RentAcc: обзор сервиса для арбитража

Постоянное ожидание ответа менеджера о создании и пополнении аккаунтов может быть утомительным. RentAcc предлагает автоматизацию этих процессов, позволяя быстро управлять аккаунтами и виртуальными картами через личный кабинет, минуя долгие ожидания.

Описание сервиса RentAcc

RentAcc — сервис аренды агентских аккаунтов и виртуальных карт с автоматизированной платформой для моментального пополнения и получения аккаунтов.

С RentAcc вы можете подобрать источники трафика для любых вертикалей (например,Gambling, Betting, Dating, eCommerce и другие). Удобный личный кабинет поможет в самостоятельном управлении аккаунтами (создание, пополнение, переброс баланса между аккаунтами), а дополнительный инструмент — Телеграмм-бот, позволит быстро получать уведомления и оповещения о статусах ваших аккаунтов, состоянии балансов и многом другом.

Все процессы, такие как создание новых аккаунтов, перенос балансов и пополнение источников, автоматизированы и доступны в личном кабинете. Более того, вы можете интегрировать Telegram-бота в вашу командную группу, который будет моментально отправлять сообщения о успешных пополнениях, создании аккаунтов, переводе балансов и других важных событиях.

Уникальной фишкой RentAcc является удобная самописная платформа для работы с аккаунтами и виртуальными карточками, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и оперативности.

Преимущества сервиса RentAcc

Рассмотрим ряд преимуществ сервиса RentAcc:

Интеграция с рекламными площадками по API. Все запросы через платформу RentAcc выполняются моментально: пополнение, трансфер, создание аккаунтов и тд. (API настроен не со всеми источниками)

Все популярные источники трафика в едином интерфейсе.

Управление балансами всех аккаунтов и виртуальных карт из одной платформы

Прозрачная статистика / доступная фин отчетность:

Дейли спенд по аккаунтам, сумма пополнений, трансферы балансов между аккаунтам и источники — все доступно на платформе в понятном виде и в реальном времени.

Дейли спенд по аккаунтам, сумма пополнений, трансферы балансов между аккаунтам и источники — все доступно на платформе в понятном виде и в реальном времени. Аккаунты под White hat и Black hat вертикали.

Выпуск виртуальных карт для оплаты рекламы в Facebook, Google и прочее

Моментальное пополнение баланса платформы через usdt.

Для крупных клиентов RentAcc предлагает уникальные условия: комиссия до 0% и возможность получения кэшбэка.

FAQ

Как взять в аренду агентский аккаунт?

Чтобы начать работу с нами, вам необходимо написать нам в Telegram. Далее мы свяжемся с вами и дадим подробную инструкцию по выдаче доступа к аккаунту и запуску первой рекламной кампании.

Какие лимиты на агентских аккаунтах?

На наших агентских аккаунта нет лимита дневного спенда, можно масштабироваться в моменте и без ограничений.

В каких источниках трафика у вас есть агентские аккаунты?

Наш сервис предоставляет агентские аккаунты в следующих источника:

Meta — рекламная платформа, объединяющая рекламные возможности социальных сетей Facebook, Instagram, Messenger и Audience Network, управляемых компанией Meta (бывшая Facebook Inc.).

Moloco — новая in-app платформа, которая размещает ваши объявления на площадках IronSource, AppLovin, Vungle, Unity и другие.

BIGO — платформа для мобильной рекламы, которая размещает объявления в приложениях Likee, Imo, Bigo Live.

Kwai — рекламная платформа с миллиардной активной аудиторией, считается аналогом TikTok, Instagram и Snapchat.

Google — это мощная и гибкая платформа для онлайн-рекламы, которая позволяет рекламодателям привлекать пользователей через различные каналы, включая поисковую сеть Google, сайты-партнеры, YouTube, мобильные приложения и другие.

Mintegral — глобальная рекламная платформа, специализирующаяся на мобильной рекламе и монетизации приложений.

Остались вопросы? Пишите нам в TG-бот мы ответим на все вопросы поможем с первым запуском рекламы.

Контакты:

Телеграм канал RentAcc - https://t.me/rentacc_agency

Чат с техподдержкой - https://t.me/rentacc_bot