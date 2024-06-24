Настройка ABCProxy в браузере Undetectable: пошаговое руководство

Гайд по настройке ABCProxy в интерфейсе Undetectable!
Мы рады сообщить вам об интеграции с нашим новым партнером - сервисом ABCProxy. Генерируйте прокси из многомиллионного пула в 190+гео не выходя из Undetectable.
Пошаговое руководство по использованию ABCProxy в Undetectable.
Для того чтобы начать генерировать прокси прямиком из программы, вначале добавьте свой IP-адрес в “белый лист” на сайте партнера.
- Откройте программу и перейдите в прокси-менеджер Undetectable
- В окне прокси-менеджера нажмите на значок портфеля
- В появившемся окне партнерских прокси выбираем ABCProxy
- Далее выбираем количество, страну или регион, и тип прокси.
- Нажимаем на кнопку “generate”
- После того как прокси были сгенерированы добавляем их в прокси менеджер нажав на кнопку “ADD PROXY”
Вуаля, прокси добавлены!
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