MangoProxy - 代理服务评价

MangoProxy是一个服务，提供稳定连接和高速度的高质量住宅代理。该提供商拥有来自220多个国家的9千多万个IP地址。与此同时，代理是从道德来源获取的，保证用户在网络上拥有高匿名性。

该服务被个人专家和团队积极使用，他们在仲裁、多账户操作、解析、网页抓取、社交媒体营销和数据分析领域工作。所提供的代理服务器非常适合用于联盟营销、互联网冲浪、电子商务及其他用途。 MangoProxy很好地与软件和反检测浏览器配合使用。 该服务的广泛功能使您可以连接无限数量的帐户并轻松在线管理它们。

MangoProxy 的特点

我们仔细研究了代理提供商的特点，并突出了其关键功能：

• 出租高品质的服务器和住宅代理服务器，带有轮换功能；

• 拥有超过9000万个IP地址的专用池。

• 覆盖范围-根据最低资费计划覆盖全球220多个国家;

• 通过 HTTP / HTTPS / SOCKS5 进行连接；

• 根据城市、州、地区、ASN 进行定位；

• 响应时间〜0.7秒;

• 无限数量的同时会话；

• 无需进行验证即可获得完全访问权限；

• 99.99%正常运行时间 - 高服务器可靠性。

费率

MangoProxy目前不提供免费试用。但对于新用户来说，有一次性付款。1 GB仅售$0.99，相对便宜。 该服务提供两组资费计划- 针对普通用户和商业用户。您可以根据您的目标选择任何选项。 正常资费适用于测试代理和解决小问题。这是自由职业者、联盟营销人员和营销机构的绝佳选择：

企业关税更昂贵，但也提供更多的机会。它们通常被那些收集数据、套利、分析广告并推出营销活动的团队选择。 每个关税用户会收到：

• 无限访问世界上最大的 IP 地址池之一。

• 免费的地理定位服务 - 国家、城市、ASN。

• 可立即连接到任何软件、网络资源和自动化脚本。

• 无限并行会话和扩展网络爬虫项目的能力。

• 以反映自然用户行为的方式收集数据（这样可以减少被封锁的风险）。

如何为您的帐户充值？在撰写此评论时，对于俄罗斯公民，MangoProxy 服务只接受两种支付方式：加密货币和除俄罗斯银行以外的所有银行的卡。

如何开始工作

要访问MangoProxy平台并购买代理，您必须注册。该过程标准且非常简单，无需强制验证或提供护照数据。

转到该服务的官方网站，然后点击右上角的“注册”按钮。

现在您需要填写注册表格。您可以输入您的电子邮箱地址、密码、Telegram、Skype、WhatsApp或Viber等通讯应用的电话号码。如果有优惠代码，可以将其输入到相应字段中。确认您是真人，然后点击“获取访问权限”。

一封来自服务方的信件将发送至您的电子邮件。您需要点击提供的链接完成在平台上的注册。完成跳转后，您将立即进入您的个人账户。在这里，您可以立即选择一个价值0.99美元的试用版本来测试该服务的服务。

点击“激活”后，系统将带您到代理购买页面。在这里您可以选择支付方式-外国银行的银行卡或加密货币。如果您有促销代码，请输入。点击“支付”。

你也可以立即存入资金到您的账户来补充计划。现在，您可以选择支付流量而无需选择资费。只需点击“添加流量”按钮，然后选择一个对您来说舒适的充值金额。同时，您购买的流量越多，每1 GB的成本就越低。现在您可以随时充值并使用流量。

在您的MangoProxy个人帐户配置文件中，您可以更改个人信息：邮箱或密码。您还可以插入促销代码，如果您在注册时忘记做到这一点。 在支持部分，您可以选择在线聊天或在Telegram机器人中请求帮助。也可以发送消息到服务的官方电子邮件。 创建端口时，您可以选择代理类型、国家，并通过州/城市 ASN 配置地理定位。在高级设置中，您可以配置 IP 旋转。

优缺点

MangoProxy是一个新的服务，但它已经在以实惠的价格提供高质量代理方面建立了良好的声誉。

平台优势：

来自全球220多个国家的海量IP地址

低价格和大宗购买折扣

免费的地理定位，覆盖到城市和ASN

缺乏验证

强大的 API

高水平的安全

将旋转设置从0到120分钟，连接和子用户数量不限。

UDP协议支持

服务的劣势:

• 该网站未提供俄语翻译（在线翻译器可以解决问题）

•限制俄罗斯联邦用户的付款方式列表 - 仅限加密货币和外国银行卡

如果您已经使用过MangoProxy服务，请留下一篇关于该平台的评论，以帮助其他用户做出正确的选择。