在交易平台和 Instagram 赠品活动中使用防检测浏览器的方法

使用反侦测软件对于在国外市场购买商品是有益的。此外，Undetectable 在奖励猎人方面也很有用 - 可以积极影响运气，增加在各种比赛中获胜的机会。然而，重要的是要明白，多账户浏览器只是整个机制的一部分。今天我们将看看它的所有组成部分。

如何绕过地理限制并在eBay上降低运费

不需要将互联网视为一个可以在那里找到更便宜货物或服务的大市场。遗憾的是，对于许多国家的用户来说，美国和欧洲市场的产品价格较低，但仍然关闭。零售公司的这种奇怪政策由许多原因解释：

地缘政治原因。

与某些地区缺乏建立的后勤支持。

制造商禁止在特定国家销售产品等。

网上购物者特别喜欢在美国运营的eBay网站上购物。在这里，你可以以低于市场价的价格购买新旧物品......然而：

并非所有国家都有市场。

一些卖家更喜欢只在本地美国市场工作，所以他们会在定向设置中过滤掉其他地区的客户。

eBay为兑换外币收取额外费用。

在美国以外的市场，通过市场进行运输的成本高于第三方快递服务。

该服务不会将超大件物品送到海外。

因此，在eBay购买商品时，最好使用带有高质量住宅代理的多账户反检测。在市场上创建账户后，需要在开始购物前对其进行1-2周的热身。

我们在此链接中详细介绍了如何正确热身账户。

最好提前安排好你的本地交付地址以便购买物品。这样的服务由邮件转发服务提供。通过他们的帮助，你可以租用一个在美国的地址。当包裹送达指定地址后，公司会将所购物品送到你的家中。

在北美地区，租用新罕布什尔州、蒙大拿州、俄勒冈州和阿拉斯加州的邮政信箱最为有利，因为它们没有销售税。这样一来，您可以节省高达商品成本的9-12%。

通过多账户和Undetectable增加在Instagram赠品赠送中获胜的机会

赠品是在Instagram上推广的有效方式。这是在品牌Instagram页面的关注者之间举办的比赛。通常情况下，赠品涉及由比赛主办公司制造的品牌产品的赠送。或由推广的品牌提供的服务包。

赠品通常会在特定地区的用户之间进行。因此，要成为所选比赛的参与者，还需要一个反检测浏览器和区域代理。此外，还需要Instagram账号，这些账号可以在专门的平台上购买。最好选择6个月或更长时间的账号。然而，这些Instagram账号的成本可能超过50美元。

尽管以这样的金额你可以购买大约十几个不那么先进的账户。一切取决于你的财务能力。

要成为赠品活动的参与者，用户必须完成一系列在条款中指定的操作。这些操作通常包括关注个人资料，留下评论，点赞和其他有助于提升推广的Instagram页面可见性的操作。

为了提高获胜的机会，您需要尽可能多地使用账户。在类似于Undetectable的多账户浏览器中，您应该为每个账户创建一个带有相关代理的独特指纹。

然后，使用所有Instagram个人资料，执行必要的有针对性的操作。比赛结束后，赠品组织者会随机选择获奖者。通过使用通过反检测！Undetectable 实施的多账户，您赢取奖品的几率将根据使用的账户数量呈指数增长。

正如您所看到的，使用多账户浏览器不仅有助于推广优惠，也能进行更务实的活动。例如，在合理价格购买商品，增加在奖金猎取中获胜的机会。但请记住，Undetectable 只是一个更大机制中的一小部分，正确发挥其功能。因此，其运作结果不仅取决于反检测浏览器，也取决于方案的其他组成部分：代理、账户、适当设置。 功能。因此，其工作结果不仅取决于反检测浏览器。