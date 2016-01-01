Mostbet Partners – обзор партнерской сети

Mostbet Partners – обзор партнерской сетиПерейти на сайт партнёра
Что такое Mostbet Partners и как он работает?
Mostbet Partners - это официальная партнерская программа международной букмекерской компании и онлайн-казино Mostbet. Сервис предлагает три модели сотрудничества для вебмастеров: Revenue Share, CPA и Hybrid. Программа была запущена в 2016 году и на сегодняшний день сотрудничает с более чем 100 сетями и 80 000 паблишерами. Чтобы стать партнером Mostbet Partners, нужно зарегистрироваться на сайте mostbet.partners и получить свой уникальный партнерский ID. После этого можно получить доступ к различным инструментам для продвижения Mostbet, таким как баннеры, лендинги, приложения и другие рекламные материалы. Кроме того, каждому партнеру назначается персональный менеджер, который консультирует по вопросам трафика и может предложить индивидуальные условия ставок.
Какие преимущества имеет Mostbet Partners перед другими партнерскими программами?
Mostbet Partners отличается от других партнерских программ в сфере гемблинга и беттинга по нескольким параметрам:
- Низкий порог выплат. Минимальная сумма для вывода средств составляет всего 20 долларов. Выплаты производятся раз в неделю по понедельникам.
- Широкий выбор способов оплаты. Партнеры могут получать деньги через WebMoney, Paxum, Qiwi, Visa/MasterCard/Maestro, банковский перевод, Capitalist, Neteller, Skrill, Tether, PayPal и другие платежные системы.
- Высокая конверсия и удержание игроков. Бренд Mostbet хорошо известен во многих странах и имеет поддержку известных амбассадоров, таких как Франческо Тотти, Брендон Маккаллум, Шохжахон Эргашев и другие. Кроме того, Mostbet предлагает своим клиентам широкий ассортимент ставок, игр, бонусов и акций, что повышает лояльность и жизненный цикл игроков.
- Гибкая система ставок для активных партнеров. Mostbet Partners поощряет своих партнеров за качественный трафик и предлагает различные бонусы и индивидуальные условия в зависимости от объема и источника трафика.
Какие топовые гео есть у Mostbet Partners и какие ставки они предлагают?
Mostbet Partners работает в более чем 90 странах мира, но особенно успешен в следующих гео:
- Азербайджан. Ставка по Revenue Share составляет 25-40%, по CPA - 15-25 долларов, по Hybrid - 10-15% + 10-15 долларов.
- Узбекистан. Ставка по Revenue Share составляет 30-45%, по CPA - 20-30 долларов, по Hybrid - 15-20% + 15-20 долларов.
- Казахстан. Ставка по Revenue Share составляет 25-40%, по CPA - 15-25 долларов, по Hybrid - 10-15% + 10-15 долларов.
- Турция. Ставка по Revenue Share составляет 20-35%, по CPA - 10-20 долларов, по Hybrid - 5-10% + 5-10 долларов.
- Чехия. Ставка по Revenue Share составляет 20-35%, по CPA - 10-20 долларов, по Hybrid - 5-10% + 5-10 долларов.
- Польша. Ставка по Revenue Share составляет 20-35%, по CPA - 10-20 долларов, по Hybrid - 5-10% + 5-10 долларов.
- Бангладеш. Ставка по Revenue Share составляет 30-45%, по CPA - 20-30 долларов, по Hybrid - 15-20% + 15-20 долларов.
Какие отзывы о Mostbet Partners есть в интернете?
Mostbet Partners имеет в основном положительные отзывы от своих партнеров и экспертов в сфере аффилиат-маркетинга. Вот некоторые из них:
- MostBet Partners - это одна из лучших партнерских программ в сфере гемблинга и беттинга. Они предлагают высокие ставки, быстрые выплаты, качественные рекламные материалы и отличную поддержку. Я работаю с ними уже более двух лет и очень доволен результатами.
- Я рекомендую MostBet Partners всем, кто хочет зарабатывать на трафике из СНГ и Азии. Это надежный и проверенный партнер, который ценит своих аффилиатов и предоставляет им все необходимые условия для успешной работы. Мои доходы с MostBet Partners растут каждый месяц.
- MostBet Partners - это партнерская программа с высоким потенциалом и перспективами. Они имеют сильный бренд, который хорошо конвертируется и удерживает игроков. Они также имеют широкий выбор гео и моделей сотрудничества. Я очень рад, что начал работать с ними.
Вывод
Mostbet Partners - это отличный выбор для тех, кто хочет зарабатывать на трафике в сфере гемблинга и беттинга. Сервис предлагает выгодные условия, разнообразные инструменты, профессиональную поддержку и регулярные выплаты. Mostbet Partners имеет хорошую репутацию и отзывы в интернете, а также постоянно развивается и расширяет свои возможности.