Massive - 代理提供商评测

什么是Massive?

Massive - 提供一个强大且符合道德标准的住宅代理网络，提供全球 IP 覆盖、精确的地理定位和无与伦比的可靠性。Massive 以顶级性能和合规性为核心，支持企业增强匿名性、扩大运营规模并安全地访问关键数据。受到行业领导者的信任，我们的代理与多种自动化工具无缝集成，确保在各种使用场景中实现有效且Undetectable的在线活动。

为什么将 Undetectable.io 与 Massive Proxies 结合使用？

为了使反检测浏览器最佳运行，每个配置文件都应该配对一个代理。住宅代理来自真实用户设备，有助于使您的流量看起来真实并降低被标记或阻止的可能性。

将Massive住宅代理与Undetectable反检测浏览器集成在一起，创造了一种强大的匿名解决方案，提供了几个优势：

完全匿名 ：

Undetectable 提供强大的指纹保护，但网站仍然可以通过您的IP地址跟踪您的活动。添加Massive的高质量住宅代理可以完成您的匿名设置，使您的在线活动极难被追踪。

地理定位的灵活性 ：

通过Massive遍及195多个国家的网络，您可以为您的配置文件选择精确的地理位置，访问受地域限制的内容，在全球范围内测试应用程序，并进行特定地点的研究或自动化。

更少的封锁和CAPTCHA： 旋转住宅代理可最大限度地减少遇到IP相关封锁、禁令或CAPTCHA的风险。您可以选择在每次请求时切换IP，或者根据您的需求使用粘性会话。

为什么选择Massive Proxies？

Massive Proxies因其通过基于SDK的模型在质量、透明度和合乎道德的IP来源方面脱颖而出。

主要亮点:

100万+住宅 IP，覆盖195+国家

代理类型 — 住宅代理 & ISP

自定义轮换 — 每次请求或设置粘性会话（1-60分钟）

精确定位 — 国家、城市、邮政编码或 ASN 级别定位

无限并发连接和端口

协议支持：HTTP(S) 和 SOCKS

完全合规 — GDPR & CCPA

快速可靠：~0.6秒的响应时间，99.8%的成功率，99.9%的正常运行时间

多渠道支持（电子邮件、工单、Slack、Skype）

折扣价起每 GB $3.99

在Undetectable浏览器中设置Massive代理

一旦注册了Massive住宅代理，请按照以下步骤将其集成到Undetectable浏览器中。

步骤1：配置Massive代理

访问您的仪表板并导航到 Quickstart 标签，在那里您可以配置：

代理协议 (HTTP/HTTPS/SOCKS)

轮换类型（按请求轮换或粘性会话）

地理定位设置及更多

有关地理定位、粘性会话和其他高级功能的更多详细信息，请参阅 Massive 的文档。

步骤 2：在 Undetectable 浏览器中集成 Massive Proxies

现在，打开 Undetectable 应用并点击 + New Profile。

填写基本个人资料设置，然后导航到主菜单。在代理下拉菜单中，选择新代理。

选择您的代理类型（HTTP 或 SOCKS），然后按照以下格式输入您的代理凭证：

示例：

注意： 使用端口 65534 进行 HTTP，使用端口 65533 进行 SOCKS。

通过点击双箭头图标测试您的连接。确认后，点击打开按钮以使用新配置文件启动您的浏览器。

砰！你的 Undetectable 浏览器现在正在使用Massive代理， 将你的流量通过来自Massive的住宅IP进行路由。

先试后买

Massive 为公司提供2 GB 的免费住宅代理试用。

如果您对 ISP 代理感兴趣，请通过网站联系 Massive 支持团队以申请 ISP 代理试用。