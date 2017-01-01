NinjaProxy - легендарный поставщик прокси-услуг

NinjaProxy - легендарный поставщик прокси-услугПерейти на сайт партнёра
Работая с 2017 года, NinjaProxy предлагает надежные прокси-решения, которые отвечают требованиям анонимного веб-серфинга. Его сеть, охватывающая более 50 географических регионов по всему миру, является основой, обеспечивающей высококачественные IP-адреса, начиная от общих прокси и заканчивая премиальными решениями, такими как резиденциальные прокси.
Получите быстрые, надежные и анонимные прокси всего за $0,90 за прокси!
Краткий обзор:
- 50+ географических регионов
- Неограниченная пропускная способность
- Ротация IP
- Простая интеграция
- Круглосуточная поддержка клиентов
- 3-дневная гарантия возврата денег
Типы прокси
- Общие прокси: самое доступное прокси-решение, которое обеспечивает мгновенную анонимность в Интернете.
- Премиальные прокси: оптимальное сочетание скорости и стоимости для пользователей, ищущих что-то большее.
- Частные прокси: прокси-решение, обеспечивающее более высокую анонимность с эксклюзивным IP-адресом.
- Резидентные прокси: высококачественные IP-адреса домашнего интернета, обеспечивающие максимальную анонимность.
- 4G прокси: мобильные прокси, имитирующие реальных мобильных пользователей для точных результатов.
- 5G прокси: самые быстрые мобильные прокси для следующего поколения устройств.
Глобальное покрытие
Обширная сеть NinjaProxy состоит из прокси-серверов, расположенных в популярных местах по всему миру. Список включает такие страны, как США, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Сингапур, Бразилия и многие другие.
Прокси-серверы немедленно подменяют ваш IP-адрес на IP-адрес выбранной страны, чтобы скрыть вашу личность в Интернете.
Премиальные прокси
Независимо от того, являетесь ли вы частным пользователем, желающим анонимно получить доступ к Интернету, или интернет-маркетологом, желающим обойти защиту от ботов, NinjaProxy предлагает прокси для любой ситуации. Высококачественные прокси гарантируют, что вы не имеете дело с грязными IP-адресами, которые создают проблемы в Интернете.
Ротация прокси
Вы можете интегрировать прокси-серверы в другое программное обеспечение и ожидать, что оно будет работать безупречно. Ротация IP постоянно меняет IP-адреса через определенные интервалы, чтобы избежать обнаружения при веб-скрапинге или любой другой активности, которая отправляет большое количество запросов за короткий промежуток времени.
Гарантия возврата денег
Все тарифные планы прокси подкреплены 3-дневной гарантией возврата денег. Это означает, что вы можете покупать прокси с уверенностью, что NinjaProxy вернет полную стоимость, если вы не удовлетворены услугой.
Ключевые особенности NinjaProxy
- Высококачественные IP-адреса, включая резидентные и мобильные прокси.
- Неограниченные данные
- 3-дневная гарантия возврата денег
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Скорость до 10 Гбит/с
- 99,99% времени безотказной работы
Для кого предназначен NinjaProxy?
- Пользователи, желающие скрыть свой IP-адрес в Интернете.
- Любители потокового вещания, желающие получить доступ к контенту с географическими ограничениями.
- Интернет-маркетологи, управляющие несколькими учетными записями в социальных сетях.
- Компании, занимающиеся сбором данных, которые занимаются веб-скрапингом.