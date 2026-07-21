Лучшее руководство о том, как эффективно собирать данные с веб-сайта

Что на самом деле означает «сбор данных с веб-сайта»

Сбор данных — также называемый веб-скрейпингом или извлечением веб-данных — это автоматизированный процесс использования программного обеспечения для извлечения данных с веб-сайтов вместо ручного копирования информации. Веб-скрейпер посещает веб-страницы, считывает их HTML, извлекает нужные вам поля и сохраняет всё в структурированных форматах данных, таких как файл csv или JSON. Он может быстро извлекать миллионы точек данных, превращая неструктурированный интернет-контент в чистые, готовые к анализу наборы данных.

Варианты использования в 2024–2026 годах встречаются повсюду: отслеживание объявлений о недвижимости для мониторинга цен, сбор данных с сайтов электронной коммерции для сравнения цен конкурентов, составление матриц функций SaaS-сервисов для исследования рынка и сбор данных из B2B-каталогов для генерации лидов. Если компания публикует текстовые данные в интернете, вероятно, кто-то уже собирает их.

Undetectable.io работает в сфере кибербезопасности и конфиденциальности, уделяя основное внимание защите от обнаружения и управлению несколькими аккаунтами, а не непосредственной продаже инструментов для веб-скрейпинга. Тем не менее его антидетект-браузер часто используется совместно с процессами сбора данных, поскольку он решает проблемы отпечатков браузера, прокси и профилей, с которыми скрейперы сталкиваются ежедневно.

Эта статья представляет собой практическое руководство о том, как собирать данные с веб-сайта, предназначенное для начинающих пользователей и пользователей среднего уровня. Вы узнаете о подходах без программирования и с использованием кода, юридических и этических ограничениях, мерах противодействия антибот-системам и способах надёжного масштабирования.

Перед началом работы: законность, этика и правила веб-сайтов

Веб-скрейпинг является законным при соблюдении определённых правил, однако это не означает полную свободу действий. Прежде чем собирать данные даже с одной страницы, необходимо разобраться в применимых законах, условиях использования и правилах конфиденциальности.

Термин «общедоступные данные» не означает автоматически, что вы можете извлекать информацию в промышленных масштабах. Большинство сайтов публикуют файл robots.txt, ограничения частоты запросов и условия использования — многие из них обновлялись в период с 2023 по 2025 год — которые ограничивают автоматизированный доступ. Соблюдение файла robots.txt сайта необходимо для обеспечения соответствия требованиям при сборе данных. Нарушение условий использования веб-сайта может привести к юридическим действиям, включая письмо с требованием прекратить деятельность или судебные иски.

Примеры рискованного поведения:

Сбор данных со страниц, доступных только после авторизации, без разрешения

Сбор личных адресов электронной почты или телефонных номеров для холодных рассылок без согласия

Обход платного доступа или игнорирование явных запретов на сбор данных

Сбор данных, защищённых авторским правом, без разрешения

В США Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях может применяться к несанкционированному сбору данных. В деле hiQ Labs против LinkedIn Девятый окружной апелляционный суд пришёл к выводу, что доступ к общедоступным профилям LinkedIn, вероятно, не является доступом «без авторизации» в соответствии с CFAA. Однако это решение не установило, что любой сбор общедоступных данных является законным, и по-прежнему могут применяться другие юридические требования, связанные с договорами, конфиденциальностью, авторским правом или неправомерным использованием данных.

В деле Facebook против Power Ventures Девятый окружной апелляционный суд постановил в 2016 году, что продолжение доступа к защищённым паролем системам Facebook после того, как Facebook явно отозвал разрешение, могло нарушать CFAA. Дело касалось авторизованного доступа и уведомления с требованием прекратить деятельность, а не простого сбора данных с общедоступных страниц Facebook.

В ЕС общедоступные персональные данные по-прежнему подпадают под действие GDPR. Организациям необходимо иметь соответствующее законное основание для обработки, которым может быть согласие, законные интересы, договорная необходимость или другое основание в соответствии со статьёй 6. Они также должны соблюдать требования прозрачности, ограничения целей, минимизации данных и реализации прав субъектов данных. Веб-скрейпинг может нарушать условия использования веб-сайта, поэтому всегда проверяйте их перед началом работы.

