Storm Proxies – обзор прокси сервиса

Представляем сервис StormProxies, который порадует не только стабильной и быстрой работой (пропускная способность 1 ГБ/сек). StormProxies представляет также уникальную технологию для обхода защитных средств социальных сетей, интернет-магазинов. Это резидентные ротирующиеся IP (вращающиеся прокси), благодаря которым каждые несколько минут меняется адрес, с которого посылается запрос.

Специалисты, которые занимаются парсингом в интернет или ведут множество аккаунтов социальных сетей, сталкиваются с необходимостью частой смены IP. Происходит это потому, что защитные средства целевых ресурсов выявляют подозрительные адреса, а затем блокируют поступающие с них запросы. Смена IP требует немалого объема работы, поэтому многие готовы дорого заплатить за какой-то другой способ или метод. Но дорого платить не придется! StormProxies решает вопрос с помощью резидентных ротирующихся прокси по обычному, а не повышенному тарифу.

Как сэкономить при заказе услуг на StormProxies

Как уже сказано, сервис предоставляет отличную возможность по обычному, а не повышенному тарифу. Тем не менее расходы можно снизить ещё на 5%. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, указав промокод 5OFFSTORM. С этого момента для пользователя все заказанные прокси будут обходиться на 5% дешевле.

Главное от StormProxies – ротирующиеся прокси

Ввиду новизны технологии в разных языках и переводах до сих пор встречают многие интерпретации названия. Однако всегда используются слова «ротационные», «вращающиеся», «переменные», прокси или IP-адреса, которые правильно отражают суть метода. Суть состоит в том, что пользователь сервиса обычным образом подключается к прокси-серверу. От прокси запросы пользователя поступают (перенаправляются) на целевые ресурсы уже с другим IP от сервера-посредника. StormProxies реализовал технологию ротации адресов, когда этот «подставной» IP регулярно изменяется. Меняются регулярно – это значит после каждого HTTP-запроса, через каждые 2 или 10 минут…

Что это дает? Если адрес остается статичным, а с него, например, в социальную сеть поступает множество запросов от разных аккаунтов пользователей, то антиспам-алгоритм выявит подозрительную активность и забанит IP. Чтобы этого не произошло, до сих пор приходилось использовать множество серверов прокси, часто вручную производить перенастройки софта… Теперь вся эта рутинная работа не нужна! Подключаемся к серверу-посреднику StormProxies, а ротацию адресов сервис будет производить самостоятельно и автоматически.

Это основная причина, по которой клиенты StormProxies успешно и без лишних трудозатрат работают во множестве областей:

парсинге сайтов

запуске трафик-ботов

массовой регистрации и ведении учетных записей

решении задач SEO (поисковая оптимизация)

сборе коммерческой информации

Приведем ещё несколько важных плюсов сервиса:

Выбор прокси в США, ЕС, комбинированного США+ЕС или всемирного прокси

Скорость 1 ГБ в секунду

Готовность к многопоточной работе

Активация аккаунта после оплаты услуг происходит мгновенно

24-часовая гарантия возврата денег

Особо выделим то, что компания гарантирует полную конфиденциальность. Это обеспечено работой сервиса не на арендованных, а на собственных технических средствах.

Настраиваем Undetectable browser на работу через промежуточные сервера StormProxies

Настройка Undetectable browser на работу через прокси этого сервиса не имеет принципиальных отличий от случаев использования ресурсов других провайдеров. После регистрации и оплаты услуг клиент получает от провайдера информацию о прокси-серверах – хост, тип сервера, порт, логин, пароль. Эти данные следует при заполнении профилей в Undetectable browser ввести в соответствующие поля.

Поскольку для решения объемных задач может потребоваться использование множества серверов, в Undetectable browser предусмотрен такой инструмент, как Менеджер прокси. С его помощью можно создать форматированный текстовый файл со списком всех серверов и их параметров. Затем множество хостов вводятся в профили браузера нажатием одной кнопки.