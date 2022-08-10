Безопасное хранение профилей Undetectable на вашем сервере: руководство

Большинство антидетект браузеров существующих на рынке хранят профили пользователей на своих серверах. Такое решение имеет как ряд преимуществ так и серьезные недостатки в безопасности хранения данных, возможных перебоев работы сервиса.

Недостатки виртуальных (облачных) профилей

Используя антидетект решения только с виртуальными профилями, вы полностью доверяете свои данные сервису. Поскольку, у вас нет доступа к этим серверам, вы не можете знать, насколько безопасно хранятся ваши профиля и аккаунты.

Основные проблемы:

Если сервер выйдет из строя, вы можете полностью потерять доступ к своим данным и аккаунтам;

В результате хакерской атаки вы можете потерять данные для входа в ваши аккаунты, а также деанонимизироваться при объединении ваших персональных данных (email, банковские данные, информация о крипто-кошельке) с вашими аккаунтами;

Разработчик антидетект браузера может анализировать ваши аккаунты и собирать статистику, которая в том числе может быть уязвимой для хакеров;

Гибкая система Undetectable - это локальные, облачные и серверные профили

Мы в Undetectable стараемся разрабатывать максимально универсальное решение для любого бизнеса и поэтому предоставляем пользователям полную свободу в выборе хранилища для ваших профилей.

Начиная с базового тарифа, всего за $49/мес. можно хранить неограниченное количество локальных профилей на своем ПК. Количество браузерных профилей ограничено только вашим жестким диском. Вся конфиденциальная информация безопасно хранится только на вашем устройстве. На любом тарифе, включая бесплатный, доступны облачные профили. Это максимально удобный тип профилей для работы в команде и синхронизации между разными устройствами. В отличие от локальных, они хранятся не на вашем ПК, а размещены на серверах Undetectable.

Недостатком же является то, что в случае технических неполадок на серверах Undetectable, чего мы конечно стараемся не допускать, вы не сможете использовать обычные профили до устранения неполадок.

Преимущества хранения виртуальных браузерных профилей на собственном сервере

И наконец, у вас есть возможность подключить собственное приватное хранилище, и использовать все преимущества облачных профилей, в то же время все данные, по аналогии с локальными профилями, будут хранится на вашем собственном сервере.

Описанный способ хранения профилей является одновременно и самым надежным с точки зрения безопасности, и самым выгодным для крупных команд т.к. нет необходимости переплачивать за дополнительные облачные профили, а оплачивать только фиксированную стоимость подписки за подключение сервера.

Еще немаловажным преимуществом решения от Undetectable в том, что вы можете в любой момент поменять тип профиля и место его хранения.

Как подключить дополнительный сервер для профилей

Приобрести слот для Приватного хранилища в Undetectable Приобрести сервер Установить скрипт Приватного хранилища Указать данные сервера в личном кабинете Undetectable Выбрать сервер в настройках программы

Шаг 1. Оплата слота для приватного хранилища

Для добавления слота приватного хранилища, вам необходимо перейти на главную страницу личного кабинета app.undetectable.io и нажать на кнопку Add Storage.

Далее вы попадете на страницу апгрейда подписки, выберете свой тариф и укажите кол-во дополнительные серверов необходимых для подключения.

Приватные хранилища на данный момент доступны только в тарифном плане Custom.

После оплаты на главной странице личного кабинета, вы увидите слот для подключения вашего сервера.

Шаг 2. Выбор сервера

Рекомендуемые системные требования для сервера:

Ubuntu Server 20.04 и выше

2 CPU

4GB RAM

50 GB HDD/SSD

Примеры установки сервера:

Шаг 3. Установка приватного хранилища

После приобретения сервера, подключитесь к нему по ssh и выполните установочный скрипт.

Для подключения по SSH:

На Windows:

PowerShell

Termius

На MacOS:

Terminal

iTerm

Termius

Подключение по ssh через iTerm на MacOS

Подключение по ssh через Termius на MacOS / Windows

Скрипт для установки и обновления Приватного Хранилища:

$ wget https://undetectable.io/install_private_storage.sh && chmod +x install_private_storage.sh && bash install_private_storage.sh

Выполняем установочный скрипт, вставив его в консоль (Ctrl+V) и нажав Enter.

После необходимо выбрать одну из опций:

Install Private Storage - установить приватное хранилище на сервер Update Private Storage - обновить приватное хранилище на сервере Delete Private Storage - удалить приватное хранилище с сервера Exit - выход из программы установщика

Вводим 1 для установки и нажимаем Enter, после чего начнется установка хранилища.

В процессе установки потребуется ввести токен от Docker, его необходимо запросить у технической поддержки https://undetectable.io/#contacts

После завершения установки вы должны увидеть следующее сообщение об успешной установке Docker контейнера.

Шаг 4. Подключение сервера в личном кабинете

Переходим на страницу Overview, нажимаем на кнопку **Add Server **в разделе _Storage Servers. _И вводим следующие данные для подключения:

Name - любое название для сервера

- любое название для сервера IP - ip-адрес сервера

- ip-адрес сервера Host:port - ip-адрес или домен + порт через двоеточие (стандартный порт: 1443)

Шаг 5. Выбираем сервер в программе и отправляем облачный профиль

В настройках программы выбираем необходимый сервер для хранения новых облачных профилей. После изменения данной настройки все новые облачные профили будут храниться на выбранном сервере.

Как перенести профили с одного сервера на другой?

Для переноса необходимо выбрать в настройках сервер на который вы хотите перенести, облачные профили преобразовать в локальные и снова сделать их облачными, тогда они будут загружены на выбранный сервер.

Как отфильтровать вывод профилей по конкретному серверу?

На момент обновления 1.2.4 фильтры по серверам не реализованы, будут добавлены в следующем обновлении.

Как узнать на каком сервере расположен профиль?

На момент обновления 1.2.4 информация профиля не содержит данные о сервере, будет реализовано в следующем обновлении.

Как подключить TimeWeb сервер к Undetectable?

Регистрируемся на сайте https://vds.timeweb.ru/

Переходим на страницу создания облачного сервера

Выбираем следующие настройки:

Операционная система: Ubuntu 20.04

Необходимый регион

Тарифный план под системные требования

Дополнительные услуги и информацию по серверу

После создания сервера, подключитесь к нему по SSH и выполните установочный скрипт по инструкции выше: Шаг 3. Установка приватного хранилища

Как подключить DigitalOcean сервер к Undetectable?

Регистрируемся на сайте https://www.digitalocean.com/

Создаем новый дроплет

Выбираем следующие настройки:

Операционная система: Ubuntu 22.04

Базовый план под системные требования

Необходимый регион, рекомендуем выбирать наиболее близкий к вашей локации

Установите пароль для доступа к серверу либо SSH ключ

Задайте название серверу

После создания сервера, подключитесь к нему по SSH и выполните установочный скрипт по инструкции выше: Шаг 3. Установка приватного хранилища