MPP Group – 代理服务概述

MPP Group代理服务的功能和优势

简要地说，我们将介绍MPP Group代理服务的功能和优势。这一点尤为重要，因为在用户对供应商的评论中，经常提到它是“黄金平衡点”。也就是说，技术水平可以保证稳定运行，而不必支付额外费用。

技术和其他专业人员几乎总是在寻找“黄金平衡点”。在订购代理服务器服务方面，情况并没有什么不同。免费或可疑的服务无法提供稳定的工作，但也不希望为多余的功能付费。今天我们向大家介绍MPP Group服务，它有可能成为所寻找的“黄金平衡点”。该供应商提供合理的价格、高可靠性以及私人和共享代理。也就是说，提供了一切需要的东西，以确保工作的平稳和稳定。

MPP Group代理 - 优点多，缺点少

让我们从公司名称中的缩写开始介绍。MPP代表MyPrivateProxy，这完全揭示了供应商的业务范围。然而，需要说明的是，从字面上讲，客户提供的服务清单包括私人和公共或共享代理。价格差异约为100% - 在撰写本文时，价格分别为1.13美元和0.62美元/月。

私人代理的优势在于，客户的请求通过没有其他人使用的IP地址发送到网络。因此，您永远不必为他人的错误付费。如果多个客户从同一个地址工作，其中一个客户不小心触发了某个资源的反垃圾邮件系统，那么就会发生这种情况。此后，该IP地址将被列入黑名单，而用户需要重新调整工作，即使他们已经采取了预防措施。

上述内容并不意味着共享代理没有用处。当然，风险更高，因此价格更低。但是，在解决许多网页解析、在YouTube、Facebook、Twitter和其他社交媒体上推广以及收集商业信息的任务时，可以在减少一半的成本的情况下获得所需的结果。

无论使用MPP Group的哪种类型的代理，客户都将获得以下优势：

无限带宽

可选择在24个国家进行地理定位

网络可靠性达到99%

如果服务质量不佳或不方便，有3天退款保证

不连续的IP地址

对于最后一点，我们解释一下：声誉可疑且服务价格最低的供应商会采取最简单的方法 - 将一个或多个子网用作代理。因此，这些地址是连续的，这使得反垃圾邮件系统能够快速识别子网并将其完全封锁。在这种情况下，客户将面临一个严重的问题，所有工作都将停止，直到供应商找到获取其他地址段的机会。MPP Group的不连续IP地址可以从一开始就消除这种风险。

在MyPrivateProxy购买代理并配置Undetectable浏览器

在www.myprivateproxy.net网站上注册并订购服务后，您将收到一封包含连接到代理服务器的信息的电子邮件。具体而言，该电子邮件中包含主机（地址）、服务器类型、端口、用户名和密码。然后，您只需将这些数据输入到Undetectable浏览器的配置文件中。有两种方法可以做到这一点：

对于较小的数量，将信息输入到配置文件设置窗口的“代理”部分的相应字段中

对于大量服务器，使用代理管理器工具

在第二种情况下，您需要按照模板示例（由管理器自动生成）创建一个包含代理列表和其参数的文本文件，这些参数由特殊字符分隔。在按下“导入”按钮后，将立即将该文件中的信息输入到Undetectable浏览器的配置文件中。