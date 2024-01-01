Keitaro Tracker的评论-2024年的流量套利广告跟踪器。

Keitaro Tracker 是广告跟踪工具中的黄金标准，专为媒体买家、套利者、联盟营销商和互联网营销人员设计。这款先进的服务器端跟踪器提供对数据的完全控制，每天处理超过2亿次点击，并提供广泛的定制选项。

主要功能和优势

灵活的交通管理

Keitaro允许跟踪任何类型的流量，包括来自移动应用程序的流量。它通过内置编辑器优化本地着陆页面。这显著简化了设置和管理广告活动的过程，使其更加有效。

报告和分析

该跟踪器可以创建快速且可定制的报告，具有分组和过滤功能。用户可以分析数百万次点击并跟踪所有转化，将数据发送到外部服务和广告网络。与常规广告账户相比，它提供了更广泛的数据范围，包括用户信息（设备、浏览器、操作系统）和关键销售漏斗点。

自动化和集成

Keitaro自动化了来自Facebook、TikTok、Google Ads等平台的成本跟踪，并提供了超过500个联盟网络的内置模板。这样可以轻松快速地设置活动并收集有关浏览量、点击量和用户行为的数据。

诈骗保护

Keitaro Tracker可防止欺诈和点击欺诈。用户可以上传他们自己的IP地址和用户代理的黑名单和白名单，也可以使用预先配置的过滤器来阻止机器人。Keitaro支持完整的IPv6。它具有内置的GeoDB，用于准确的地理定位。

回调和API

该跟踪器支持S2S回传，并提供对Click API和Admin API的访问。当达到转化限制时，它允许自动将流量切换到其他优惠。

A/B测试和多优惠漏斗

该跟踪器支持进行A/B测试，以实时优化流程，在一个广告活动中使用不同的落地页和优惠。这有助于找到最有效的广告创意并提高转化率。此外，该跟踪器还具有多优惠功能，可以确定用户在点击之前或之后将前往哪个优惠。

免费试用版本

Keitaro提供免费的14天试用期，让用户在购买之前评估服务的功能。这个试用期足以让用户熟悉跟踪器的基本功能和优势。

安装和入门

Keitaro Tracker 安装在您自己的服务器上，提供完全控制和数据保护。安装简单，可以在服务器终端中用一个命令完成。Keitaro 的 VPS 合作伙伴可以选择立即在服务器上安装跟踪器，只需点击几下即可。

结论

Keitaro Tracker 以其灵活性、功能性和用户友好性脱颖而出。它提供了广泛的工具，用于优化广告活动、分析和流量保护。Keitaro 支持团队迅速响应用户请求，帮助解决可能出现的任何问题。

这款追踪器非常适合媒体买家和套利者，他们希望最大限度地提高广告活动的效率并改善投资回报率。由于其广泛的功能和先进的特性，Keitaro Tracker 在广告追踪市场上占据着领先地位。