SMS-Activate：用于任何注册的虚拟号码

SMS-Activate 是拥有最大虚拟号码数量的服务。

虚拟号码是多账户操作中的必要消耗品。现在，任何有价值的服务，无论是网站还是应用程序，都会要求通过电话号码进行验证。不幸的是，OTP 激活市场并不总是能满足流量套利、账号养殖和其他与账户打交道的专家的需求。这个领域很复杂，打击机器人的算法越来越严格，对 SIM 卡的质量（地理位置、运营商和所谓的“纯净度”）的要求也在不断提高。

SMS-Activate 虚拟号码平台在众多平台中展示了其灵活性和对于变化的接受能力。技术和操作逻辑的不断更新帮助提供高成功率的短信接收，并满足使用虚拟号码的专家的其他需求。

使用虚拟号码可能出现的问题以及SMS-Activate如何解决这些问题

短信未送达

对于过去2-3年内需求最高的信使和社交网络，大多数情况下，注册的成功主要取决于用户。您可以通过使用Undetectable浏览器、专业软件和其他解决方案来控制代理质量。如果所有细节都已考虑并且仍然没有收到代码，那么问题就在于号码的质量。

为了解决号码质量的问题，SMS-Activate 优先考虑实物号码而非虚拟（协议）号码。区别是什么，以及要点：

物理一次性号码连接到由供应商持有的SIM卡。这些号码通过GSM设备和激活服务软件进行销售。这类号码的管理更为严密，激活历史由中介服务记录，SIM卡在获取验证码之前一直保持稳定运行，并且通常可以重新激活（如果您需要重新获得号码访问权限）。另一方面，通过第三方软件提供的协议号码则不太可预测。它们在所有服务中都很常见，因为它们可用，并且通常也能正常工作。至少对于非顶级服务而言是如此。

由于新的SMS-Activate政策，所有用户首先获得实体号码。仅在没有实体号码的情况下才提供虚拟号码。这使得服务的成功短信激活数量增加了20%。

Numbers 缺货

对于某项服务和某个国家的组合，需求异常高是一种常见现象。当出现一个新的组合来获得有条件的免费流量，或者某个热门国家的号码不再接收代码时，对账户的需求就会上升，号码也会用完。供应商往往不愿意以固定价格出售稀缺号码。他们会将这些号码保留起来，以便在一个有限的客户圈中以自己的加价出售。

这个问题通过自由定价选项解决，它在SMS-Activate上创建了一个自由市场。用户可以将价格提高到一个可负担的水平，从而解锁更多的号码。需要理解的是，供应商无论如何都不会以固定价格提供号码，因此这是在高峰需求期通过中介服务保证购买必要号码的唯一机会。

此外，该平台最近降低了对Telegram实体号码的佣金，这是最受欢迎的服务。供应商现在有两个选择：降低用户价格以加快销售，或者保持价格不变但获得更高的利润率。通过这种方式，SMS-Activate计划吸引新的负责任的供应商，并避免价格上涨。

一项服务使用了一种替代验证方法

通过来电的最后几位数字或语音进行验证（接到来电并听到代码）被认为更难绕过，并且使用频率更高。SMS-Activate已经实施了通过电话的验证，并且从2024年开始，该服务还会显示一个听写的代码。因此，这三种移动验证方法同样适用于使用虚拟号码的注册。

当您的收入依赖于短信激活的成功时，您应该信赖一个可靠的产品。SMS-Activate 正是这样的一个平台。10年市场经验，自有经验丰富的开发团队，专注于批发客户的需求。这些特性都是稳定和可预测工作的保证。通过 SMS-Activate 网站了解更多关于该平台的信息。

SMS-Activate 的其他优势