Ключевые особенности прокси для кроссовок

Вот чего вы можете ожидать от Sneaker Proxies от MarsProxies:

Выделенные, статические IP в 50+ локациях

Безлимитный трафик и сеансы

Поддержка HTTP/HTTPS и SOCKS5

Фантастическая скорость и 99,99% доступность

Настраиваемые планы (варианты на 1, 30, 60 и 90 дней)

MarsProxies и Undetectable - типичные случаи применения

Лучшие функции Undetectable и быстрые и надежные прокси от MarsProxies делают их идеальным сочетанием для многих случаев использования, включая:

Сбор данных с фондовых и товарных рынков

Управление несколькими аккаунтами в социальных сетях

Проведение исследования SEO, специфичного для местоположения

Предотвращение рекламного мошенничества и защита бренда и интеллектуальной собственности

Тестирование веб-сайтов и приложений

Доступ к контенту с географическими ограничениями

Как использовать браузер Undetectable с прокси MarsProxies

Undetectable поддерживает прокси для обеспечения максимальной эффективности работы с браузером, поэтому процесс интеграции довольно прост. Вы можете добавить один прокси или целый список прокси в браузер через Менеджер прокси.

Если вы хотите добавить прокси массово, перейдите на панель управления MarsProxies и сгенерируйте список прокси в формате host:port:username:password.

Затем используйте функцию импорта в Proxy Manager, чтобы добавить список в браузер.

Вы также можете добавить один прокси при создании профиля. Для этого нажмите на главный значок в Undetectable и щелкните кнопку "Новый прокси". Выберите тип прокси (HTTP или SOCKS5) и вставьте строку учетных данных с панели управления MarsProxies. Убедитесь, что она соответствует формату host:port:username:password.

Затем нажмите кнопку Проверить Прокси, чтобы быстро протестировать и убедиться, что он работает.

Заключение

MarsProxies — это универсальный поставщик прокси с высоконастраиваемыми планами. Они предлагают прокси с этичным источником: резидентные, датацентровые, ISP, мобильные и для кроссовок с высокой скоростью и актуальными функциями, что делает их отличной парой для браузера Undetectable.