Swiftproxy - обзор прокси сервиса

Swiftproxy — ведущий глобальный провайдер прокси, предлагающий более 80 миллионов резидентных прокси и статических резидентных прокси, охватывающих более 220 регионов по всему миру.

Нужен промокод на скидку 15% для Swiftproxy?

Если вы ищете скидку или все еще не определились с выбором провайдера прокси, вот все, что нужно знать о Swiftproxy и его услугах по предоставлению жилых прокси, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Использование надежных прокси-серверов в сочетании с незаметным браузером предоставляет несколько преимуществ. Это не только улучшает анонимность создаваемых вами профилей, но и позволяет выбирать конкретные локации для ваших профилей, делая вашу деятельность более аутентичной.

Кроме того, прокси помогают улучшить вашу работу, уменьшая вероятность возникновения проблем, связанных с IP-адресами, таких как блокировки, баны или CAPTCHA. С помощью вращающихся жилых прокси вы можете менять IP-адрес после каждого запроса или настроить "липкие" сессии на определенное время в зависимости от ваших потребностей или требований к автоматизации.

Промокод на скидку 15%

С учетом всех этих преимуществ, легко понять, почему прокси так важны для эффективного управления несколькими аккаунтами. Мы рады представить Swiftproxy, надежного партнера, и предложить вам возможность получить скидку 15% на их жилые прокси.

Вот как получить скидку:

Перейдите по этой ссылке. Зарегистрируйтесь на сайте Swiftproxy. При оформлении заказа на жилые прокси от Swiftproxy введите промокод "UNDETECTABLE15" в соответствующее поле.

Вы получите скидку 15% на всю вашу покупку как пользователь браузера Undetectable. Обратите внимание, что это предложение действует только для жилых прокси от Swiftproxy.

Основные преимущества Swiftproxy

Давайте подробнее рассмотрим ключевые преимущества и особенности жилых прокси от Swiftproxy.

Жилые прокси

Жилые прокси - это самый популярный продукт Swiftproxy, и неудивительно почему. Они предлагают широкий спектр функций и настроек по отличной цене, а также отличные скидки при покупке оптом и неограниченный трафик, который вы можете использовать по своему усмотрению.

Этически подобранный пул прокси (более 80 миллионов прокси по всему миру, включая 220 стран)

Точное таргетирование по странам, регионам и городам

Настроенные сессии (вращающиеся или липкие, длительностью до 180 минут в липком режиме)

Неограниченный трафик (от $0,7/ГБ)

Без обязательств по долгосрочным контрактам

Вы можете создавать неограниченное количество суб-аккаунтов, что облегчает управление доступом команды. Владелец аккаунта может назначить ограничения по использованию трафика для каждого суб-пользователя, предоставляя полный контроль и видимость над использованием трафика командой. Кроме того, вам не нужно разделять заказы на несколько аккаунтов, чтобы воспользоваться скидками от Swiftproxy.

Поскольку трафик не имеет срока годности, разумно покупать его оптом. Swiftproxy предлагает скидки в зависимости от объема покупаемого трафика (до 80% скидки), и эти скидки комбинируются с вашим промокодом на 15% для получения лучшей цены.

Наконец, Swiftproxy предоставляет круглосуточную поддержку через различные каналы, поэтому вы можете рассчитывать на их помощь в любое время — будь то для интеграции прокси или решения проблем. Они также предлагают обширную документацию, краткие руководства и учебные материалы, которые помогут вам максимально эффективно использовать ваши прокси.

Статические жилые прокси

Комбинируя лучшие черты жилых и дата-центрированных прокси, ISP-прокси от Swiftproxy обеспечивают отличную производительность по более низкой цене, при этом сохраняя высокий уровень аутентичности. Они идеально подходят для долгосрочных проектов, таких как управление социальными сетями и защита бренда. Стоимость таких прокси начинается от $6 за прокси, и они включают:

Неограниченный трафик и сессии

Выделенные IP-адреса (не общие)

Премиальные интернет-поставщики

Доступность более чем в 40 странах

Как интегрировать Swiftproxy с браузером Undetectable

Интеграция прокси с Undetectable проста. Вы можете сгенерировать список прокси в панели управления Swiftproxy с неограниченным количеством сессий и импортировать его в Undetectable через функцию импорта в Proxy Manager. Undetectable распознает стандартный формат host:port:login:password.

Кроме того, вы можете вручную добавить прокси при настройке нового профиля. Просто нажмите на значок "Главное", выберите "Новый прокси", укажите тип прокси (HTTP или SOCKS5) и вставьте данные host:port:login:password из панели управления Swiftproxy. Также вы можете быстро проверить прокси, нажав на значок "Проверить прокси".

Swiftproxy и Undetectable – основные области применения

Сочетание мощных функций Undetectable и высокой производительности, аутентичности и этически подобранных прокси от Swiftproxy делает их отличным выбором для различных задач: