Netpeak Software – обзор SEO инструмента

Netpeak Software - это компания, которая разрабатывает настольные инструменты для специалистов по SEO и вебмастеров: Netpeak Spider (для ежедневного SEO-аудита, быстрой проверки проблем, комплексного анализа и скрапинга сайтов) и Netpeak Checker (для скрапинга SERP и агрегации данных из топовых SEO-сервисов для анализа и сравнения сайтов в пакетном режиме). В этом обзоре мы рассмотрим основные преимущества и недостатки этих продуктов, а также их цены и отзывы пользователей.

Что такое Netpeak Spider и Netpeak Checker?

Netpeak Spider - это мощный краулер, который позволяет сканировать и анализировать любые сайты на наличие SEO-проблем, таких как дубликаты страниц, неработающие ссылки, текст, заголовки, описания, неправильные редиректы и многое другое. С помощью Netpeak Spider вы можете проводить глубокий SEO-аудит, получать подробные отчеты, экспортировать данные в разные форматы и интегрироваться с другими популярными SEO-инструментами, такими как Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Moz и Majestic. Netpeak Checker - это инструмент для сбора и сравнения данных о любых сайтах из разных источников. Вы можете проверять параметры доменов и страниц, такие как траст, авторитет, индексация, ранжирование, ссылки, социальные сигналы и многое другое. Вы можете также скрапить SERP по любым ключевым словам и регионам, анализировать конкурентов и найти новые возможности для продвижения вашего сайта.

Какие преимущества и недостатки у Netpeak Software?

Среди преимуществ Netpeak Software можно выделить следующие:

Быстрая и гибкая настройка сканирования и проверки сайтов

Богатый функционал и возможность кастомизации отчетов

Интеграция с ведущими SEO-сервисами и платформами

Поддержка разных языков и валют

Доступная цена и бесплатный пробный период Среди недостатков Netpeak Software можно отметить следующие:

Требовательность к ресурсам компьютера

Отсутствие облачной версии и мобильного приложения

Необходимость постоянного обновления программ

Ограниченность в количестве запросов и доменов

Сколько стоит Netpeak Software и какие отзывы у пользователей?

Netpeak Software предлагает разные планы подписки в зависимости от того, какой продукт вы хотите использовать и на какой срок. Вы можете приобрести Netpeak Spider или Netpeak Checker отдельно или вместе в пакете Netpeak Software Standard. Цены начинаются от $14 за месяц за один продукт или $19 за месяц за оба продукта. Вы также можете сэкономить до 40%, если оплатите подписку за год вперед. Кроме того, вы можете воспользоваться бесплатным 14-дневным пробным периодом, чтобы протестировать все функции Netpeak Software. Отзывы пользователей о Netpeak Software в целом положительные. На сайте Trustpilot компания имеет рейтинг 4,6 из 5 звезд по 1 отзыву. На сайте SoftwareReviews Netpeak Spider имеет рейтинг 8,9 из 10 баллов по 2 отзывам. Пользователи хвалят Netpeak Software за удобство, скорость, точность и поддержку. Однако некоторые пользователи жалуются на высокое потребление памяти, сложность интерфейса и недостаток обучающих материалов.

Вывод

Netpeak Software - это надежный и эффективный сервис для SEO-специалистов и вебмастеров, который помогает находить и устранять SEO-проблемы, анализировать и сравнивать сайты, скрапить и агрегировать данные из разных источников. Netpeak Software имеет множество преимуществ, таких как богатый функционал, интеграция с другими SEO-сервисами, доступная цена и бесплатный пробный период. Однако Netpeak Software также имеет некоторые недостатки, такие как требовательность к ресурсам компьютера, отсутствие облачной версии и мобильного приложения, необходимость постоянного обновления программ и ограниченность в количестве запросов и доменов. В целом, Netpeak Software - это хороший выбор для тех, кто хочет улучшить свои SEO-результаты и конкурентоспособность.