RentAcc：套利服务概述

不断等待经理回应帐户创建和充值可能会很烦人。 RentAcc 提供这些流程的自动化，让您可以通过您的个人账户快速管理帐户和虚拟卡，避免长时间等待。

RentAcc 服务描述

RentAcc 是一个代理账户和虚拟卡租赁服务，拥有自动化平台可实现即时账户资金存取。

使用 RentAcc，您可以为任何垂直领域（例如赌博、投注、约会、电子商务等）找到流量来源。一个方便的个人会员区将帮助您独立管理您的帐户（创建、充值、帐户之间的余额转移），另外一个工具 - 电报机器人 - 将允许您快速接收关于您的帐户状态、余额状态等的通知和警报。

所有过程，如创建新帐户、转移余额和充值资金都是自动化的，并且可在您的个人账户中使用。此外，您还可以将Telegram机器人整合到您的团队群中，它会立即发送关于成功充值、账户创建、余额转移等重要事件的消息。

RentAcc的一个独特特点是一个方便自行设计的平台，用于处理账户和虚拟卡，提供高水平的舒适度和效率。

RentAcc 服务的优势

让我们来看看RentAcc服务的一些优势：

通过 API 与广告平台集成。通过 RentAcc 平台的所有请求都会立即执行：充值、转账、创建账户等。（并非所有来源都设置了 API）。 （并非所有来源都设置了 API）。

所有常见流量来源都在一个界面中。

从一个平台管理所有账户和虚拟卡的余额。

透明的统计数据/可用的财务报告：

每日按帐户支出，存款金额，账户之间和来源之间的余额转账量 - 在平台上清晰实时地都可见。

在 White Hat 和 Black Hat 垂直领域的帐户。

发行虚拟卡用于支付 Facebook 广告、Google 广告等。

通过 USDT 即时为平台余额提供资金。

对于大客户，RentAcc 提供独特条件：佣金高达0%，并有可能获得返现。

常见问题解答

如何租用代理账户？

要开始与我们合作，您需要通过 Telegram 与我们联系。然后我们会与您联系并为您提供如何访问您的账户并启动您的第一个广告活动的详细说明。

代理商户账户有哪些限制？

我们的代理商账户没有每日消费限制，您可以随时按比例扩展，没有限制。

你在哪些流量来源中拥有代理账户？

我们的服务提供以下渠道的代理账户：

Meta - 一个广告平台，结合了由Meta（前Facebook公司）运营的Facebook、Instagram、Messenger和Audience Network社交网络的广告功能。

Moloco - 一个新的应用内平台，可以在IronSource、AppLovin、Vungle、Unity等平台上展示您的广告。

BIGO - 一个移动广告平台，可在Likee、Imo、Bigo Live应用上展示广告。

Kwai - 一个拥有10亿活跃用户的广告平台，被认为是类似于TikTok、Instagram和Snapchat的平台。

Google - 一个强大且灵活的在线广告平台，允许广告主通过各种渠道与用户互动，包括Google的搜索网络、合作伙伴网站、YouTube、移动应用等。

Mintegral 是一家专注于移动广告和应用程序变现的全球广告平台。

有任何问题吗？请写信给我们的TG机器人，我们将回答所有您的问题，并帮助您启动第一次广告。

联系方式:

RentAcc的Telegram频道 - https://t.me/rentacc_agency

与技术支持交谈 - https://t.me/rentacc_bot