Webshare - 代理服务评测

Webshare - 代理服务评测前往合作伙伴网站
Webshare - 是企业代理服务领域的技术领导者，为中小型客户提供深度数据收集、汇总和分析，为全球企业提供支持。目前，它是增长最快的代理服务提供商之一，我们在短时间内已经拥有超过50,000名活跃用户。 随着网络能力的迅速增长以及那些利用网络空间参与非法活动的人，一种既难以检测的浏览器又可靠的代理服务的组合已变得至关重要。
介绍我们的合作伙伴Webshare - 这是适合入门级用户和热衷寻找业内最佳性价比的爱好者的完美解决方案。不确定适不适合您？领取免费试用 ，您可以随意使用（每月1GB和10个代理）。
代理
这是Webshare的服务：
- 数据中心代理。对于希望物有所值的入门级用户来说，这是最便宜的代理选择。
- 住宅代理。这是最可靠和高效的代理，来源于真实设备，拥有超过195个地点、3000万个IP地址以及99.97%的正常运行时间保证。
- 静态住宅(ISP)代理。这是经过调整以实现不断轮换的住宅代理，最适合访问各种区域/被封锁的网站，成功率最高。
- 验证过的代理。专为爬取谷歌搜索而优化的代理，结合了数据中心和住宅代理的优点。
Webshare的主要优势
对于每种代理类型，您将获得以下好处：
- 3000万个IP地址
- 195个以上代理位置
- 支持HTTPS和SOCKS5协议
- 提供IP认证或密码认证
- 100GBps聚合网络
- 99.7%的稳定性保证
- 对初学者有易于使用的仪表板，对高级用户提供行业领先的可定制性
- 免费试用和高级代理每月仅从$2.99起
Webshare特别优惠 + 不可检测
想要将不可检测浏览器与 Webshare 结合，但又想在没有风险的情况下测试？我们为您提供了解决方案！通过Webshare，您可以每月免费完全使用10个高级代理和每月1 GB 的带宽。立即领取您的免费试用！ 如果您准备转向功能更多、更强大的付费服务，数据中心代理的价格从每月$2.99起，而住宅代理的价格从每月$6.99起。