MangoProxy - обзор прокси сервиса

MangoProxy – сервис, предоставляющий качественные резидентные прокси со стабильным соединением и высокой скоростью. У провайдера огромный пул – 90+ млн IP-адресов из 220+ стран мира. При этом прокси получены из этичных источников, гарантируя пользователям высокую анонимность в сети.

Сервисом активно пользуются как отдельные специалисты, так и команды, работающие в сферах арбитража, мультиаккаунтинга, парсинга, веб-скрапинга, SMM и анализа данных. Предлагаемые прокси-сервера идеально подойдут для партнерского маркетинга, Интернет-серфинга, e-commerce и других целей.

MangoProxy хорошо совмещается с софтом и антидетект браузерами. Широкий функционал сервиса позволяет подключать безлимитное количество аккаунтов и легко управлять ими онлайн.

Возможности MangoProxy

Мы внимательно изучили особенности прокси провайдера и выделили его ключевые возможности:

• аренда качественных серверных и резидентных прокси-серверов с ротацией;

• собственный пул из более чем 90 млн IP-адресов;

• покрытие – более 220 стран мира по самому низкому тарифному плану;

• подключение по HTTP / HTTPS /SOCKS5;

• таргетирование по городу, штату, области, ASN;

• время отклика ~ 0,7 с;

• неограниченное количество одновременных сеансов;

• полный доступ без необходимости проходить верификацию;

• время безотказной работы 99,99% - высокая надежность серверов.

Тарифы

Сейчас сервис MangoProxy не предлагает бесплатную пробную версию. Однако для новых пользователей предусмотрена единовременная оплата. Стоимость 1 ГБ составляет всего 0,99 доллара, что сравнительно недорого.

Сервис предлагает две группы тарифных планов – для Обычных пользователей и для Бизнеса. Вы можете выбрать любой вариант, ориентируясь на свои цели.

Обычные тарифы подойдут для тестирования прокси и решения небольших задач. Это отличный выбор для фрилансеров, арбитражников и маркетинговых агентств:

Бизнес-тарифы стоят дороже, но и возможностей предлагают больше. Их чаще всего выбирают команды, которые занимаются сбором данных, арбитражем, анализом рекламы и запуском маркетинговых компаний.

С каждым тарифом пользователь получает:

• Неограниченный доступ к одному из крупнейших в мире пулов IP-адресов.

• Бесплатный геотаргетинг – страна, город, ASN.

• Моментальное подключение к любому программному обеспечению, веб-ресурсу и сценарию автоматизации.

• Неограниченное количество одновременных сеансов и возможность расширять проекты по веб-скрапингу.

• Сбор данных способом, который отражает естественное поведение пользователя (это снижает риск блокировки).

Как пополнить счет? На момент написания обзора для граждан РФ было всего два доступных способа оплаты услуг MangoProxy: криптовалюта и карты любых банков, кроме российских.

Как начать работать

Для получения доступа к платформе и возможности покупать прокси в MangoProxy необходимо пройти регистрацию. Процесс стандартный и предельно простой, без обязательной верификации и предоставления паспортных данных.

Перейдите на официальный сайт сервиса и нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Теперь нужно заполнить регистрационную форму. Здесь указываются электронный адрес, пароль, номер телефона в мессенджерах Телеграм, Skype, WhatsApp или Viber. Если есть промокод, можете ввести его в соответствующее поле. Подтвердите, что вы человек и жмите «Получить доступ».

На электронную почту придет письмо от сервиса. Вам нужно перейти по указанной ссылке, чтобы завершить регистрацию на платформе. После перехода вы сразу попадете в свой личный кабинет. Здесь вы можете сразу выбрать пробную версию за 0,99 долларов, чтобы протестировать услуги сервиса.

После того, как вы нажмете «Активировать», система переведет вас на страницу покупки прокси. Здесь можно выбрать способ оплаты – банковской картой иностранных банков или криптовалютой. Если есть промокод – вводите. Жмите «Оплатить».

Также можно сразу занести на счет средства для пополнения плана. Теперь доступна функция оплаты трафика без выбора тарифа. Просто нажмите на кнопку “Добавить трафик” и выберете комфортную для вас сумму пополнения. При этом, чем больше ГБ трафика вы покупаете, тем ниже стоимость за 1 ГБ. Пополнять и использовать трафик теперь можно в любой удобный для вас момент.

В профиле в личном кабинете MangoProxy можно изменить личную информацию: email или пароль. А также можно вставить промокод, если вы забыли это сделать при регистрации.

В разделе Поддержка можно перейти в онлайн-чат или попросить помощи в Телеграм-боте. Также есть возможность отправить сообщение на официальную почту сервиса.

При создании порта можно выбрать тип прокси, страну, настроить геотаргетинг по штату/городу ASN. В расширенных настройках есть возможность настроить ротацию IP.

Плюсы и минусы

MangoProxy – хоть и новый сервис, но он уже успел себя зарекомендовать как надежного поставщика качественных прокси по доступным ценам.

Плюсы платформы:

Действительно огромный пул IP-адресов из 220+ стран мира

Низкие цены и скидки при покупке больших объемов

Бесплатный геотаргетинг вплоть до города и ASN

Отсутствие верификации

Мощное API

Высокий уровень безопасности

Настройка ротации от 0 до 120 минут с безлимитным количеством подключений и саб-юзеров

Поддержка протокола UDP

Минусы сервиса:

• Сайт не переведен на русский язык (ситуацию спасет онлайн-переводчик)

• Ограниченный список способов оплаты для пользователей из РФ – только криптовалюта и карты иностранных банков

Если вы уже пользовались услугами MangoProxy, оставьте отзыв о платформе, чтобы помочь другим пользователям сделать правильный выбор.