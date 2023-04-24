Облачные Профили для Браузеров Anti-Detect: Преимущества и Принцип Работы

Это раньше арбитражники, вебмастера и маркетологи работали поодиночке. Сейчас более эффективно взаимодействовать командой. Тогда и проблемы решаются проще, и доход от профессиональной деятельности измеряется не сотнями, а тысячами долларов. Именно для таких команд и предназначены облачные профили, о которых нужно рассказать более подробно.

Как работают облачные браузерные профили антидетект браузеров и в чем их преимущество?

Среди пользователей антидетект браузера множество командных игроков. Поэтому создатели постоянно работают над расширением функционала для данной категории юзеров. Таким образом в Undetectable появились облачная панель управления, хранилище и cloud-профили. Что они из себя представляют:

Облачные профили – браузерные профили, размещенные в облачном хранилище антидетекта или на сервере пользователя. При этом профилем могут пользоваться несколько человек. Это помогает маркетинговым агентствам и коллективам арбитражников экономить значительные финансовые средства на покупке специализированного ПО. Кроме того, хранение профилей на сервере позволяет получать к ним доступ с разных устройств.

Локальные профили не позволяют осуществлять коллективную мультиаккаунтинговую деятельность. Если антидетект не поддерживает облачные учетные записи, тогда вам придется приобретать несколько подписок на ПО. Это хорошо для издателя анонимного браузера, но невыгодно командным пользователям. Но в Undetectable, можно легко переводить облачные профили в локальные и наоборот.

Облачная панель – предназначена для управления профилями, размещенными в облачном хранилище. С ее помощью руководитель или администратор может предоставлять доступ к группам профилей конкретному члену команды. А также отслеживать историю взаимодействия с ним каждого юзера. Кроме этого Undetectable поддерживает роли, благодаря чему достигается высокий уровень защиты данных профилей. В том числе и от человеческого фактора, поскольку каждый член команды может просматривать и работать только с теми профилями, к которым предоставлен доступ. А также совершать с ними лишь те действия, которые разрешает присвоенная пользователю роль. Всего в Undetectable существует 33 настройки доступа.

Как видите, ваш любимый антидетект, несмотря на всю свою видимую простоту, обладает незаурядными способностями. И все потому, что Undetectable прислушивается к своим пользователям, которые и задают направление его развития. Получается, что антидетект оказался в облаке только потому, что так нужно было его юзерам.