Практические рекомендации:

Ограничивайте частоту запросов и добавляйте случайные задержки

Соблюдайте robots.txt там, где это уместно

Избегайте конфиденциальных персональных данных, если у вас нет чётких законных оснований

Документируйте источники данных (URL-адреса, временные метки, схему) для соблюдения требований и проведения аудита

Undetectable.io не поощряет нарушение правил веб-сайтов. Его роль заключается в защите конфиденциальности, управлении отпечатками браузера и работе с несколькими аккаунтами для законных сценариев использования, таких как маркетинговые исследования, QA-тестирование и проверка рекламы.

Как работает веб-скрейпинг: основные понятия простыми словами

Веб-скрейпинг обычно состоит из стандартного пошагового жизненного цикла: загрузка страницы, анализ её HTML, извлечение необходимых полей, очистка значений и сохранение структурированных данных. Типичный процесс веб-скрейпинга включает отправку запроса, анализ HTML и извлечение данных — эти действия повторяются для сотен или тысяч URL-адресов.

Существует два основных компонента. Веб-краулер (или паук) находит URL-адреса и перебирает их — например, он может собрать URL-адреса всех ссылок на страницах категорий интернет-магазина электроники. Затем скрейпер открывает каждый URL-адрес, выполняет анализ html и использует локаторы, такие как css-селекторы или XPath, чтобы находить определённые элементы, включая названия, цены и изображения.

Основные технические этапы выглядят следующим образом: ваш скрипт отправляет http-запросы (GET) целевому веб-сайту. Сервер возвращает HTML, включая ссылки на CSS и javascript. Вы используете DOM-парсер, чтобы найти нужные данные, нормализовать и очистить значения, а затем экспортировать их в файл csv, базу данных или google sheets. Эффективные процессы веб-скрейпинга включают отправку HTTP-запроса целевому серверу, а извлечённые данные обычно очищаются и структурируются для хранения и анализа. Хранение извлечённых данных в структурированных форматах упрощает дальнейший анализ.

Важно понимать различие: статические сайты передают весь контент в первоначальном HTML-ответе, тогда как динамические сайты загружают данные с помощью JavaScript и AJAX-запросов. Для последних требуется настоящий браузер или инструмент автоматизации, такой как Playwright, Selenium или профиль антидетект-браузера, чтобы отобразить контент перед его извлечением.

Распространённые варианты использования включают исследование рынка (сбор цен конкурентов из поисковых систем и со страниц категорий), объявления о недвижимости (извлечение адресов, цен и площади с порталов недвижимости) и генерацию лидов (сбор названий компаний, должностей и URL-адресов сайтов из общедоступных каталогов).

Человек сидит за столом и сосредоточенно работает за ноутбуком, на экране которого открыто несколько вкладок браузера и приложение с электронной таблицей. Вероятно, он занимается веб-скрейпингом или извлечением данных. На экране отображаются различные веб-страницы и инструменты сбора данных, что указывает на процесс получения структурированных данных для анализа или исследования рынка.

Выбор подхода: инструменты без кода или создание собственного скрейпера

Первое решение достаточно простое: хотите ли вы работать в браузере с помощью кликов или вам комфортно писать код? Веб-скрейпинг может выполняться с помощью программирования или решений без кода в зависимости от опыта пользователя, и оба метода позволяют эффективно собирать данные.

Инструменты без кода / с минимальным количеством кода включают браузерные расширения с интерфейсом «наведи и нажми» и облачные платформы. Типичный рабочий процесс выглядит следующим образом: открыть страницу, выбрать повторяющиеся элементы (например, названия товаров), определить шаблон, затем запустить обработку нескольких страниц и выполнить экспорт. Инструменты веб-скрейпинга без кода становятся всё более популярными среди пользователей без навыков программирования. Инструменты без кода позволяют собирать данные без программирования. Web Scraper может экспортировать данные в форматах CSV, XLSX и JSON. Data Miner предлагает более 60 000 правил извлечения данных. Такие решения идеально подходят для разового сбора данных, небольших проектов и пользователей, не являющихся разработчиками.

