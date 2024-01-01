RentAcc: обзор сервиса для арбитража

RentAcc: обзор сервиса для арбитражаПерейти на сайт партнёра
Постоянное ожидание ответа менеджера о создании и пополнении аккаунтов может быть утомительным. RentAcc предлагает автоматизацию этих процессов, позволяя быстро управлять аккаунтами и виртуальными картами через личный кабинет, минуя долгие ожидания.
Описание сервиса RentAcc
RentAcc — сервис аренды агентских аккаунтов и виртуальных карт с автоматизированной платформой для моментального пополнения и получения аккаунтов.
С RentAcc вы можете подобрать источники трафика для любых вертикалей (например,Gambling, Betting, Dating, eCommerce и другие). Удобный личный кабинет поможет в самостоятельном управлении аккаунтами (создание, пополнение, переброс баланса между аккаунтами), а дополнительный инструмент — Телеграмм-бот, позволит быстро получать уведомления и оповещения о статусах ваших аккаунтов, состоянии балансов и многом другом.
Все процессы, такие как создание новых аккаунтов, перенос балансов и пополнение источников, автоматизированы и доступны в личном кабинете. Более того, вы можете интегрировать Telegram-бота в вашу командную группу, который будет моментально отправлять сообщения о успешных пополнениях, создании аккаунтов, переводе балансов и других важных событиях.
Уникальной фишкой RentAcc является удобная самописная платформа для работы с аккаунтами и виртуальными карточками, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и оперативности.
Преимущества сервиса RentAcc
Рассмотрим ряд преимуществ сервиса RentAcc:
- Интеграция с рекламными площадками по API. Все запросы через платформу RentAcc выполняются моментально: пополнение, трансфер, создание аккаунтов и тд. (API настроен не со всеми источниками)
- Все популярные источники трафика в едином интерфейсе.
- Управление балансами всех аккаунтов и виртуальных карт из одной платформы
- Прозрачная статистика / доступная фин отчетность:
Дейли спенд по аккаунтам, сумма пополнений, трансферы балансов между аккаунтам и источники — все доступно на платформе в понятном виде и в реальном времени.
- Аккаунты под White hat и Black hat вертикали.
- Выпуск виртуальных карт для оплаты рекламы в Facebook, Google и прочее
- Моментальное пополнение баланса платформы через usdt.
- Для крупных клиентов RentAcc предлагает уникальные условия: комиссия до 0% и возможность получения кэшбэка.
FAQ
Как взять в аренду агентский аккаунт?
Чтобы начать работу с нами, вам необходимо написать нам в Telegram. Далее мы свяжемся с вами и дадим подробную инструкцию по выдаче доступа к аккаунту и запуску первой рекламной кампании.
Какие лимиты на агентских аккаунтах?
На наших агентских аккаунта нет лимита дневного спенда, можно масштабироваться в моменте и без ограничений.
В каких источниках трафика у вас есть агентские аккаунты?
Наш сервис предоставляет агентские аккаунты в следующих источника:
- Meta — рекламная платформа, объединяющая рекламные возможности социальных сетей Facebook, Instagram, Messenger и Audience Network, управляемых компанией Meta (бывшая Facebook Inc.).
- Moloco — новая in-app платформа, которая размещает ваши объявления на площадках IronSource, AppLovin, Vungle, Unity и другие.
- BIGO — платформа для мобильной рекламы, которая размещает объявления в приложениях Likee, Imo, Bigo Live.
- Kwai — рекламная платформа с миллиардной активной аудиторией, считается аналогом TikTok, Instagram и Snapchat.
- Google — это мощная и гибкая платформа для онлайн-рекламы, которая позволяет рекламодателям привлекать пользователей через различные каналы, включая поисковую сеть Google, сайты-партнеры, YouTube, мобильные приложения и другие.
- Mintegral — глобальная рекламная платформа, специализирующаяся на мобильной рекламе и монетизации приложений.
Остались вопросы? Пишите нам в TG-бот мы ответим на все вопросы поможем с первым запуском рекламы.
Контакты:
Телеграм канал RentAcc - https://t.me/rentacc_agency
Чат с техподдержкой - https://t.me/rentacc_bot