IPRoyal – обзор прокси сервиса

Нужен промокод на скидку 20% от прокси IPRoyal? Или вы еще не выбрали прокси-сервис для работы? Мы кратко, но содержательно расскажем вам о возможностях IPRoyal, предоставим актуальную информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор.

В мире, где возможности «старшего брата» и объемы обрабатываемой информации стремительно растут, стремительно растет количество хакерских атак, национальных и иных блокировок, работа в Интернете через серверы-посредники становится необходимостью, а не желанием . Неопределяемый браузер вкупе с прокси от доверенного сервиса позволяют решить эту проблему в той мере, в какой этого требует конкретный пользователь. Сегодня мы собираемся представить нашего надежного партнера — IPRoyal.

Промокод на скидку 20 %

Работа любой программы для анонимного доступа в Интернет осуществляется через серверы-посредники. Поэтому каждый пользователь заинтересован в том, чтобы прокси-сервис работал стабильно, и за его услуги не приходилось переплачивать. Мы рады представить надежного партнера и возможность сэкономить 20 % на оплате его услуг.

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Описание услуги: основные преимущества и области использования

Для полного или даже среднего обзора IPRoyal требуется объем книги или толстая брошюра. Всю эту информацию здесь приводить нет необходимости, ведь все подробно описано на сайте сервиса. Вниманию наших читателей мы представим только самое главное.

Чередование домашних и мобильных IP-адресов

Основной принцип действий по обходу антиспамовых систем различных ресурсов заключается в том, что активность используемого IP-адреса должна быть такой же, как и у обычного пользователя. При парсинге или продвижении в соцсетях приходится раз за разом отправлять одинаковые или похожие запросы, заходить на ресурс через первый, десятый, ....сотый аккаунт. При длительной работе в этом режиме сработает алгоритм защиты от спама и IP-адрес будет забанен. Наоборот, адрес обычного пользователя, интересы которого разнообразны, который посещает разные сайты, нигде не задерживается надолго или не совершает однотипных действий, не будет забанен.

IPRoyal пошел тремя способами, чтобы надежно эмулировать работу обычного пользователя:

IPRoyal широко использует мобильные прокси-серверы 4G.

Поскольку именно сегмент мобильной связи сегодня стремительно растет, такой способ выхода в сеть вызывает меньше всего подозрений.

В рамках домашней прокси-сети предлагаются аутентичные адреса, принадлежащие реальным людям

Такие IP-адреса значительную часть времени используют обычные пользователи Интернета, а в остальное время их используют клиенты IPRoyal. Поэтому виртуальные пользователи, созданные и работающие через прокси, например, в браузере Undetectable, неотличимы от обычных посетителей при просмотре с различных ресурсов.

Фиксация адресов на короткое время и их ротация

При заказе услуги клиент выбирает фиксированный на сутки или меняющийся адрес. Из-за частой смены каждого отдельного прокси не накапливается однообразная статистика, которая может вызвать реакцию антиспамовых систем.

Работа на высокой скорости

Принято считать бесспорным вывод, что работа через сервер-посредник неизбежно ведет к уменьшению трафика. Формально это так, потому что в цепочку добавляется новый элемент со своей скоростью и другими техническими ограничениями. IPRoyal удалось с этим справиться! В сервисе реализована система кэширования часто посещаемых веб-страниц. В результате вам не придется многократно транслировать одни и те же изображения, рекламу и другие элементы, а скорость передачи релевантной информации увеличивается.

Где и как используется

Благодаря мерам, описанным выше, доля безотказной работы на IPRoyal достигает 99,9 %, а скорость 100 МБ/с является нормой. Поэтому клиенты сервиса оперативно решают задачи по следующим основным направлениям:

Сбор данных по фондовым и товарным рынкам

Работа с несколькими аккаунтами в социальных сетях

Сканирование выдачи поисковых систем

Повышение безопасности сети

Защита бренда, авторских и коммерческих прав

Проверка размещения заказанной рекламы

Тестирование сайтов и интернет-сервисов

Снятие геоблокировки и других ограничений доступа к контенту

Как использовать Undetectable браузер с прокси IPRoyal

Пользоваться IPRoyal удобно еще и тем, что сервис предлагает широкий спектр пакетов услуг. При желании можно купить только один прокси, а можно купить десятки и сотни адресов. Если используется небольшое количество прокси, удобнее использовать форму ввода в браузере Undetectable — это специальное окно, в котором нужно указать хост, порт, пароль. В случае десятков или сотен используемых IP-адресов более полезным будет использование «Менеджера прокси». Дает возможность загружать и скачивать файлы шаблонов, в которых удобно создавать и редактировать списки прокси произвольного размера в текстовом виде. Подробная информация по этой теме дана в документации на нашем сайте.