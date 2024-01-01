Обзор Keitaro Tracker - рекламный трекер для арбитража трафика в 2024 году

Keitaro Tracker – это золотой стандарт среди инструментов для отслеживания рекламы, предназначенный специально для медиабайеров, арбитражников, аффилиатов и интернет-маркетологов. Этот продвинутый серверный трекер предоставляет полный контроль над данными, обрабатывает более 200 миллионов кликов в день и предлагая обширные возможности настройки.

Основные функции и преимущества

Гибкое управление трафиком

Keitaro позволяет отслеживать любой вид трафика, включая трафик на мобильные приложения. Дает возможность оптимизировать локальные лендинги через встроенный редактор. Это значительно упрощает процесс настройки и управления рекламными кампаниями, делая их более эффективными.

Отчетность и аналитика

Трекер создает быстрые и настраиваемые отчеты с группировками и фильтрами. Пользователи могут анализировать миллионы кликов и учитывать все конверсии, передавая данные внешним сервисам и рекламным сетям. Он предлагает более широкий спектр данных по сравнению с обычными рекламными кабинетами, включая информацию о пользователях (устройство, браузер, операционная система) и ключевые моменты воронки продаж.

Автоматизация и интеграции

Keitaro автоматизирует загрузку затрат с таких платформ, как Facebook, TikTok, Google Ads, и предлагает встроенные шаблоны для более 500 партнерских сетей. Это позволяет легко и быстро настроить кампанию и собирать данные о просмотрах, кликах и поведении пользователей.

Защита от мошенничества

Keitaro Tracker защищает от мошенничества и скликивания. Пользователи могут загружать собственные списки IP-адресов и user-agent в черные и белые списки, а также использовать преднастроенные фильтры для блокировки ботов. Keitaro поддерживает полный IPv6ю В нем есть встроенная GeoDB для точной геолокации.

Postback и API

Трекер поддерживает S2S postbacks и предоставляет доступ к Click API и Admin API. Он позволяет автоматически переключать трафик на другие предложения при достижении лимита конверсий.

A/B-тестирование и мульти-офферные воронки

Трекер поддерживает проведение A/B-тестирования для оптимизации потоков, использования различных лендингов и офферов в рамках одной кампании в режиме реального времени. Это помогает найти наиболее эффективные рекламные креативы и повысить конверсии. Кроме того, в трекере есть функция мульти-оффер, которая позволяет определять на какой оффер перейдет пользователь до или после клика.

Бесплатная пробная версия

Keitaro предоставляет бесплатную пробную версию на 14 дней, что позволяет пользователям оценить возможности сервиса перед покупкой. Этот пробный период достаточен для ознакомления с основными функциями и преимуществами трекера.

Установка и начало работы

Keitaro Tracker устанавливается на собственный сервер, что обеспечивает полный контроль и защиту данных. Установка проста и выполняется одной командой в терминале сервера. У VPS-партнеров Keitaro есть возможность установить трекер на сервер сразу, в несколько кликов.

Выводы

Keitaro Tracker отличается гибкостью, функциональностью и удобством использования. Он предлагает широкий набор инструментов для оптимизации рекламных кампаний, аналитики и защиты трафика. Команда поддержки Keitaro оперативно отвечает на запросы пользователей, помогая решить любые возникающие вопросы.

Этот трекер идеально подходит для медиабайеров и арбитражников, стремящихся максимизировать эффективность своих рекламных кампаний и улучшить ROI. Благодаря обширным возможностям и продвинутым функциям, Keitaro Tracker заслуженно занимает лидирующую позицию на рынке рекламных трекеров.