EnvyBox – CRM系统评估

EnvyBox – CRM系统评估前往合作伙伴网站
EnvyBox是一项综合服务，提供广泛的工具来改善与客户的互动并提高销售效率。该服务针对俄罗斯市场，提供俄语和乌克兰语支持。价格从990卢布起，同时提供试用期以评估服务的功能。
EnvyBox的主要功能
- 在线聊天和群聊：该工具允许与网站访问者实时交流，支持群聊、表情符号、图片显示和通过社交媒体进行授权，使交流更加便捷和高效。
- 问卷调查：这是一种增加客户参与度的强大工具，可以在网站上创建交互式测试。用户的每个答案都使其更接近获得承诺的结果，并可能附带折扣，从而鼓励客户留下联系信息。
- 客户生成器：弹出窗口小部件，提供特别优惠并通知经理有关新联系人以进行即时回访。可以根据网站风格进行设计，并获取有关客户的详细信息。
- 群体本能：该工具利用社交认可原理来刺激网站访问者的行动，显示其他用户的行为，例如购买或评论。
- 回拨电话：允许自动与客户联系，提供个性化的呼叫，可以设置呼叫时间并与各种CRM和分析系统集成。
- EnvyBox CRM：用于客户和交易记录的系统，提供方便的卡片以记录与客户的互动历史。该工具旨在提高销售和改善客户服务。
安全性和保密性
EnvyBox提供高级数据安全级别，包括通过HTTPS协议加密数据传输、多因素认证和在多个位置进行备份。该服务符合俄罗斯联邦有关个人数据的关键法律，并被列入俄罗斯软件统一注册表，证明其在俄罗斯境内的可靠性和合法性。
结论
EnvyBox是一种功能强大且通用的业务工具，提供各种功能来改善与客户的互动并提高转化率。易于使用、灵活的设置和与流行平台的集成使EnvyBox成为任何规模企业的重要工具。