Massive - обзор прокси-провайдера

Что такое - Massive?

Massive - предоставляет сеть резидентных прокси, полученных исключительно этическим путем. Мы предлагаем покрытие из реальных IP-адресов по всему миру, точный геотаргетинг и стабильную работоспособность наших прокси-серверов. Благодаря первоклассной производительности и соблюдению требований, Massive позволяет компаниям повышать конфиденцыальность при работе в сети, масштабировать операции и безопасно получать доступ к критически важным данным. Наши прокси-серверы, которым доверяют лидеры отрасли, легко интегрируются с различными инструментами автоматизации, обеспечивая эффективную онлайн-активность.

Зачем комбинировать Massive Proxies и Undetectable.io?

Для оптимальной работы антидетект браузера к каждому профилю необходимо подключить прокси. Резидентные прокси-серверы используют устройства реальных пользователей, что помогает вашему трафику выглядеть подлинным и снижает вероятность пометки или блокировки.

Интеграция резидентных прокси-серверов Massive с антидетект браузером Undetectable обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, а также позволяет наслаждаться рядом преимуществ:

Полная анонимность

Undetectable обеспечивает надежную защиту с помощью технологии цифровых отпечатков, но веб-сайты все равно могут отслеживать активность в сети через ваш IP-адрес. Добавление высококачественных резидентных прокси Massive максимально повысят вашу анонимность. Таким образом ваше присутствие в сети будет чрезвычайно сложно отследить.

Широкий геотаргетинг

Благодаря сети Massive, охватывающей свыше 195 стран, вы можете выбирать точное географическое местоположения для своих профилей, получать доступ к геоограниченному контенту, тестировать приложения по всему миру и проводить сбор данных или автоматизацию, учитывая определенное местоположение.

Меньше блокировок и CAPTCHA

Использование ротационных резидентных прокси-серверов минимизирует риск столкнуться с блокировками, запретами IP- адресов или CAPTCHA. У вас есть возможность менять IP-адреса при каждом запросе или использовать липкие сессии, адаптированные под ваши потребности.

Почему стоит выбрать прокси-сеть Massive?

Massive - это качественная прокси-сеть, которая отличается прозрачностью и этичным подходом к получением IP-адресов с помощью собственной модели на основе SDK.

Ключевый особенности:

1 млн+ резидентных IP-адресов в более чем 195 странах мира

Пользователям доступны резидентные и ISP прокси

Удобные настройки ротации прокси — для сетевого запроса или настройки липких сеансов (1–60 мин)

Точный таргетинг — таргетинг на уровне страны, города, почтового индекса или ASN

Неограниченное количество одновременных подключений и портов

Поддержка протоколов: HTTP(S) и SOCKS

Полностью соответствует требованиям GDPR и CCPA

Быстро и надежно: время отклика ~0,6 с, показатель успешности — 99,8%, время безотказной работы — 99,9%

Многоканальная поддержка (электронная почта, тикеты, Slack, Skype)

Цены от 3,99 долл. США/ГБ (со скидкой)

Настройка Massive Proxies в браузере Undetectable

После регистрации на сайте Massive для интеграции ваших прокси в браузере Undetectable выполните следующие действия:

Шаг 1: Настройка Massive прокси

Откройте панель управления и перейдите на вкладку Быстрый старт (Quickstart), где вы можете настроить:

Прокси-протокол (HTTP/HTTPS/SOCKS)

Тип ротации (ротация под сетевой запрос или настройки липких сеансов)

Настройки геотаргетинга и многое другое

Более подробную информацию о геотаргетинге, закрепленных сеансах и других расширенных функциях можно найти в документации Massive.

Шаг 2: Интеграция Massive прокси-серверов в браузер Undetectable

Откройте приложение Undetectable и нажмите + Новый профиль.

Заполните основные настройки профиля, затем перейдите в подменю Main. В выпадающем списке Proxy выберите Новый прокси (New Proxy).

Выберите тип прокси (HTTP или SOCKS) и введите учетные данные прокси в следующем формате:

Пример:

Примечание: используйте порт 65534 для HTTP и 65533 для SOCKS.

Проверьте подключение, нажав на значок с двойными стрелками. После подтверждения, чтобы запустить браузер с новым профилем, нажмите кнопку Открыть.

Вот и все! Ваш браузер Undetectable теперь работает с Massive прокси, направляя ваш трафик через резидентный IP-адрес от Massive.

Попробуйте перед покупкой

Massive предлагает бесплатный тест аккаунт резидентных прокси на 2 ГБ для компаний.

Если вас интересуют прокси-серверы ISP, свяжитесь со службой поддержки Massive через веб-сайт, чтобы запросить тест аккаунт ISP прокси.