Преимущества: не требуется программирование, быстрая настройка, встроенный экспорт в CSV

не требуется программирование, быстрая настройка, встроенный экспорт в CSV Недостатки: ограниченный контроль над сложными сценариями авторизации, ограничением частоты запросов или сайтами, которые часто изменяют структуру HTML

Создание собственного скрейпера означает использование языков программирования, таких как Python или JavaScript. Библиотека BeautifulSoup для Python популярна в веб-скрейпинге и отлично подходит для начинающих. Scrapy — это фреймворк с открытым исходным кодом для сложного веб-скрейпинга и работы с крупными наборами данных. Такие инструменты, как beautiful soup и Scrapy, часто используются для веб-скрейпинга на Python. Selenium и Playwright используются для сбора динамического контента с веб-сайтов, активно использующих JavaScript.

Преимущества: гибкость, поддержка авторизации, пользовательской логики ротации, использования api и крупных конвейеров обработки данных

гибкость, поддержка авторизации, пользовательской логики ротации, использования api и крупных конвейеров обработки данных Недостатки: требуются знания программирования, необходимо обслуживание при изменениях сайтов, дополнительные затраты на DevOps

Undetectable.io может использоваться в основе обоих подходов в качестве браузерного слоя, обеспечивая защиту отпечатка и тестирование нескольких аккаунтов, когда сайты применяют продвинутые проверки ботов и отпечатков браузера. Вы можете скачать Undetectable, чтобы запускать такие рабочие процессы на своём компьютере.

Пошаговая инструкция: как собрать данные с простого веб-сайта в файл CSV

Рассмотрим конкретный пример. Представьте, что вы хотите собрать данные с общедоступной страницы «100 лучших SaaS-инструментов», на которой указаны название каждого инструмента, его категория и URL-адрес. Определение целевых данных требует заранее указать конкретную необходимую информацию и собрать URL-адреса ещё до написания первой строки кода.

Шаг 1 — Изучите страницу. Откройте инструменты разработчика браузера (Chrome или Firefox), нажмите правой кнопкой мыши на элемент и выберите «Просмотреть код». Найдите повторяющиеся шаблоны: строки таблицы, элементы списка или карточки div. Запишите css-селекторы или атрибуты — например, .tool-card > h2 для названия, .tool-card .category для категории и .tool-card a для URL-адреса. Этот процесс одинаков независимо от того, используете ли вы инструмент без кода или пишете скрипт.

Шаг 2 — Выберите инструмент. Для подхода без кода установите надёжное расширение для сбора данных, откройте страницу и выберите повторяющиеся элементы, чтобы определить шаблон. Для работы с кодом создайте короткий скрипт на Python: используйте requests для загрузки URL-адреса, затем BeautifulSoup для анализа HTML и перебора каждого элемента .tool-card с извлечением .text и .get('href') для каждого поля.

Шаг 3 — Извлеките и очистите данные. Извлеките текст каждого поля, удалите лишние пробелы, преобразуйте числа (например, «1,234,567» → 1234567) и стандартизируйте форматы. Корректно обрабатывайте отсутствующие поля — одна повреждённая запись не должна приводить к сбою всего процесса.

Шаг 4 — Выполните экспорт. Распределите каждую запись по столбцам («name, category, url») и сохраните данные в файл csv в кодировке UTF-8. Добавьте строку заголовков, чтобы результат можно было сразу использовать в google sheets или любом редакторе электронных таблиц.

Сохраняйте исходный HTML вместе с CSV. Если селекторы перестанут работать после изменения макета, вы сможете повторно обработать сохранённые файлы вместо повторного сбора данных с сайта.

Сбор данных с более сложных сайтов: поиск, пагинация и JavaScript

Простого сбора данных с одной страницы редко бывает достаточно. Большинство реальных проектов включают поисковые системы, фильтрацию и множество страниц с результатами.

Обработка пагинации. Определите ссылки «Далее» или предсказуемые шаблоны URL-адресов, такие как ?page=2, ?page=3. Последовательно обрабатывайте страницы, пока не исчезнет кнопка перехода к следующей странице или сервер не вернёт HTTP-ответ 404. Учитывайте размер страницы и общее ограничение количества элементов, чтобы сохранять разумные масштабы сбора данных. Многие веб-сайты предоставляют API, которые часто работают стабильнее методов скрейпинга — перед созданием сложной логики пагинации проверьте вкладку сети в инструментах разработчика на наличие скрытых API-эндпоинтов.

