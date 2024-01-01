SMS-Activate: виртуальные номера для любых регистраций

SMS-Activate — сервис с самым большим объемом виртуальных номеров

Виртуальные номера — необходимый расходник для мультиаккаунтинга. Сейчас любой ценный сервис — сайт или приложение — запрашивает верификацию по номеру телефона. К сожалению, рынок активаций не всегда готов закрыть потребности арбитражников, фармеров и других специалистов по работе с аккаунтами. Сфера сложная, алгоритмы борьбы с ботами становятся все более жесткими, растут требования к качеству сим-карт (гео, оператор, “чистота”).

На общем фоне сервис виртуальных номеров SMS-Activate показывает гибкость и готовность к переменам. Постоянные обновления в вопросах технологии и логики помогают выдавать высокий процент успешных активаций и закрывать другие потребности экспертам по работе с виртуальными номерами.

Какие проблемы могут возникнуть при использовании виртуальных номеров, и как их решает SMS-Activate

СМС не приходит

В последние 2-3 года для большинства топовых мессенджеров и соцсетей успех регистрации во многом зависит от пользователя. На своей стороне вы можете контролировать качество прокси, применение антидетект-браузера, специализированное ПО и другие решения. Если все нюансы соблюдены, а код все еще не поступил, вопрос к качеству номеров.

Для решения проблемы с качеством номеров SMS-Activate установил приоритет физических номеров перед виртуальными (протокольными). В чем разница и суть:

Физические временные номера привязаны к сим-картам на руках поставщика. Они предлагаются в продажу через GSM-оборудование и софт сервиса активаций. Такие номера гораздо лучше контролируются, история активаций фиксируется сервисом-посредником, сим-карты стабильно остаются в работе до получения кода и часто доступны для реактивации (если нужно вернуть доступ к номеру). Протокольные же номера поступают через сторонний софт и гораздо менее предсказуемы. Они распространены во всех сервисах, поскольку доступны и чаще всего тоже отрабатывают — как минимум, для не-топовых сервисов.

Вследствие новой политики SMS-Activate физические номера выдаются в первую очередь для всех пользователей. Виртуальные поступают в продажу только при отсутствии физических. Это позволило сервису на 20% увеличить количество успешных активаций.

Номеров нет в наличии

Аномально-высокий спрос на сочетание определенного сервиса и географии номера — обычное явление. Разошлась новая связка под УБТ, или на номера популярной страны перестал приходить код — спрос на аккаунты взлетает, номера заканчиваются. Поставщики часто не хотят продавать дефицитные номера при фиксированной цене. Их придерживают, чтобы реализовать среди узкого круга клиентов с наценкой по своему желанию.

Эту проблему решает опция Free Price, которая создает на SMS-Activate свободный рынок. Пользователь может увеличить цену до приемлемого уровня, и разблокировать доступ к большему объему номеров. Стоит понимать, что поставщики все равно бы не предоставили номера по фиксированной цене, таким образом, это единственный шанс покупать на пиковом спросе с гарантией сервиса-посредника.

Также недавно сервис минимизировал свою комиссию за физические номера для Telegram, сервиса с максимальным спросом. У поставщиков появился выбор: снизить цену для пользователя и продавать быстрее, либо оставить цену на прежнем уровне, но с большей выгодой. Таким образом SMS-Activate планирует привлечь новых ответственных поставщиков и избежать повышения цен.

Сервис использует альтернативный способ верификации

Верификация по последним цифрам входящего звонка или по голосу (поступает звонок и надиктовывается код) считаются более сложными для обхода и применяются всё чаще. Верификация по звонку уже давно реализована на SMS-Activate, а с 2024 года сервис показывает и продиктованный код. Таким образом, все три способа подтверждения мобильного применимы и к регистрации на виртуальный номер.

Когда от успеха активаций зависит ваш доход, стоит доверять надежному продукту. SMS-Activate — именно такая площадка. 10 лет на рынке, собственная команда опытных разработчиков, ориентация на нужды оптовых покупателей — все эти характеристики являются гарантом стабильной и предсказуемой работы. Узнайте больше о сервисе на сайте SMS-Activate.

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