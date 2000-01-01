Dr.cash - обзор партнёрской сети

Dr.cash - обзор партнёрской сетиПерейти на сайт партнёра
Dr.cash – это одна из старейших (более 8 лет на рынке) международных CPA сетей со специализацией на нутра вертикали. На текущий момент в партнёрке представлены более 2000 офферов в форматах COD, SS и Trial + Upsell в более чем 240 ГЕО в том числе экзотических и эксклюзивных.
Большой выбор офферов
Одна из фишек данной сети — эксклюзивные офферы по моделям “low price” и “zero price”.
Для работы вебмастеру доступны более 55 субвертикалей в области красоты и здоровья: снижение веса, антивозрастная косметика, варикоз, паразиты, суставы, гипертония и т.д.
Также имеются Adult и WhiteHat офферы.
Dr.cash принимает трафик из любых источников.
Facebook, Google Ads, тизерные сети, нативные adult сети (Exoclick, TrafficJunky, TrafficFactory и т.п.), пуши, попсы, SEO — любой трафик, который конвертит, будет оплачен. Кейсы вебмастеров по заливу трафика с различных источников выкладываются в блоге и на YouTube-канале партнёрки - там же вы найдете много обучающих материалов по техничке и туториалов по работе с креативами и лендингами.
Порядок выплат
Выплаты осуществляются по запросу до 2-х раз в день — это также одна из уникальных особенностей сети. Однако перед первой выплатой возможен холд для проверки лидов на предмет фрода.
Связь с нами
Дружелюбная и профессиональная поддержка 24/7 поможет с любым вопросом и технической частью и подскажет, на что сейчас можно лить трафик, и что хорошо конвертит в любом регионе.
Гаранты
Вебмастерам, успешно пролившим тестовую капу, предлагаются индивидуальные бампы ставок и, в некоторых случаях, гаранты по % аппрува.