Сбор данных через поисковые формы. Например, поиск объявлений о «двухкомнатных квартирах в Берлине» означает либо отправку POST- или GET-запросов, имитирующих форму, либо использование автоматизации браузера для многократного заполнения и отправки форм. Изучите вкладку сети, чтобы увидеть, какие данные фактически отправляет форма.

Контент JavaScript и AJAX. Бесконечная прокрутка и кнопки «Загрузить ещё» встречаются повсюду. Сбор данных с динамических сайтов требует обработки выполнения JavaScript. Headless-браузеры, такие как Playwright или Puppeteer, могут дождаться завершения сетевых запросов, а затем извлечь полностью отрисованный HTML. Иногда данные находятся во встроенных блоках JSON (например, NEXT_DATA на сайтах Next.js), которые можно анализировать напрямую — это быстрее и удобнее, чем полный рендеринг.

Фреймы и iFrame. Некоторые данные находятся внутри встроенного фрейма. Скрейпер должен переключить контекст или отправить запрос непосредственно на URL-адрес источника фрейма. К распространённым сложностям веб-скрейпинга относятся обработка CAPTCHA и изменение макета страниц, поэтому необходимо обеспечивать устойчивость на каждом этапе. При изменении макета веб-сайта могут возникать проблемы со сбором данных, а селекторы могут требовать регулярного обновления.

На изображении показан веб-браузер с открытыми инструментами разработчика, в частности вкладка сети, на которой отображаются различные API-запросы и HTML-элементы. Этот интерфейс важен для веб-скрейпинга, поскольку позволяет извлекать данные и отслеживать HTTP-запросы веб-страниц.

Работа с антибот-системами, блокировками IP-адресов и отпечатками браузера

Многие веб-сайты используют системы обнаружения ботов для предотвращения автоматизированного сбора данных. К 2025 году крупные сайты применяют несколько уровней защиты: ограничение частоты запросов (ответы 429/503), CAPTCHA и проверки «Вы человек?», базы репутации IP-адресов, блокирующие диапазоны дата-центров, а также отпечатки браузера, которые связывают Canvas, WebGL, шрифты и аппаратные характеристики между сеансами. Исследование 2026 года показало, что около 37% исследованных сайтов используют только защиту от ботов Cloudflare.

Автоматизированный сбор данных может привести к блокировке IP-адресов веб-сайтами. Управление прокси является распространённой технической сложностью при сборе данных, поэтому выбор надёжных прокси-сервисов с высокой степенью анонимности имеет критическое значение для стабильности и географического покрытия. Ниже приведены практические способы снижения рисков, остающиеся в рамках юридических и этических ограничений:

Случайные задержки и имитация естественного поведения пользователя (изменяйте время между кликами, прокручивайте страницу естественным образом)

и имитация естественного поведения пользователя (изменяйте время между кликами, прокручивайте страницу естественным образом) Ротация резидентских или мобильных прокси от надёжных провайдеров вместо IP-адресов дата-центров, а также периодическое тестирование конфигурации на BrowserLeaks.com для обнаружения утечек IP-адреса, DNS и отпечатка браузера

от надёжных провайдеров вместо IP-адресов дата-центров, а также периодическое тестирование конфигурации на BrowserLeaks.com для обнаружения утечек IP-адреса, DNS и отпечатка браузера Ограничение параллельных запросов и бережное отношение к инфраструктуре целевого сайта — не отправляйте сотни параллельных запросов

и бережное отношение к инфраструктуре целевого сайта — не отправляйте сотни параллельных запросов Подмена заголовков, таких как User-Agent, Accept-Language и Referer, для соответствия шаблонам настоящего браузера

Антидетект-браузеры, такие как Undetectable.io, работают непосредственно с уровнем отпечатка браузера. Каждый профиль получает уникальный и реалистичный отпечаток браузера — User-Agent, часовой пояс, разрешение экрана, шрифты и другие параметры — благодаря чему целевой веб-сайт видит то, что выглядит как обычный пользователь. Локальные профили предотвращают передачу конфиденциальных данных за пределы вашего устройства. Прогрев профилей с помощью куки-ботов позволяет сделать профили похожими на настоящих пользователей с длительной историей до начала автоматизации.

