Swiftproxy - 代理服务评价

Swiftproxy 是一家领先的全球代理提供商，提供超过 8000 万个住宅代理和静态住宅代理，覆盖全球 220 多个地区。

需要来自Swiftproxy的15%折扣码吗？

如果您正在寻找折扣或还在犹豫不决您的代理提供商，这里是关于Swiftproxy及其居民代理服务的一切您需要了解的信息，以帮助您做出明智的选择。

使用可靠的代理服务器以及不可检测的浏览器结合使用具有多种好处。这不仅可以增强您创建的个人资料的匿名性，还可以让您为您的个人资料选择特定位置，使您的操作看起来更加真实。

此外，代理有助于通过降低遇到基于IP的问题的可能性，如封锁、禁止访问或验证码，来改善您的工作流程。通过轮换住宅代理，您可以根据需要或自动化要求，在每个请求中切换IP，或者设置黏性会话以特定持续时间，这样您就可以根据需求进行操作。

15％ 折扣码

有了所有这些优势，很容易看出为什么代理对于有效的多账号管理是必不可少的。我们很高兴介绍 Swiftproxy，一个值得信赖的合作伙伴，并为您提供在他们的住宅代理上节省15%的机会。

这里是您可以获得折扣的方法：

点击这个链接 为Swiftproxy创建一个帐户 在购买Swiftproxy住宅代理时，在相应字段中输入促销代码“UNDETECTABLE15”

作为Undetectable浏览器用户，您会获得所有购买的15%折扣。请注意，此优惠仅适用于Swiftproxy住宅代理。

Swiftproxy 的关键优势

让我们更仔细地了解Swiftproxy住宅代理的关键优势和特点。

住宅代理

住宅代理是Swiftproxy最受欢迎的产品，原因很充分。它们以优惠的价格提供多种功能和定制选项，还有出色的批量折扣以及可根据需要使用且不会过期的流量。

道德采购的代理池（跨越220个国家的8000万多个代理）

按国家、州和城市精准定位

可定制的会话（轮换或固定，在固定模式下持续时间最长可达180分钟）

不过期的流量（起价$0.7/GB）

无需长期合同

您可以创建无限数量的子帐户，以便更轻松地管理团队访问。帐户持有者可以为每个子用户分配流量使用限制，让您对团队的使用情况有完全控制和可见性。此外，您无需在多个帐户之间分割订单，即可享受Swiftproxy的折扣优惠。

由于流量不会过期，所以批量购买是有道理的。Swiftproxy根据购买的流量量提供折扣（最高可达80%折扣），并且这些折扣可以与您的15%促销代码叠加，以获得最优惠的价格。

最后，Swiftproxy通过各种渠道提供全天候客户支持，因此您可以在需要时依靠他们的帮助，无论是用于代理集成还是故障排除。他们还提供丰富的文档、快速入门指南和教程，帮助您充分利用您的代理。

静态住宅代理

将住宅代理和数据中心代理的最佳特点结合起来，Swiftproxy 的ISP代理以更低的成本提供出色的性能，同时保持较高水平的真实性。它们非常适合像社交媒体管理和品牌保护这样的长期项目。从每个代理$6起，这些代理还附带以下特点:

无限流量和会话

专用IP，非共享

优质互联网服务提供商

在40多个国家提供服务

如何将Swiftproxy与Undetectable浏览器集成

将代理与Undetectable集成非常简单。您可以在Swiftproxy仪表板中生成一个代理列表，拥有无限数量的会话，并通过代理管理器的导入功能将其导入Undetectable中。Undetectable将识别标准的主机:端口:登录:密码格式。

或者，在設置新檔案時您也可以手動添加代理。只需點擊主要圖標，選擇“網路代理設定”，選擇您的代理類型（HTTP 或 SOCKS5），並從 Swiftproxy 儀表板粘貼主機、端口、登錄和密碼的詳細信息。您也可以通過點擊“檢查代理”圖標來進行快速代理檢查。

Swiftproxy 和 Undetectable – 常见使用情况

Undetectable 独有的强大功能与 Swiftproxy 出色的性能、真实性和道德代理来源的结合，使它们非常适合各种应用场景：