Webshare — обзор прокси-сервиса

Webshare — обзор прокси-сервисаПерейти на сайт партнёра
Webshare — технологический лидер в области корпоративных прокси-сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса, обеспечивающий глубокий сбор, агрегирование и анализ данных для предприятий по всему миру. В настоящее время это один из самых быстрорастущих прокси-провайдеров, поскольку за короткий промежуток времени у нас уже более 50 000 активных пользователей.
В условиях быстро растущих возможностей Интернета, а также тех, кто манипулирует киберпространством для участия в незаконной деятельности, становится необходимым сочетание необнаружимого браузера и надежного прокси-сервиса.
Представляем нашего партнера Webshare — идеальное решение для пользователей начального уровня, а также энтузиастов, которые стремятся получить лучшее соотношение цены и качества во всей отрасли. Не уверены, что это для вас? Получите бесплатную пробную версию, которую вы можете использовать столько, сколько захотите (1 ГБ и 10 прокси в месяц).
Прокси
Вот предложения Webshare:
- Прокси-серверы центров обработки данных. Самые дешевые прокси для пользователей начального уровня, которые хотят получить максимальную отдачу от вложенных средств.
- Резидентные прокси. Самые надежные и эффективные прокси, этически полученные с реальных устройств и имеющие более 195 локаций, 30 миллионов IP-адресов и гарантию безотказной работы 99,97%.
- Статические резидентные (ISP) прокси. Резидентные прокси-серверы модифицированы так, чтобы постоянно меняться и лучше всего подходить к различным региональным/заблокированным сайтам с наивысшим уровнем успеха.
- Проверенные прокси. Оптимизирован специально для очистки результатов поиска Google и сочетает в себе преимущества центров обработки данных и резидентных прокси.
Ключевые преимущества веб-ресурса
С каждым типом прокси вам будут предоставлены следующие преимущества:
- Пул из 30 миллионов IP-адресов.
- Более 195 прокси-локаций.
- Поддерживаются протоколы HTTPS и SOCKS5.
- Доступна аутентификация по IP или аутентификация по паролю.
- Совокупная сеть со скоростью более 100 ГБ/с.
- Гарантия безотказной работы 99,7 %.
- Простая в использовании панель управления для начинающих и лучшие в отрасли возможности настройки для опытных пользователей.
- Стоимость бесплатных пробных и премиальных прокси начинается всего с 2,99 доллара США в месяц.
Специальное предложение для веб-ресурсов + Undetectable
Хотите объединить браузер Undetectable с Webshare, но хотите протестировать его без каких-либо рисков? Мы вас прикроем! С помощью Webshare вы можете совершенно бесплатно использовать до 10 прокси-серверов премиум-класса с 1 ГБ пропускной способности каждый месяц. Заявите о бесплатной пробной версии здесь!
А если вы готовы перейти на платные услуги с большим количеством возможностей и функций, прокси-серверы для центров обработки данных начинаются с 2,99 долларов США в месяц, а предложения для частных лиц — с 6,99 долларов США в месяц.