Использование таких инструментов не даёт разрешения игнорировать условия использования. Их задача заключается в том, чтобы помочь законным пользователям избегать ложных срабатываний и необоснованных блокировок при проведении кампаний, QA-тестировании или сборе данных в разумных масштабах.

Практические примеры: объявления о недвижимости, исследование рынка и генерация лидов

Ниже представлены три кратких сценария, демонстрирующих применение веб-скрейпинга на практике.

Пример 1 — Объявления о недвижимости. Сбор данных о недвижимости помогает оценивать стоимость объектов и отслеживать рыночные тенденции. Поля для извлечения: идентификатор объекта, адрес, цена, количество спален, площадь в квадратных метрах, дата публикации и URL-адрес агента. Ежедневно собирая данные и сравнивая снимки, можно оценивать динамику цен или уровень вакантности в таких городах, как Лондон, Берлин или Нью-Йорк. В одном из случаев компания собрала данные о 4 миллионах объявлений в Великобритании с нескольких порталов, отслеживая 34 структурированных поля, включая историю цен и рейтинги EPC.

Пример 2 — Исследование конкурентов. Анализ цен является одним из основных вариантов использования веб-скрейпинга. Собирайте данные из каталогов товаров или со страниц тарифов SaaS-конкурентов, чтобы отслеживать добавление новых функций в таблицы тарифов по конкретным месяцам («функция X появилась в марте 2025 года»). Веб-скрейпинг помогает проводить исследования рынка и отслеживать конкурентов. Объединяйте собранные данные с внутренней аналитикой, чтобы принимать решения о дорожной карте продукта и его позиционировании. Веб-скрейпинг также поддерживает мониторинг бренда и управление репутацией — отслеживайте сайты с отзывами и упоминания в социальных сетях.

Пример 3 — Генерация лидов. Генерацию лидов можно улучшить с помощью извлечения веб-данных из общедоступных бизнес-каталогов или списков участников мероприятий. Извлекайте название компании, должность, URL-адрес LinkedIn и веб-сайт. Не собирайте персональные контактные данные, такие как личные адреса электронной почты, если это запрещено — используйте только соответствующие требованиям процессы взаимодействия, которые соблюдают условия онлайн-сервисов и местные законы о конфиденциальности.

Все эти данные в конечном итоге помещаются в файл csv или google sheets для фильтрации, оценки и импорта в CRM-системы. Пользователи Undetectable.io — арбитражники, продавцы в электронной коммерции и менеджеры социальных сетей — часто объединяют профили для нескольких аккаунтов с такими наборами данных, чтобы безопасно тестировать различные объявления, посадочные страницы или предложения на множестве веб-сайтов.

На изображении показана панель мониторинга с данными рынка недвижимости, включая графики динамики цен и карточки объявлений об объектах. Это визуальное представление подчёркивает важность инструментов извлечения данных и веб-скрейпинга для сбора структурированных данных, исследования рынка и анализа.

Масштабирование: автоматизация, планирование и качество данных

Реальная ценность появляется тогда, когда веб-скрейпинг становится надёжным и повторяемым процессом, а не одноразовым экспортом. Относитесь к скрейперу так же, как к любому другому конвейеру обработки данных.

Сценарии автоматизации. Используйте cron-задачи, планировщики задач или CI-конвейеры для запуска скрейперов каждый час, ежедневно или еженедельно. Храните результаты в базе данных или хранилище данных (PostgreSQL, BigQuery, Snowflake), а не только в электронных таблицах. Это превращает трудоёмкий ручной экспорт в постоянно обновляемые крупные наборы данных.

Мониторинг и качество данных. Добавьте проверки отсутствующих полей, подозрительных скачков или падений показателей и дублирующихся записей. Записывайте HTTP-коды состояния и частоту ошибок — создавайте уведомления о повторяющихся кодах 403/429, указывающих на блокировку. Мониторинг изменений сайта необходим для поддержания эффективных процессов веб-скрейпинга, поскольку даже небольшие обновления HTML могут за одну ночь нарушить работу селекторов.

