Storm Proxies – 代理服务概述

我们向大家介绍StormProxies服务，它不仅提供稳定快速的代理服务（带宽1GB/s），还提供了一种独特的绕过社交网络和在线商店防护措施的技术。这种技术被称为“旋转代理”，它使得每隔几分钟就会更换发送请求的IP地址。

在进行网络爬虫或管理多个社交网络账户的专业人士中，经常需要频繁更换IP地址。这是因为目标资源的防护措施会检测到可疑的IP地址，并阻止从这些地址发出的请求。更换IP地址需要大量的工作量，因此许多人愿意为其他解决方案或方法支付高昂的费用。但是，现在不需要支付高昂的费用了！StormProxies通过普通而非高级套餐解决了这个问题。

在StormProxies订购服务时如何节省费用

正如前面所说，该服务提供了普通而非高级套餐的绝佳机会。然而，您还可以通过注册此链接并输入优惠码5OFFSTORM来进一步节省5%的费用。从那时起，用户订购的所有代理都将以比原价便宜5%的价格提供。

StormProxies的主要特点-旋转代理

由于这项技术的新颖性，在不同的语言和翻译中，人们对其名称有不同的解释。然而，总是使用“旋转”、“转动”、“变动”、“代理”或“IP地址”等词语来正确反映该方法的本质。其核心是，服务用户以常规方式连接到代理服务器。用户的请求从代理服务器转发到目标资源的IP地址。StormProxies实现了地址轮换技术，使得这个“伪造”的IP地址定期更换。定期更换意味着每个HTTP请求后，每2或10分钟更换一次...

这有什么好处呢？如果地址保持不变，例如，从一个地址向社交网络发送大量来自不同用户账户的请求，反垃圾邮件算法将检测到可疑活动并封禁该IP地址。为了避免这种情况发生，以前必须使用多个代理服务器，并经常手动调整软件设置...现在不再需要这些繁琐的工作！只需连接到StormProxies的中间服务器，服务将自动进行地址轮换。

这就是为什么StormProxies的客户能够在许多领域成功工作而无需额外努力的主要原因：

网站爬取

流量机器人启动

大规模注册和管理账户

SEO任务解决（搜索引擎优化）

商业信息收集

以下是该服务的其他重要优点：

可选择美国、欧洲、美国+欧洲组合或全球代理

1GB/s的速度

准备进行多线程操作

在支付服务费用后立即激活账户

提供24小时退款保证

特别值得一提的是，该公司保证完全保密。这是通过服务在自己的技术设备上而非租用设备来实现的。

配置Undetectable浏览器通过StormProxies中间服务器工作

与使用其他提供商资源的情况相比，配置Undetectable浏览器通过该服务的代理没有根本性的区别。在注册并支付服务费用后，客户将从服务提供商那里获得有关代理服务器的信息-主机、服务器类型、端口、用户名、密码。在填写Undetectable浏览器配置文件时，应将这些数据输入相应的字段。

由于解决大量任务可能需要使用多个服务器，Undetectable浏览器提供了一个名为“代理管理器”的工具。使用该工具，可以创建一个包含所有服务器及其参数的格式化文本文件。然后，通过单击一个按钮将多个主机输入到浏览器配置文件中。