EnvyBox – обзор CRM системы

EnvyBox – обзор CRM системыПерейти на сайт партнёра
EnvyBox представляет собой комплексный сервис, предлагающий широкий спектр инструментов для улучшения взаимодействия с клиентами и повышения эффективности продаж. Сервис ориентирован на российский рынок и предлагает поддержку на русском и украинском языках. Стоимость начинается от 990 рублей, при этом доступен пробный период для оценки функционала сервиса.
Основные возможности EnvyBox
- Онлайн-чат и групповые чаты: Инструмент позволяет общаться с посетителями сайта в реальном времени, поддерживает групповые чаты, смайлы, отображение картинок и авторизацию через социальные сети, что делает общение более удобным и эффективным.
- Квизы: Мощный инструмент для увеличения вовлеченности клиентов, позволяющий создавать интерактивные тесты на сайте. Каждый ответ пользователя приближает его к получению обещанного результата и может сопровождаться скидкой, что стимулирует клиента оставить контактные данные.
- Генератор клиентов: Попап-виджет, предлагающий спецпредложения и уведомляющий менеджера о новом контакте для немедленного обзвона. Возможна настройка дизайна под стиль сайта и получение подробной информации о клиенте.
- Стадный инстинкт: Инструмент, использующий принцип социального подтверждения для стимулирования действий посетителей сайта, показывая действия других пользователей, например, покупки или отзывы.
- Обратный звонок: Позволяет автоматически связаться с клиентом, предоставляя персонализированные обращения, возможность настройки времени звонка и интеграцию с различными CRM и системами аналитики.
- CRM EnvyBox: Система для учета клиентов и сделок, предлагающая удобные карточки для ведения истории взаимодействия с клиентом. Этот инструмент направлен на повышение продаж и улучшение обслуживания клиентов.
Безопасность и конфиденциальность
EnvyBox обеспечивает высокий уровень безопасности данных, включая шифрование передачи данных по протоколу HTTPS, многофакторную авторизацию и резервное копирование в нескольких местах. Сервис соответствует ключевым федеральным законам РФ о персональных данных и входит в Единый реестр российских программ, подтверждая свою надежность и законность использования на территории России.
Заключение
EnvyBox является мощным и универсальным инструментом для бизнеса, предлагающим разнообразные функци для улучшения взаимодействия с клиентами и увеличения конверсии. Сочетание удобства использования, гибких настроек и интеграции с популярными платформами делает EnvyBox важным инструментом для бизнеса любого размера.