Версионирование. Храните код скрейпера в системе контроля версий (Git) и ведите журнал изменений при обновлении селекторов или логики анализа. Сохраняйте снимки HTML, чтобы иметь возможность отлаживать ошибки анализа после изменения дизайна сайта.

Как Undetectable.io помогает масштабировать работу. Неограниченные локальные профили и API позволяют командам назначать разные профили различным задачам или рынкам. Синхронизируйте основные cookies или сессии между компьютерами, сохраняя при этом отдельные отпечатки для каждой рабочей нагрузки. Это позволяет компаниям масштабировать сбор веб-данных в разных регионах без пересечения профилей и резкого роста обнаружения, выбирая тарифные планы Undetectable.io для команд разного размера.

Безопасность, конфиденциальность и ответственное использование Undetectable.io

Плохо разработанные скрейперы могут раскрывать учётные данные, IP-адреса или нарушать конфиденциальность пользователей. Подход, ориентированный на безопасность, является обязательным.

Рекомендации по безопасности:

Никогда не храните пароли или api-ключи непосредственно в скриптах — используйте переменные окружения или менеджеры секретов

Используйте HTTPS везде, проверяйте сертификаты и избегайте неизвестных сторонних прокси-провайдеров, которые могут сохранять журналы трафика

Регулярно обновляйте учётные данные и проверяйте журналы доступа

Меры защиты конфиденциальности:

Не записывайте полные cookies сессий без необходимости

Анонимизируйте или псевдонимизируйте данные там, где это возможно, особенно если они содержат пользовательский контент или идентификаторы

Ограничивайте срок хранения данных — сохраняйте только то, что действительно необходимо для анализа

Архитектура Undetectable.io соответствует этим принципам. Локальные профили означают, что связанные со сбором данных браузерные данные по умолчанию остаются на вашем устройстве, а не в общей облачной инфраструктуре. При необходимости команды могут использовать частное облачное хранилище, сохраняя при этом контроль и разделение между проектами.

Undetectable.io предназначен для обеспечения анонимности, управления несколькими аккаунтами и защиты от обнаружения в законных операциях, таких как тестирование рекламы, арбитраж трафика, QA и исследования в области анализа данных. Эта статья прямо не рекомендует использовать незаконный сбор данных, подстановку учётных данных или действия, нарушающие условия использования. При разработке крупных проектов сбора веб-данных всегда консультируйтесь с собственными юристами и внутренними специалистами по соблюдению нормативных требований.

Итоги: превращение собранных данных в реальную ценность для бизнеса

Ниже приведён краткий обзор того, как эффективно собирать данные с веб-сайта:

Изучите юридические и этические ограничения — проверяйте условия использования, соблюдайте robots.txt, изучите законы о компьютерном мошенничестве Начинайте с простого — изучите HTML и соберите данные с одной страницы в CSV Переходите к более сложным задачам — обрабатывайте поиск, пагинацию и контент, отображаемый с помощью JavaScript Учитывайте антибот-защиту — управляйте стратегией IP-адресов, прокси и отпечатками браузера Автоматизируйте, отслеживайте и защищайте процесс сбора данных для обеспечения долгосрочной надёжности

Сбор необработанных данных — это только первый шаг. Настоящая ценность появляется благодаря анализу: панелям мониторинга цен, отчётам об исследовании рынка, спискам лидов, интегрированным с рабочими процессами продаж, а также моделям недвижимости или финансовым моделям, построенным на исторических собранных данных.

Сочетание надёжных методов веб-скрейпинга с такими инструментами, как Undetectable.io, помогает специалистам работать безопаснее и стабильнее, когда им требуется несколько браузерных идентификаторов, высокий уровень анонимности и повторяемая автоматизация. Поскольку модели искусственного интеллекта в 2025–2026 годах всё больше зависят от крупных и качественных наборов данных, ответственный сбор веб-данных станет ещё более важным конкурентным навыком. Начните с одной страницы, докажите ценность, а затем масштабируйте процесс.