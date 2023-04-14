Способы использования антидетект-браузера для торговых платформ и розыгрышей в Instagram

С помощью анти детекта можно выгодно приобрести товары на зарубежных маркетплейсах. Кроме этого Undetectable способен принести пользу в бонусхантинге - положительно повлиять на удачу и повысить шансы выигрыша в различных конкурсах. Но при этом важно понимать, что мультиаккаунт браузеры являются лишь частью одного большого механизма. И сегодня мы рассмотрим все его составляющие.

Как обойти географические ограничения и снизить стоимость доставки на eBay

Не стоит рассматривать интернет как один большой рынок, на котором каждый может найти товар или услугу подешевле. К сожалению, для пользователей из многих стран американские и европейские маркетплейсы, где продукция доступна по более низким ценам, остаются закрытыми. Такая странная политика ритейл-компаний объясняется многими причинами:

Геополитическими.

Отсутствием налаженной логистики с отдельными регионами.

Запрет на продажу продукции в той или иной стране со стороны производителя и т.д.

Особой популярностью у любителей онлайн-шопинга пользуется eBay, который работает в США. Здесь можно приобрести новые и бывшие в употреблении товары по стоимости меньше рыночной… Но:

Маркетплейс доступен не во всех странах.

Некоторые продавцы предпочитают работать только на локальном рынке США, поэтому в настройках таргетинга отсеивают клиентов из других регионов.

За конвертацию иностранной валюты eBay взимает дополнительную комиссию.

Стоимость доставки маркетплейсом за пределы США выше, чем у сторонних курьерских служб.

Сервис не доставляет за границу негабаритные товары.

Поэтому для покупки товаров на eBay лучше использовать мультиаккаунт антидетект с качественными резидентскими прокси. После создания учетной записи в маркетплейсе её нужно прогреть в течение 1-2 недель, а только потом заниматься шопингом.

Мы подробно рассказали как правильно прогревать аккаунты в нашей статье по ссылке.

Также заранее следует позаботиться о местном адресе для доставки покупок. Такие услуги предоставляют сервисы почтового форвардинга. С их помощью можно арендовать адрес в США. После доставки на него посылок компания отправит приобретенные товары вам домой.

Что касается Северной Америки, то выгоднее всего арендовать почтовые ячейки в штате Делавэр, Монтана, Орегон и Аляска. Поскольку в них отсутствует налог на покупку. Таким образом можно сэкономить до 9-12% от стоимости товаров.

Увеличьте шансы в бонусхантинге на выигрыш в Instagram Giveaway с помощью мультиаккаунтинга и Undetectable

Giveaway является эффективным способом продвижения в Instagram. Он представляет собой конкурс, который проводится среди подписчиков Instagram-страницы бренда. Чаще всего в Giveaway разыгрывается фирменная продукция, которую выпускает компания-организатор конкурса. Или пакет услуг, оказываемых продвигаемым брендом.

Часто Giveaway проводится среди пользователей из конкретного региона. Поэтому чтобы стать участником выбранного конкурса, также потребуется антидетект браузер и региональные прокси. А также аккаунты в Инсте, которые можно приобрести на специализированных площадках. Лучше всего подходят акки с возрастом от 6 и более мес. Но стоимость таких Instagram-страниц может превышать 50$.

Хотя за такую сумму можно приобрести с десяток менее прокачанных акков. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

Чтобы стать участником Giveaway, пользователь должен совершить ряд действий, которые обязательно прописываются в его условиях. Чаще всего это подписка на профиль, комментирование, лайки и другие действия, позитивно влияющие на видимость раскручиваемой Instagram-страницы.

Для увеличения шансов на выигрыш нужно использовать как можно большее количество акков. При этом под каждый из них в мультиаккаунт браузере Undetectable следует создать уникальный фингерпринт с релевантными прокси.

Затем с помощью всех Instagram-профилей совершить нужные целевые действия. После окончания конкурса организатор Giveaway проводит случайный выбор победителей. Благодаря применению мультиаккаунтинга, реализованного с помощью антидетекта Undetectable, ваши шансы заполучить приз возрастает в количество раз, кратное числу использованных акков.

Как видите, с помощью мультиаккаунт браузеров удобно и эффективно не только продвигать офферы, но и осуществлять более приземленные вещи. Например, приобретать товары по приемлемым ценам и повышать вероятность своей победы в бонусхантинге. Но не забывайте, что Undetectable – это лишь деталь большого механизма, правильно выполняющая свою функцию. Поэтому результат его работы зависит не только от антидетект-браузера, но и от остальных составляющих схемы: прокси, акки, правильная настройка.