IPRoyal – 代理服务概述

需要IPRoyal代理20％折扣优惠码吗？还是您还没有选择代理服务？我们将简要但详细地介绍IPRoyal的功能，并提供有关如何做出正确选择的最新信息。

在一个“大哥”能力和处理信息量迅速增长的世界中，黑客攻击、国家和其他封锁的数量也在迅速增加，通过代理服务器在互联网上工作已经成为必需而不是愿望。通过可靠的代理服务和不可检测的浏览器，用户可以解决这个问题。今天我们将介绍我们可靠的合作伙伴-IPRoyal。

20％折扣优惠码

任何用于匿名访问互联网的程序都是通过代理服务器进行的。因此，每个用户都希望代理服务稳定运行，并且不必支付额外费用。我们很高兴为您介绍我们的可靠合作伙伴和节省20％的机会。

要获得此优惠，请按照以下说明操作：

点击链接

填写第一个注册表格中的字段

在填写扩展注册表格时，在相应字段中输入优惠码“undetectable20”

然后，20％的折扣将直接应用于您的IPRoyal代理订单。

服务描述：主要优势和使用领域

要全面了解IPRoyal，需要一本书或一本厚厚的小册子。在这里不需要提供所有这些信息，因为所有详细信息都在服务网站上详细说明。我们将向我们的读者介绍最重要的内容。

家庭和移动IP地址的交替使用

绕过各种资源的反垃圾邮件系统的主要原则是所使用的IP地址的活动应与普通用户相同。在解析或在社交媒体上推广时，必须反复发送相同或相似的请求，通过第一个、第十个、...第一百个帐户登录到资源。在这种模式下长时间工作时，反垃圾邮件算法将触发并封禁IP地址。相反，普通用户的地址具有多样化的兴趣，访问不同的网站，不会长时间停留在任何地方或执行相同的操作，因此不会被封禁。

IPRoyal采取了三种方法来可靠地模拟普通用户的工作方式：

IPRoyal广泛使用4G移动代理服务器。

由于移动通信领域的迅速增长，这种上网方式最不容易引起怀疑。

在家庭代理网络中提供真实用户的真实地址

这些IP地址大部分时间由普通互联网用户使用，其余时间由IPRoyal的客户使用。因此，通过代理在浏览器Undetectable等虚拟用户创建和工作的情况下，与从不同资源查看时的普通访问者无异。

地址固定时间和轮换

在订购服务时，客户可以选择固定的24小时地址或可变地址。由于经常更换每个代理，不会积累相同的统计数据，这可能会引起反垃圾邮件系统的反应。

高速工作

普遍认为通过代理服务器工作必然会导致流量减少。从形式上讲，这是正确的，因为添加了一个具有其自己速度和其他技术限制的新元素。但是，IPRoyal成功解决了这个问题！该服务实现了经常访问的网页的缓存系统。因此，您不必多次传输相同的图像、广告和其他元素，从而提高了相关信息的传输速度。

使用场景

由于上述措施，IPRoyal的可靠工作率达到99.9％，速度为100 MB / s是正常的。因此，服务的客户可以迅速解决以下主要任务：

收集股票和商品市场数据

在社交媒体上管理多个帐户

扫描搜索引擎结果

提高网络安全性

保护品牌、版权和商业权益

检查订购广告的位置

测试网站和互联网服务

解除地理限制和其他访问限制以访问内容

如何使用带有IPRoyal代理的Undetectable浏览器

使用IPRoyal还方便的原因是该服务提供了广泛的服务包。如果希望购买少量代理，可以使用Undetectable浏览器中的输入表单-这是一个特殊的窗口，您需要在其中指定主机、端口和密码。如果使用了大量IP地址，使用“代理管理器”将更加有用。它允许您加载和下载模板文件，以便以文本形式创建和编辑任意大小的代理列表。有关此主题的详细信息，请参阅我们网站上的文档。