MangoProxy - обзор прокси сервиса

MangoProxy - обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
MangoProxy – сервис, предоставляющий качественные резидентные прокси со стабильным соединением и высокой скоростью. У провайдера огромный пул – 90+ млн IP-адресов из 220+ стран мира. При этом прокси получены из этичных источников, гарантируя пользователям высокую анонимность в сети.
Сервисом активно пользуются как отдельные специалисты, так и команды, работающие в сферах арбитража, мультиаккаунтинга, парсинга, веб-скрапинга, SMM и анализа данных. Предлагаемые прокси-сервера идеально подойдут для партнерского маркетинга, Интернет-серфинга, e-commerce и других целей.
MangoProxy хорошо совмещается с софтом и антидетект браузерами. Широкий функционал сервиса позволяет подключать безлимитное количество аккаунтов и легко управлять ими онлайн.
Возможности MangoProxy
Мы внимательно изучили особенности прокси провайдера и выделили его ключевые возможности:
• аренда качественных серверных и резидентных прокси-серверов с ротацией;
• собственный пул из более чем 90 млн IP-адресов;
• покрытие – более 220 стран мира по самому низкому тарифному плану;
• подключение по HTTP / HTTPS /SOCKS5;
• таргетирование по городу, штату, области, ASN;
• время отклика ~ 0,7 с;
• неограниченное количество одновременных сеансов;
• полный доступ без необходимости проходить верификацию;
• время безотказной работы 99,99% - высокая надежность серверов.
Тарифы
Сейчас сервис MangoProxy не предлагает бесплатную пробную версию. Однако для новых пользователей предусмотрена единовременная оплата. Стоимость 1 ГБ составляет всего 0,99 доллара, что сравнительно недорого.
Сервис предлагает две группы тарифных планов – для Обычных пользователей и для Бизнеса. Вы можете выбрать любой вариант, ориентируясь на свои цели.
Обычные тарифы подойдут для тестирования прокси и решения небольших задач. Это отличный выбор для фрилансеров, арбитражников и маркетинговых агентств:
Бизнес-тарифы стоят дороже, но и возможностей предлагают больше. Их чаще всего выбирают команды, которые занимаются сбором данных, арбитражем, анализом рекламы и запуском маркетинговых компаний.
С каждым тарифом пользователь получает:
• Неограниченный доступ к одному из крупнейших в мире пулов IP-адресов.
• Бесплатный геотаргетинг – страна, город, ASN.
• Моментальное подключение к любому программному обеспечению, веб-ресурсу и сценарию автоматизации.
• Неограниченное количество одновременных сеансов и возможность расширять проекты по веб-скрапингу.
• Сбор данных способом, который отражает естественное поведение пользователя (это снижает риск блокировки).
Как пополнить счет? На момент написания обзора для граждан РФ было всего два доступных способа оплаты услуг MangoProxy: криптовалюта и карты любых банков, кроме российских.
Как начать работать
Для получения доступа к платформе и возможности покупать прокси в MangoProxy необходимо пройти регистрацию. Процесс стандартный и предельно простой, без обязательной верификации и предоставления паспортных данных.
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Перейдите на официальный сайт сервиса и нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.
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Теперь нужно заполнить регистрационную форму. Здесь указываются электронный адрес, пароль, номер телефона в мессенджерах Телеграм, Skype, WhatsApp или Viber. Если есть промокод, можете ввести его в соответствующее поле. Подтвердите, что вы человек и жмите «Получить доступ».
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На электронную почту придет письмо от сервиса. Вам нужно перейти по указанной ссылке, чтобы завершить регистрацию на платформе. После перехода вы сразу попадете в свой личный кабинет. Здесь вы можете сразу выбрать пробную версию за 0,99 долларов, чтобы протестировать услуги сервиса.
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После того, как вы нажмете «Активировать», система переведет вас на страницу покупки прокси. Здесь можно выбрать способ оплаты – банковской картой иностранных банков или криптовалютой. Если есть промокод – вводите. Жмите «Оплатить».
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Также можно сразу занести на счет средства для пополнения плана. Теперь доступна функция оплаты трафика без выбора тарифа. Просто нажмите на кнопку “Добавить трафик” и выберете комфортную для вас сумму пополнения. При этом, чем больше ГБ трафика вы покупаете, тем ниже стоимость за 1 ГБ. Пополнять и использовать трафик теперь можно в любой удобный для вас момент.
В профиле в личном кабинете MangoProxy можно изменить личную информацию: email или пароль. А также можно вставить промокод, если вы забыли это сделать при регистрации.
В разделе Поддержка можно перейти в онлайн-чат или попросить помощи в Телеграм-боте. Также есть возможность отправить сообщение на официальную почту сервиса.
При создании порта можно выбрать тип прокси, страну, настроить геотаргетинг по штату/городу ASN. В расширенных настройках есть возможность настроить ротацию IP.
Плюсы и минусы
MangoProxy – хоть и новый сервис, но он уже успел себя зарекомендовать как надежного поставщика качественных прокси по доступным ценам.
Плюсы платформы:
- Действительно огромный пул IP-адресов из 220+ стран мира
- Низкие цены и скидки при покупке больших объемов
- Бесплатный геотаргетинг вплоть до города и ASN
- Отсутствие верификации
- Мощное API
- Высокий уровень безопасности
- Настройка ротации от 0 до 120 минут с безлимитным количеством подключений и саб-юзеров
- Поддержка протокола UDP
Минусы сервиса:
• Сайт не переведен на русский язык (ситуацию спасет онлайн-переводчик)
• Ограниченный список способов оплаты для пользователей из РФ – только криптовалюта и карты иностранных банков
Если вы уже пользовались услугами MangoProxy, оставьте отзыв о платформе, чтобы помочь другим пользователям сделать правильный выбор.